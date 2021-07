Windows 365 es oficial: el nuevo sistema operativo de Microsoft en la nube disponible para cualquier dispositivo

Tras muchos rumores sobre un sistema operativo en la nube, los de Redmond acaban de confirmar Windows 356. Lo que se conocía como 'Cloud PC' y que era algo muy esperado al ser a Windows 10 lo que Google Stadia o Microsoft xCloud son a las consolas.

Uno de los principales reclamos de esta nueva plataforma es que el sistema se pueda ejecutar en gran variedad de dispositivos. Windows 365 funcionará en cualquier navegador moderno, permitiendo que más allá de PCs se pueda usar en dispositivos de Apple, dispositivos con Android y con Linux.

Nuestra configuración, apps y personalización accesible mientras tengamos un navegador a mano

El principal reclamo de Windows 365 es tener siempre disponible un Windows personalizado con todas las apps y configuraciones, hablando de Windows 10 y explicando en el comunicado oficial que Windows 11 estará disponible bajo esta plataforma cuando lo esté de manera general. Es decir, que ya sea en un dispositivo personal o de trabajo, se pueda siempre acceder a lo que sería el mismo ordenador, simplemente tirando de navegador.

Este sistema operativo en la nube promete dar más versatilidad a los usuarios, sobre todo de cara al teletrabajo y a poder acceder a lo que sería nuestro ordenador de la oficina desde casa o desde cualquier sitio, incluso un móvil con Android o iOS o un ordenador con Windows o Linux. Así, sea cual sea el caso lo que ofrecen es que el usuario siga trabajando desde el punto en el que se quedó, sin que el hardware sea una limitación, aunque queda ver los detalles específicos a este nivel.

La era del Cloud PC

Finalmente Cloud PC no era el nombre del producto, sino uno de los términos que los de Redmond entiende como una nueva categoría de equipos con la existencia de un sistema operativo en la nube como éste. Eso sí, se trata de un producto totalmente dirigido al ámbito empresarial, estando disponible como veremos al final para empresas y no para usuarios particulares.

Basándose en Azure Virtual Desktop, Windows 365 incorpora análisis del estado de conexión de la red y el servicio Watchdog, para ejecutar diagnósticos continuos y poder evitar que el funcionamiento no sea el más adecuado. También ponen énfasis en la seguridad, dado que se trata de que no haya datos almacenados físicamente en el dispositivo y habiéndose basado en sistema Zero Trust.

¿Y el precio? Microsoft de momento no suelta prenda. Sabemos que será una plataforma disponible para empresas y que estará disponible con modelos de suscripción con pagos mensuales a partir del 2 de agosto de 2021. Así que estaremos pendientes para ver todos los detalles y publicar los precios en cuanto los faciliten.