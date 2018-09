Eric Schmidt, exCEO de Google, pronostica que internet se dividirá en una red dirigida por China y otra por EE. UU.

El exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, considera que internet se dividirá en dos próximamente. En un evento privado celebrado la pasada semana en San Francisco, Schmidt predijo que la red de redes se bifurcará en dos versiones diferencias: una que estaría dirigida por chinos y otra bajo el mandado de estadounidenses.

Schmidt, que ha sido CEO de Google y presidente ejecutivo de su empresa matriz, Alphabet, formuló este vaticinio tras ser preguntado por la posibilidad de que en un futuro internet se fragmente en varias subrredes, cada una con accesos limitados y regulaciones diferentes.

"¿Qué posibilidades hay, digamos, de 10 a 15 años, de que tengamos sólo tres o cuatro internets separados?", preguntó el economista Tyler Cowen sobre la posibilidad de fragmentación, según recoge CNBC.

Eric Schmidt respondió:

"Creo que el escenario más probable ahora no es una escisión, sino más bien una bifurcación hacia una internet dirigida por chinos y una internet no china dirigida por Estados Unidos.

Si se mira a China, y yo acabo de estar allí, la escala de las empresas que se están construyendo, los servicios que se están construyendo, la riqueza que se está creando es fenomenal. La internet china es un porcentaje mayor del PIB de China, que es un número grande, que el mismo porcentaje de los EE. UU., que también es un número grande.

Si piensas en China como si dijera: 'Oh, sí, son buenos con internet', no lo entiendes. La globalización significa que ellos también pueden jugar. Creo que vas a ver un liderazgo fantástico en productos y servicios de China. Existe un peligro real de que junto con esos productos y servicios venga un régimen de liderazgo diferente al del Gobierno, con censura, controles, etc.

Miren cómo funciona el BRI —su Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que involucra a más de 60 países— es perfectamente posible que esos países comiencen a asumir la infraestructura que China tiene con cierta pérdida de libertad".