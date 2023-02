EEUU ha derribado un objeto volador de origen desconocido en plena escalada de tensión con China: "Era una amenaza"

"Lo llamamos objeto porque es la mejor descripción que tenemos en este momento". Así, sin medias tintas, pero con una cautela que limita de momento la información disponible, describía hace unas horas la Casa Blanca el último desafío que ha causado dolor de cabeza a sus responsables de defensa. El jueves su sistema de radares detectó un "objeto" sin identificar que volaba frente a la costa norte de Alaska, a unos 12.000 metros de altitud. Al concluir que suponía una amenaza para el tráfico aéreo civil el presidente Joe Biden decidía abatirlo.

El incidente es relevante de por sí, pero si está acaparando titulares en la prensa de medio mundo es probablemente por el contexto, marcado todavía por la polémica del supuesto globo espía chino que EEUU derribaba hace solo unos días.

¿Qué ha pasado? Que EEUU ha abatido un dispositivo que sobrevolaba su territorio. El segundo en cuestión de una semana. El "objeto", como lo ha definido el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, lo identificó el jueves el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte con ayuda de un radar terrestre. Poco después enviaba aviones para identificarlo. Al considerar que representaba "una amenaza razonable" para los vuelos civiles, Biden ordenó que lo abatieran. La operación se realizó el viernes, sobre las 19.45 h en la España peninsular.

This afternoon, an object that violated American airspace was brought down. I was briefed on the matter and supported the decision to take action. Our military and intelligence services will always work together, including through @NORADCommand, to keep people safe.