La locura por el nuevo museo de Nintendo es tal que la empresa ha tenido que tomar una decisión: limitar el merchandasing

Nintendo tiene un nuevo lugar de peregrinación para todos sus fans: un museo en Kyoto. Pero no un museo cualquiera con cuatro estatuas de Super Mario y una cafetería, sino un lugar interactivo lleno de colecciones con videojuegos y productos que la empresa ha lanzado a lo largo de su historia. Una visita que no tiene mala pinta y que hoy, un día después de su apertura, se puede decir que ha sido un éxito. Hasta el punto de que Nintendo ha tenido que tomar medidas.

El museo de Nintendo. Se encuentra en la antigua fábrica Uji Kokura de Nintendo, en Kyoto. Estas instalaciones datan del año 1969 y, aunque hasta ahora han sido un centro de soporte técnico para la reparación de consolas, fueron originalmente responsables de fabricar Hanafuda y naipes. Recordemos que Nintendo empezó vendiendo cartas.

El Museo de Nintendo recoge todos los lanzamientos de la compañía. Lo hace sin dar demasiadas explicaciones y sin esperar que el visitante sepa de videojuegos. "No necesitas ningún conocimiento especial ni familiaridad con los videojuegos para aprovechar al máximo tu visita", aseguran en la web del museo. "Disfruta del museo a tu propio ritmo y crea tus propias conexiones", concluyen.

Eso es en la segunda planta. En la primera, el museo tiene una zona de juegos interactiva que funciona con monedas. Cada visitante recibe 10 monedas en la entrada y desde el museo advierten que no es posible probar las ocho experiencias disponibles con esas diez monedas. Una de esas experiencias, por cierto, es pintar tus propio Hanafuda (la baraja de cartas con temática florar tradicional de Japón).

En fin, que es un sitio donde se puede echar una buena cantidad de tiempo y al que acceder no es tan fácil como comprar una entrada.

Una de las experiencias del Museo de Nintendo | Imagen: Nintendo

¿Cómo se entra? Comprando tu entrada. ¿Pero no decías antes que no era tan fácil? Bueno, es que tiene truco. Tú no compras la entrada, sino que la reservas y entras en un sorteo aleatorio. Si te toca la entrada, entonces podrás terminar la compra. Si hay algún interesado en asistir, que sepa que el museo abrió ayer, 2 de octubre, y ya no hay entradas para octubre, noviembre ni diciembre. La fecha disponible más próxima es enero de 2025.

He ahí una muestra del poder de convocatoria de Nintendo.

La tienda de regalos. Más allá de que el museo haya conseguido atraer a una enorme cantidad de asistentes, la locura se ha desatado en la tienda de regalos. Porque por supuesto que en el museo de Nintendo hay una tienda de regalos, pero no una cualquiera. Una en la que venden artículos de edición limitada como llaveros, imanes, cojines y todo tipo de merchandasing.

Tienda de regalos del Museo de Nintendo | Imagen: Nintendo

¿Y eso qué significa? Pues que para qué te vas a llevar un solo llavero o un cojín con la forma del mando de la Nintendo 64, cuando te puedes llevar cuatro, quedarte uno y revender los otros aprovechando que son edición limitada y que, probablemente, suban de precio en el futuro. ¿Qué ha hecho Nintendo para evitar que su merchandasing edición limitada vuele? Limitar las compras.

Una persona, un cojín. Así lo ha anunciado la cuenta oficial del museo de Nintendo en X. En la publicación, la compañía ha confirmado que, desde ahora, las personas solo se podrán llevar un objeto de cada colección, ya sea un llavero, un juego de naipes japoneses, un estuche del museo o un cojín. En el caso de los imanes, solo siete por persona o lo que es lo mismo, una caja.

Imágenes | Nintendo

