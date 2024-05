La mejor película de acción de este siglo llega a Netflix: un espectáculo ultraviolento al que 'John Wick' le debe todo

No hay nada como 'The Raid' (que en españa recibió el tontorrón título de 'Redada asesina' y que puedes ver en Netflix y en Movistar Plus+). Bueno, sí: su secuela (que está únicamente en Movistar Plus+). Juntas conforman la dupla de acción más explosiva e inexcusable de este siglo, un misil de coreografías perfectas, planificación innovadora e intensidad máxima que literalmente no tiene comparación con ninguna otra película posterior de género.

De hecho, muchas de las que siguieron y han abanderado una nueva era para el cine de acción, como 'John Wick', le deben muchísimo a esta obra maestra escrita y dirigida por Gareth Evans (curiosamente, un responsable occidental para una película que respira factura, técnicas y acabado muy asiáticos). La claridad de su edición, la contundencia de sus coreografías y la innovación visual que propone para el cine de acción de bajo presupuesto han dejado una huella imborrable.

En ella, un escuadrón táctico de la Policía Nacional de Indonesia es desplegado para asaltar el bloque de apartamentos de un capo de la droga en los barrios bajos de Yakarta. Pero una vez allí descubren que han caído en una trampa, y se ven obligados a abrirse paso a través del complejo, como alimañas atrapadas en una ratonera. Lo que sigue es una claustrofóbica e intensa huida hacia adelante donde veremos cómo se amontonan los cadáveres a su paso.

Gracias al demoledor talento marcial de Iko Uwais, quizás el artista marcial más relevante salido de Asia junto a Tony Jaa (dejando al margen las factorías del trompazo que son China y Japón), 'The Raid' es mucho más que un mero corre-que-te-pillo por un edificio lleno de criminales. Su compañero perfecto de correrías es Evans, que con su indomable ímpetu juvenil, experimenta con la cámara, la mueve como si fuera la bola de un pinball y revoluciona el alicaído panorama del cine de género a principios de la década pasada. Un clásico incombustible.

