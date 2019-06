La insoportable levedad del CD: por qué guardar tus fotos (solo) en este soporte no es buena idea

Cuando se lanzó al mercado, el CD parecía el medio de almacenamiento ideal para muchos ámbitos, pero también para hacer copias de seguridad que mantuvieran nuestros datos protegidos y a buen recaudo durante años.

La realidad es muy distinta, y se ha demostrado que estos soportes pueden ser una mala opción para almacenar datos a largo plazo. Si quieres salvaguardar tus fotos y documentos más preciados, igual deberías elegir (al menos) otra alternativa.

Tras la tragedia de aquel 11 de septiembre uno de los trabajadores de la Zona Cero llamado Jason Scott quiso conservar aquella memoria para siempre. Sacó miles de fotos y las almacenó en un medio digital que era referente en la época: en discos CD-R.

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ