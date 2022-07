Spotify mata Car Thing. Solo ha durado cinco meses a la venta

En su presentación trimestral de resultados, Spotify anunció unos muy buenos números en crecimiento de ingresos y usuarios (188 millones de pago, 256 millones del plan gratuito), y también una noticia agridulce: la compañía sueca deja de fabricar Car Thing, el dispositivo de control del servicio de streaming para el coche.

Este hardware, casi experimental, fue lanzado en abril de 2021 para permitir a los usuarios de coches "viejos", sin sistema moderno de infoentretenimiento, poder controlar su música en Spotify gracias al control por voz y a un dial analógico. Quince meses después, fenece.

Poca demanda y 31 millones de dólares

Ese dispositivo constaba de una pantalla táctil además del mencionado dial, y un botón extra. La idea, permitir ese control de la reproducción de una forma simplificada al máximo para poder mantener una conducción segura.

Nació como un experimento y ha dejado más aprendizajes que dólares

Inicialmente ni siquiera estaba a la venta, sino que era regalado a algunos usuarios de pago que abonasen los gastos de envío siempre y cuando la empresa les hubiese contactado para invitarles.

Luego se abrió una lista de espera de acceso público, y no fue hasta este pasado mes de febrero cuando fue puesto a la venta general (solo en Estados Unidos) por unos 90 dólares, con muchos períodos descontado a 50 dólares.

Aquel curioso lanzamiento, en el que Spotify parecía renunciar a ganar dinero con Car Thing, al menos de forma temporal, tenía su motivo: para la empresa, este dispositivo tenía mucho de experimentación. De querer entender cómo escuchaban música los usuarios a bordo de un coche.

Y algo así ha reflejado el comunicado de la compañía anunciando este desenlace, camuflado entre las cifras del informe financiero. En declaraciones a TechCrunch:

"Esta iniciativa nos ha brindado aprendizajes útiles, y seguimos centrados en el coche como un lugar importante para el audio".

Esta decisión, según la empresa, le ha supuesto un coste de 31 millones de dólares, y ha llegado motivada por los problemas en la línea de producción, pero también por la propia demanda del producto, que no habría satisfecho las expectativas de Spotify y ha preferido cortar por lo sano. Solo cinco meses ha durado desde su comercialización general.

No olvidemos que este era un producto orientado a coches de cierta antigüedad, y que hay muchas más alternativas (y más baratas) para que estos vehículos puedan reproducir la música en streaming de nuestros móviles, que si bien quizás no son tan redondas como Car Thing, sí son compatibles con cualquier plataforma, no solo Spotify. Para tranquilidad de los propietarios de uno, la empresa comunicó que todos los que han sido comprados seguirán funcionando con normalidad.