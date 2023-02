EEUU cree haber detectado un globo espía chino sobre su territorio: un incidente en plena escalada de tensión

EEUU está hoy más pendiente de lo habitual de sus cielos. Y por una razón que poco tiene que ver con las borrascas, nevadas, tormentas o huracanes. Lo que le inquieta es un globo, un dispositivo que el Departamento de Defensa del país ya ha identificado claramente como un artefacto de "vigilancia de gran altitud" y que sobrevuela su territorio, incluidas zonas sensibles por su uso militar.

Más que el por qué, la gran pregunta es quién ha enviado el globo. Y la respuesta que ya apuntan medios como The Guardian, The Financial Times, BBC o The New York Times citando a fuentes oficiales es que se trata de un dispositivo chino. Las autoridades estadounidenses ya han valorado derribarlo tras detectarlo sobre el estado de Montana, junto a la frontera canadiense, pero han acabado descartando la opción por temor a que sus pedazos representen un riesgo al caer en tierra.

El general Pat Ryder, del Departamento de Defensa, asegura que EEUU está monitoreando el artefacto "de cerca" y llama a la calma: “Viaja actualmente a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial y no supone una amenaza militar o física para las personas en tierra”. Las autoridades ya han tomaron medidas para “protegerse de la recopilación de información confidencial”.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.



U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og — Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 3, 2023

En China la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, únicamente ha prevenido de “la exageración y especulación” hasta que los hechos se aclaren. “No conducirían a una solución”, señalaba la alta dirigente durante su rueda de prensa diaria, y recalca: “China no tiene ninguna intención de violar el territorio o espacio aéreo de ningún estado soberano”. En su departamento no habrían confirmado ni desmentido una posible vinculación con el globo localizado en EEUU.

Un mando militar del Pentágono ha llegado a reconocer a la prensa, en declaraciones recogidas por El País, que el dispositivo tiene un claro propósito de espionaje y que las autoridades incluso han llegado a movilizar aviones tripulados para vigilarlo. Ante una posible maniobra de derribo mientras el globo sobrevolaba Montana, donde Estados Unidos alberga silos con armamento nuclear, se llegaron a suspender vuelos civiles y movilizado aviones miliares, como cazas F-22.

NORAD and U.S. Northern Command statement on the high-altitude surveillance balloon. pic.twitter.com/NyALmVqJ9k — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) February 3, 2023

El globo habría entrado en EEUU por Alaska.

El incidente se registra en un momento clave para las relaciones diplomáticas entre EEUU y China, dos superpotencias que han visto tensionada su relación en los últimos meses. Uno de los grandes puntos de roce es Taiwán, una isla que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, visitó en verano en un gesto que desató la furia de Pekín. El supuesto globo chino llega también después de que Filipinas y EEUU hayan anunciado un pacto que facilita el acceso de las tropas estadounidense a bases militares del archipiélago asiático, muy próximo tanto a Taiwán como a el mar de China Meridional.

El hallazgo del globo llega también poco antes de que el secretario de Estado estadounidense Antony J. Blinken viaje Pekín, una cita crucial que marcará la primera visita de un alto cargo del país norteamericano a China en años.

Imagen de portada: Navy Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza (US Department of Defense)