Tras los globos, llegan los objetos voladores no identificados: China ha detectado uno y se prepara para derribarlo

Igual que un buen "thriller" que se complica con giros de guion, personajes inesperados y carambolas argumentales. El culebrón que arrancó hace una semana cuando EEUU detectó un supuesto globo espía chino sobrevolando su territorio va camino de convertirse en materia digna de Hollywood. Ingredientes no le faltan. Si ya el sábado pasado su crónica se complicó con el derribo del supuesto aparato de espionaje y la aparición de otro globo en Latinoamérica, en las últimas horas la historia directamente ha tomado tintes casi, casi de ciencia ficción.

Repasemos. El viernes EEUU informó de que había abatido un "objeto" volador desconocido en Alaska y en las últimas horas ha sido Canadá la que asegura haber efectuado un derribo, el sábado, sobre Yukón, en una operación con EEUU. ¿Es todo? No. Según The Paper, en China se estarían preparando para derribar un objeto no identificado que sobrevuela las aguas cerca de Qingdao.

De momento eso sí, los diferentes elementos que componen la historia están conectados por el contexto y los tiempos más que por un vínculo real.

Ayer mismo EEUU reconocía que el objeto abatido en Alaska era diferente al globo chino y que desconocía tanto su origen como función. Tampoco el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, alude a relación alguna con el aparato chino en los tuits que escribió para informar de la operación efectuada en Canadá.

Vayamos por partes.

El primer capítulo se escribió la semana pasada, el 2 de febrero, para ser más precisos, cuando el Departamento de Defensa estadounidense aseguró que había detectado un "globo de vigilancia a gran altitud". Desde el principio se apuntó que su origen era chino y su finalidad el espionaje. Pekín lo reconoció como suyo, pero apostillando que su función era otra muy distinta: el aparato, garantizó, era civil y su finalidad era meramente científica y de estudio meteorológico.

De poco sirvió. EEUU acabó derribando el globo sobre aguas del Atlántico, una decisión que Pekín tachó de "exagerada". "Este asunto debería tratarse con calma sin el uso de la fuerza", precisó. Más allá de la polémica o la función del aparato, lo cierto es que el incidente frustró casi in extremis el viaje previsto por el Secretario de Estado Antony J. Blinken a China, la que hubiese sido la primera visita oficial de un alto cargo estadounidense al gigante asiático desde 2018.

¿Se quedó ahí la historia? No. Poco después el Pentágono aseguraba haber identificado un segundo globo sobre Latinoamérica. “Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina. Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino”, explica el general Pat Ryder a The Washington Post.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.