El Pentágono avisa de un segundo globo espía chino en América Latina. Y advierte: "Es inaceptable"

Las relaciones entre Washington y Pekín, tensionadas por frentes como el conflicto de Taiwán, la rivalidad tecnológica o la guerra de Ucrania, acaban de volverse más tirante aún. Y de una forma inesperada: por un globo de espionaje. O dos.

En un momento crucial para la diplomacia entre ambas potencias, justo antes de que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken partiese rumbo China para protagonizar este fin de semana la primera visita de un alto cargo del país al gigante asiático desde 2018, el Pentágono ha localizado lo que aparentemente era una sonda de espionaje china sobrevolando zonas sensibles de su territorio.

El hallazgo se anunció este jueves e hizo saltar las alarmas en Washington, que valoró incluso derribarlo —llegaron a suspenderse vuelos y movilizado cazas— para descartar luego esa opción por el temor de que sus escombros supusieran un riesgo al precipitarse hacia el suelo. “El gobierno lo sigue y monitoriza de cerca”, anotaba el jueves el general Pat Ryder, quien daba por hecho que el globo tenía fines de vigilancia y descartaba que representara “una amenaza militar o física”.

EEUU sí alertaba de que el dispositivo vulneraba su espacio aéreo. Que sobrevolase además Montana, donde EEUU mantiene uno de sus silos de misiles nucleares intercontinentales, generaba malestar. Desde Pekín ni confirmaban ni desmentían su relación con el globo y pedían evitar “la exageración y especulación” hasta que se aclarase lo ocurrido. “No conducirían a una solución”, prevenían.

A lo largo de las últimas horas la historia del globo ha dado sin embargo varios giros que complican aún más el escenario. Y las relaciones Pekín-Washington. Uno de los más sorprendentes es que el globo localizado en territorio estadounidense, que habría entrado en el país por Alaska y sobrevolado a gran altitud, por encima del tráfico aéreo y comercial, no es el único registrado en el continente.

El Pentágono ha detectado un segundo globo chino en los últimos días, según precisan medios como El País o La Nación, un artefacto que sobrevuela América Latina y responde igualmente a funciones de vigilancia. “Estamos viendo informes de un globo que transita por América Latina. Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino”, explica Ryder en declaraciones a The Washington Post.

