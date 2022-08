DuckDuckGo abre su servicio de privacidad de correo electrónico: así puedes obtener tu dirección @duck.com

DuckDuckGo no solo tiene bajo su órbita un motor de búsqueda alternativo y un navegador web que promete ser privado. La compañía también ha desarrollado DuckDuckGo Email Protection, un servicio de privacidad para el correo electrónico que durante los últimos meses ha permanecido en versión beta y bajo una lista de espera para poder utilizarlo.

Ahora, aunque todavía sigue en versión beta, DuckDuckGo ha eliminado la lista de espera, permitiendo que cualquier persona pueda probarlo y, según prometen, pueda mejorar la privacidad de la bandeja de entrada de todas sus cuentas de correo electrónico existentes. Veamos cómo funciona esta nueva propuesta de privacidad gratuita.

Qué es y cómo funciona DuckDuckGo Email Protection

DuckDuckGo Email Protection, aunque permite obtener una dirección @duck.com, no es un servicio de correo electrónico. En líneas generales, esta herramienta busca evitar los rastreadores que suelen acompañar los mails que recibimos. Estos permiten que el remitente, por ejemplo, que el remitente pueda saber qué enlaces abrimos.

Además, el servicio nos ofrece la posibilidad de registrarnos de registrarnos en cualquier página con una dirección de correo alternativa para que no tengamos que revelar nuestra dirección real, una opción que ya hemos visto en servicios como iCloud+ y que nos permiten mantener mayor control sobre esta información de contacto.

Para empezar a utilizar DuckDuckGo Email Protection debes ingresar a la dirección duckduckgo.com/email/ desde tu navegador (también puedes activarla desde la app para iOS o Android). La herramienta requiere obligatoriamente que tengas la extensión de DuckDuckGo, así que si no la tienes encontrarás un botón para instalarla.

Una vez instalada la extensión, vuelve a la página y haz clic en Get Started y luego en Next. En este paso crearás una dirección de correo @duck.com y la asociarás a tu dirección de correo habitual. Elige el nombre deseado, presiona Next y termina el proceso. Eso es todo. Todo lo que se envíe a tu nueva dirección de correo se reenviará a tu correo de siempre, pero con los rastreadores eliminados.

Además, tendrás la posibilidad de responder desde tu correo habitual, por ejemplo @gmail.com, y el destinatario recibirá la respuesta de @duck.com. Es decir, no revelarás tu correo verdadero ni siquiera en las respuestas. Pero hay más, la extensión de DuckDuckGo ahora está activa. Esto puede ser agradable o molesto para algunas personas.

La extensión también tiene otra funcionalidad. Como mencionábamos arriba, nos permitirá registrarnos en un servicio utilizando una dirección de correo con un alias. Detectará automática los campos de correo electrónico y nos sugerirá rellenar el formulario con una dirección privada generada aleatoriamente.

