Con iCloud+ Apple ha creado su propio VPN disponible para todos los usuarios y sin coste adicional

En las últimas horas Apple ha presentado en la WWDC11 un sinfín de novedades relacionadas con sus sistemas operativos. Si bien cada uno de ellos tiene nuevas y propias características, hay algunas novedades introducidas a nivel general. En su obsesión por la privacidad, Apple ha añadido nuevas protecciones a la hora de navegar y conectarse por Internet. Una de ellas es Private Relay, esencialmente un VPN integrado.

Según indica Apple en su nota de prensa, Private Relay es una funcionalidad que llega con iCloud+ y está destinada a mejorar la privacidad del usuario en Internet. Integrado directamente en iCloud, "permite a los usuarios conectarse y navegar por la web de una manera más segura y privada".

La funcionalidad actúa como un VPN aunque Apple no haya querido nombrarlo como tal. Dicen que al navegar con su navegador Safari, Private Relay cifra todo el tráfico por defecto. Así mismo, la información pasa por dos sistemas distintos. El primer de ellos se encarga de ocultar la dirección real del usuario con una IP anónima para que la web no pueda determinar su ubicación. El segundo de ellos descifra la web que se quiere visitar y la reenvía a su destino.

Con estos sistemas el usuario protege mejor su identidad y ubicación en Internet. Es prácticamente lo mismo que hace un VPN, aunque quizás con menos funciones de personalización ya que por ejemplo no podemos escoger nuestra ubicación. Uno de los grandes atractivos de los VPNs es precisamente ese, permitiendo a los usuarios utilizar servicios de otros países y regiones.

Las otras funciones que incluye iCloud+

iCloud+ es donde vamos a encontrar esta nueva función de Private Relay, aunque no va a ser la única. Apple ha incluido otras funciones más para mejorar la privacidad del usuario. Estas tienen que ver con el correo electrónico y las cámaras de seguridad.

En primer lugar tenemos Hide My Mail. A funcionalidad no podría ser más descriptiva, se trata de un sistema para ocultar el correo electrónico del usuario. Ideal para evitar SPAM y filtrar mejor el correo que llega. Hide My Mail permite crear automáticamente un correo electrónico aleatorio que redirecciona a la bandeja de entrada. Si nos molesta el emisor simplemente borramos esa correo electrónico y los mails quedarán en el limbo.

Por otro lado tenemos HomeKit Secure Video, útil para aquellos que tengan cámaras de vigilancia con HomeKit. Los usuarios podrán almacenar más horas de vídeo de las cámaras de vigilancia de forma privada en iCloud y sin consumo del almacenamiento disponible. Apple garantiza que el contenido está cifrado y analizado en los dispositivos del usuario en local.

Todas estas características, en principio, son gratuitas. Es decir, si bien normalmente el + en un nombre de Apple significa un pago adicional por un servicio, con iCloud+ no parece que sea así. Las funcionalidades llegarán a los usuarios que ya tengan alguno de los planes de iCloud contratados.El requisito va a ser disponer de los nuevos sistemas operativos que Apple ha hecho públicos hoy (iOS 15, macOS Monterey y iPadOS 15).

