China vive una sequía como ninguna otra en su historia. Su solución: sembrar nubes con drones

A mediados de la semana pasada los vecinos de las regiones norte y sureste de la provincia de Sichuan, en China, se toparon con dos drones zumbando sobre sus cabezas. Durante alrededor de cuatro horas las naves se dedicaron a cubrir una amplia región de firmamento como parte de una aún más extensa hoja de ruta de 6.000 kilómetros cuadrados que duró varias jornadas. Lo más llamativo no eran sin embargo los modelos, ni sus cabriolas bajo un sol achicharrante, sino qué buscaban: doblar el pulso de uno de los enemigos que desde hace ya un tiempo trae de cabeza al país.

¿Cuál?

La pertinaz sequía, que decían en su día en España.

Un poco de ayuda extra para las nubes. Los drones que sobrevolaban el cielo de Sichuan lo hacían siguiendo un plan trazado por el Centro Meteorológico de China (CMA) con un propósito bien definido: incentivar las lluvias de manera artificial y paliar la sequía que está sacudiendo la provincia. No era el primer intento, ni Sichuan el único escenario en el que se adoptaba el plan.

El diario The Global Times precisa que al menos una decena de regiones del centro y sur de China han recurrido a la conocida como “siembra de nubes” en un intento por combatir la ola de calor más intensa de, como mínimo, las últimas seis décadas. Según los cálculos del diario asiático, a lo largo de agosto —hasta la semana pasada— el país desplegó 91 vuelos que acumularon 260 horas y durante los que se activaron decenas de miles de medidas para incentivar las lluvias.

