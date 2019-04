Google Drive, Dropbox y Microsoft OneDrive: comparativa de precios y características

Las opciones de almacenamiento en la nube han ido surgiendo desde hace unos años dejando un escaparate muy variado e interesante para quienes confían y/o prefieren esta manera de conservar sus archivos. Hay además plataformas que gozan de cierta popularidad bien por antigüedad o heredada de sus "padres", y no está demás refrescar lo que ofrecen Dropbox, Google Drive y OneDrive de Microsoft en comparación.

Dropbox fue una de las pioneras, que sin duda ayudó a que el almacenamiento en la nube se generalizase y que empezasen a haber alternativas gratuitas (al menos hasta cierto punto). Google no llegó precisamente pronto, pero lo hizo ofreciendo almacenamiento de fotos ilimitado (con matices) y Microsoft hizo lo propio con OneDrive aprovechando la oferta de servicios que puede ofrecer de su también popular suit de ofimática, veamos cómo quedan enfrentadas en la actualidad.

Distintos almacenamientos con precios variados

Lo primero que podemos ver es la oferta de precios. Actualmente muchos servicios ofrecen ya algunos gigas de memoria gratuitos con sólo registrarse, y de hecho ya aquí podemos ver algunas de las diferencias más llamativas.

A este respecto, Dropbox es la plataforma que menos ofrece de manera gratuita con esos 2 GB que lleva manteniendo años (si bien puntualmente hay ciertas promociones con marcas en las que podemos gozar de un extra de GB gratuitos por la compra de dispositivos). OneDrive sube a 5 GB este ofrecimiento, mientras que Google Drive es la que más cantidad de almacenamiento gratuito ofrece con 15 GB (además del almacenamiento gratuito ilimitado de fotografías en Google Foto si no deseamos la máxima calidad).

Muestras de las distintas interfaces en las apps móviles de OneDrive (izquierda), Google Drive (centro) y Dropbox (derecha).

En cuanto a las posibilidades de pago, el que más posibilidades ofrece es Google con pagos al mes por 100 GB, 200 GB, 2 TB, 10 TB, 20 TB ó 30 TB (hasta los 2 Tb hay precios también por año). No hay ninguna cantidad que todos ofrezcan, pero el precio mínimo por TB al año es de 45 euros en el caso de Google, 69 euros en Microsoft y 99 euros al año en Dropbox, por lo que ésta tercera es la que más cara sale partiendo de esta cantidad.

Si necesitamos menos volumen en la nube y buscásemos algo más que esa oferta gratuita, Google sigue siendo la oferta más económica al ofrecer el doble de almacenamiento que Microsoft por el mismo precio (2 euros). De hecho, es el servicio que más variedad de opciones ofrece a nivel de cantidades.

Google Drive OneDrive Dropbox Espacio gratuito 15 GB 5 GB 2 GB Posibilidades de pago 100 GB: 1,99 euros/mes ó 19,99 euros/año 200 GB: 2,99 euros/mes ó 29,99 euros/año 2 TB: 9,99 euros/mes ó 99,99 euros/año 10 TB: 99,99 euros/mes 20 TB: 199,99 euros/mes 30 TB: 299/99 euros/mes 50 GB: 2 euros/mes 1 TB: 7 euros/mes ó 69 euros/año 6 TB: 10 euros/mes ó 99 euros/año 1 TB: 9,99 euros/mes ó 99 euros/año 2 TB: 29,99 euros/mes ó 199 euros/año App gratuita Sí Sí Sí Plataformas iOS, Android, MacOS, Windows, Chrome OS iOS, Android, MacOS, Windows iOS, Android, MacOS, Windows Tarifas para empresas Sí Sí Sí

Otros servicios

Además de los precios se han de valorar las características, ventajas y combinados que algunos de estos servicios ofrecen. Aquí ser un gigante tecnológico reputado y con palmarés va a beneficiar en cuanto a esos servicios extra que pueden disfrutarse, ya que Google y Microsoft disponen de una oferta más variada y ampliada de ellos, frente a un escaparate más reducido (pero creciente) de Dropbox.

A este nivel, en OneDrive encontramos el tipo de suscripción Premium, con el que podemos disponer también del pack Office 365 Personal (69 euros/año) u Hogar (99 euros/año). Google ya dispone sus apps gratuitamente, pero si optamos por Drive éstas estarán integradas y se trabaja de manera más cómoda si son los servicios que solemos usar para procesador de textos, hojas de cálculo o las fotografías en Fotos.

Dropbox por el momento no tiene una suite de apps para ofrecer o compatibilizar, pero dispone de Dropbox Paper y Dropbox Showcase. El primero es un espacio de trabajo colaborativo pensado para un equipo, de modo que se pueda trabajar en un único espacio con todo tipo de contenido (documentos, vídeos de YouTube, tableros de Pinterest, etc.), y el segundo es una herramienta de presentación (al estilo Power Point de Microsoft).

Seguridad

Dropbox ofrece cifrado SSL/TLS y AES de 256 bits en todos sus planes, así como la recuperación de archivos e historial de versiones (hasta 30 ó 120 días según el almacenamiento contratado), el borrado remoto de dispositivos y la doble autenticación. La conformidad con HIPAA/HITECH se incluye únicamente en los planes para equipos, y el control de enlaces compartidos estará disponible además en el plan para empresas dentro de las opciones para usuarios particulares.

OneDive ofrece la detección y recuperación de ransomware, así como la restauración de archivos y los vínculos para uso compartido con fecha de expiración y protección con contraseña, pero sólo en los planes Premium (69 y 99 euros al año). Lo que especifica Google en cuanto a seguridad es que todos los archivos de Drive están bajo cifrado SSL (que es el protocolo de seguridad que se usa en Gmail y en otros servicios de Google).

Otras características

Todos estos servicios ofrecen la posibilidad de trabajar sin conexión, pero no en las mismas condiciones. En el caso de Dropbox y Google Drive la función forma parte de las básicas en cualquiera de los planes, mientras que en OneDrive sólo lo ofrece en sus planes Premium.

Los planes de pago de Google One pueden compartirse hasta con cinco familiares, y Microsoft ofrece compartir una cantidad diaria diez veces superior a la que es posible en los planes gratuitos en sus planes Premium. En Dropbox actualmente no se ofrecen opciones de compartir almacenamiento en los planes individuales, pero existen dos planes para equipos (Standard hasta 3 TB y Advanced ilimitado, pero sólo son para empresas y no valen para familias o grupos de amigos).

Todos permiten guardar toda clase de archivos (cuya previsualización y apertura dependerá de éste, de las apps que dispongamos en el dispositivo y de la plataforma que se trate), por lo que los criterios para elegir el plan que más se nos ajuste probablemente sean el precio y la versatilidad que ofrecen, o bien aquellos cuya interfaz y compatibilidad sea más favorable a nuestro uso.

Por precio el que resulta más económico es el de Google en estos momentos, que nos será cómodo si estamos habituados a usar sus otras apps (gratuitas y multiplataforma), mientras que OneDrive tiene el plus de poder adquirir el combo con Office y Dropbox es quizás la posibilidad con menos ventajas, aunque goza de integración en diversos sistemas y de veteranía en este campo.

