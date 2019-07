AI Portraits: el FaceApp que transforma los selfies en obras de arte viene del MIT y promete eliminar todos los datos

No han pasado semanas del fenómeno FaceApp, que ya tenemos otra herramienta para transformar nuestros selfies mediante el uso de redes neuronales. Se trata de AI Portraits, una página web con la que podremos subir una foto y se transformará en una obra de arte clásica.

El algoritmo de AI Portraits ha sido entrenado con 45.000 pinturas clásicas de artistas tan reconocidos como Van Gogh, Rembrandt o Tiziano. Y los resultados son excelentes, dando la apariencia real de que la obra ha sido pintada a mano.

Al contrario que FaceApp, AI Portraits no tiene aplicación para móviles. El servicio lo podremos utilizar gratuitamente y de manera sencilla a través de AIportraits.com. Una vez dentro simplemente habrá que subir una foto y automáticamente el servidor nos generará la obra de arte clásica basada en nuestro rostro. La detección es bastante buena, aunque si el rostro no mira directamente en ocasiones genera problemas.

La página web es un experimento del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT-IBM Watson y ha sido creado por cinco expertos: Mauro Martino, Luca Stornauiolo, Emanuele Del Sozzo, Owen Cornec y Liza Gazeeva.

AI Portraits Ars | The experience of being portrayed by the world’s greatest artists: https://t.co/wDsdR1zGZ8

In the paintings generated by AI Portraits Ars, the colors, shapes, and lines of your face are completely redesigned by the AI model. #AI #art #portrait pic.twitter.com/WaeTnkjEV2