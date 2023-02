Qué fue de Bored Ape Yacht Club, el proyecto estrella de los NFT que hace apenas un año causaba furor

— Me enseñaste lo que hay. Y me compré un mono.

— Yo también me compré uno [...]. Te copié, hice lo mismo.

— ¿Lo has hecho?

— Sí

— Este es tu mono.

— Sí, es realmente genial. Mira su sombrero, las sombras…

— ¿Cómo lo has elegido?

— Estaba pasando por un montón y pensaba “Quiero algo que me recuerde a mí”.

[…]

— Aquí está mi simio, este es el mío.

Suena casi, casi surrealista, a una charla entre peotas dadaístas, pero la conversación —quizás la recuerdes— tiene poco de experimento artístico. Sus protagonistas fueron el showman Jimmy Fallon, una auténtica celebridad en la pequeña pantalla estadounidense, y la socialité Paris Hilton. Y a pesar de lo que pueda sugerir su confuso contenido, la mantuvieron lejos de cualquiera tienda de mascotas exóticas o estudio artístico: el diálogo está extraída de la entrevista que Fallon hizo a Hilton durante su programa ‘The Tonight Show’, de la NBC.

Por supuesto tampoco hablaban de monos como tal. A lo que se refieren es a los NFT de Bored Ape Yacht Club, una exclusiva colección de tokens con precios tan desorbitados que quedan solo al alcance de estrellas como los propios Fallon, Hilton u otras celebrities, incluidos Eminen, Justin Bieber o The Weeknd.

La entrevista de la CNB se emitió hace justo un año y si bien sería excesivo decir que marcó el pistoletazo de salida para la popularidad de Bored Ape, sí contribuyó a encumbrarlo, dándole una exposición, una relevancia, muy en sintonía con los tiempos felices de una fiebre cripto que se ha ido enfriando desde entonces.

Con la perspectiva que da un año, uno especialmente movido para el sector por la caída del criptofondo Three Arrows Capital o el sonoro batacazo de FTX, uno de los mayores exchanges, la gran pregunta es: ¿Qué ha pasado con Bored Ape? ¿Y con sus fundadores, que impulsaron un negocio millonario apoyándose en NFT con coloridas caricaturas de simios que parecen sacadas de Nickelodeon?

Antes de entrar en materia, un poco de contexto.

Bored Ape Yachth Club es básicamente una colección de tokens no fungibles construida en la cadena de bloques Ethereum y que presenta ni más ni menos que lo que relataban hace un año Jimmy Fallon y Paris Hilton durante su charla en la cadena NBC: dibujos de simios personalizados. 10.000 para ser más exactos. Cada una es una variación más o menos diferente de una misma caricatura.

Quienes los compran adquieren además de un NFT exclusivo, el derecho sobre la imagen y acceso a un club privado online. Detrás de la propuesta está la compañía Yuga Labs, que en marzo de 2022 y tras haber cerrado una ronda de financiación por 450 millones de dólares, alcanzaba una valoración de 4.000 millones.

Sus NFT no estaban desde luego al alcance de cualquier bolsillo. En enero de 2022 Cointelegraph aseguraba que Fallon había comprado el suyo por 220.000 dólares y Eminem se había hecho con otro por casi 462.000. Entre la lista de celebrities que supuestamente se unieron al club del mono —o así se publicó en su día— se cuenta Serena Williams, Madonna, Post Malone, Snoop Dogg, o Justin Bieber, quien ha visto cómo su pieza se desinflaba de forma contundente. Según recogen medios como RollingStone, el cantante habría comprado el suyo en enero de 2022 por unos 1,3 millones, lejos de los 69.000 que valdría menos de un año después.

Tener un mono colorido era una cuestión de estatus.

Quienes estaban detrás de semejante iniciativa, más allá de los seudónimos que usaban, fue un misterio hasta que febrero de 2022, cuando la web BuzzFeed News reveló sus identidades: “Gordon Goner” era en realidad Wylie Aronow y el nombre de “Gargamel” era Greg Solano. Ambos treintañeros, ambos con una vena literaria y ambos interesados en las criptomonedas. La artista principal de la colección es la creadora digital All Seeing Séneca. En los inicios de la peculiar aventura de los tokens simiescos estarían también No Sass y Emperor Tomato Ketchup.

Con el paso de los meses la crónica de Bored Ape Yacht Club ha estado marcada sin embargo por algo más que los cameos en prime time, titulares ligados a celebrities internacionales, las rondas de financiación millonarias y las noticias sobre desorbitadas compras de NFT a cambio de desembolsos de siete cifras.

Una de las turbulencias que ha encarado en los últimos meses conecta directamente de hecho con el vínculo entre Bored Ape y, al menos, parte de las celebridades que en su día contribuyeron a que escalara a las cotas más altas de popularidad. A finales del año pasado trascendía una demanda presentada en Los Ángeles por inversores que se sentían engañados. En el punto de mira tenían no tenían solo a la compañía. Incluyen a un buen número de famosos.

¿El motivo? Según los demandantes —quienes invirtieron en las creaciones de Yuba Labs desde la primavera de 2021— se ha aumentado el interés y valor de los NFT de forma artificial gracias precisamente a la promoción con celebridades, una estrategia que llevó a que las obras digitales se compraran a “precios inflados”. Los impulsores de la demanda argumentan que los famosos que participaron en la campaña no revelaron que habían recibido una compensación a cambio.

Some heavy news: a few days ago I was told by my doctor I have congestive heart failure. Symptoms started last year out of the blue and I put off seeking help (like an idiot) so I could keep working. But after testing, my doctor called and asked me to radically change my life.🧵