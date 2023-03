Una teoría cree haber descubierto el verdadero significado de 'John Wick' (y es bastante inquietante)

La ambientación llena de zonas en penumbra y el lore voluntariamente vago de la franquicia 'John Wick' ha favorecido dos circunstancias que sin duda benefician a la saga. Por una parte, beneficia la producción de multitud de secuelas, precuelas y spin-offs cubriendo esos espacios, lo que sin duda va a ser aprovechado por Lionsgate. Por otra, mantiene a los fans entretenidos con multitud de teorías que intentan dar sentido a los muchos enigmas que permanecen en el argumento de la saga.

Entre esas teorías fans abundan, por supuesto, los disparates y las tesis que no han sido ni remotamente pensadas por sus creadores. Hablábamos hace unos días de la posibilidad de que las películas de John Wick sean ciencia ficción y transcurran en una realidad simulada tipo Matrix o en un videojuego. También hay explicaciones sobre detalles del juego, como que las monedas no representan valores sino favores, o que los asesinos usan ordenadores antiguos para no ser rastreados. O incluso que estos conforman la sociedad entera, no hay gente normal y estamos en una especie de mundo semifeudal donde todo el mundo es un asesino.

Pero hay una teoría que supera en ingenio, y también en cierto poso existencial a todas las otras. Por supuesto, hace una pequeña trampa, que explicaremos al final, pero no hace sino certificar su validez. Es obra de un usuario de rRddit que firma como RichardH Whit, y esencialmente explica las cuatro (más una) películas de John Wick (y una hipotética y futura quinta) como las fases del duelo por la muerte de su mujer, y que coinciden por las clásicas explicadas por la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross en su libro 'On death and dying'.

Las fases del duelo

Como todos sabemos, John Wick arranca cuando el protagonista pierde a su mujer tras una enfermedad. Aún intentando asimilarlo, solo le queda su coche y un perrito que ella le dejó como último regalo. Cuando ambos le son arrebatados por el hijo de un mafioso, inicia una tremenda tempestad de venganza. Esa es la primera fase: la negación. No solo vive en una casa que se mantiene intacta como si ella no hubiera muerto, sino que su reacción desproporcionada ante la muerte del cachorro es parte de esta negación.

La segunda fase es la ira, y aunque todas las películas están conducidas por ese sentimiento, es en la segunda en la que más claramente se manifiesta. Ese dejarse llevar conducirá a un pecado que no se repetirá en toda la serie: mata a un hombre dentro del territorio seguro del Continental. La tercera etapa es la de negociación, donde el individuo cree que puede de alguna manera posponer o retrasar la muerte. En 'John Wick 3' llega en forma de trueques y regateos: medicinas, un billete del Director del Continental, la ayuda de Berrada y finalmente el intento de negociar, tras atravesar un simbólico desierto, con la Mesa Alta para salvar su vida.

Llegamos a la cuarta fase, la depresión, con John Wick absolutamente desconectado de todo tipo de amigos o deseo de ayuda. La cuarta película encaja en esa descripción: es sin duda la más melancólica de todas, con un John Wick que ya no pretende una huida sin meta clara, conducido solo por la rabia, sino que es consciente de que nada tiene sentido y que el final solo puede ser uno. La situación es irresoluble.

Finalmente, la quinta fase es la de aceptación. ¿Veremos una quinta entrega de 'John Wick' con Keanu Reeves, y si es así, confirmará esta quinta etapa? Podría ser una película en la que finalmente se ataran todos los cabos sueltos y entrara en una definitiva paz consigo mismo y con el hecho de que su mujer no va a volver nunca. ¿Podrá John Wick pasar página en algún momento? ¿Quizás volviendo a ser un asesino, o puede que dinamitando la estructura de la sociedad de asesinos desde su misma base?

La trampa de la teoría

No es exactamente una trampa, sino un truco que demuestra que quien ha elaborado esta curiosa teoría que explica 'John Wick' y sus secuelas tiene conocimientos de narrativa, aunque sean inconscientes. Las cinco fases del duelo son tan atractivas y funcionan tan bien y, sobre todo, nos resultan tan lógicas y plausibles porque cuentan una historia. Una historia disfrazada de teoría psiquiátrica, pero en realidad están contando una redención interior: alguien sufre una tragedia, y tras sufrir de distintos modos para asumirla, acaba sobreponiéndose a ella y superándola.

Es decir, la teoría de este usuario de reddit no revela un significado oculto, sino que simplemente explicita un recurso narrativo que los espectadores llevamos marcado a fuego después de consumir millones de libros, películas y canciones con esa temática. Una especie de viaje del héroe en versión simplificada que inyecta lógica emocional a la ordalía de John Wick: esta teoría no desenmascara un significado secreto, solo saca a la luz sus recursos narrativos. Y por eso encaja como un guante.

Cabecera: Diamond Films

En Xataka | Aparta, John Wick: la saga de acción moderna más brutal, explosiva y sorprendente acaba de aterrizar en Netflix