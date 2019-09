La resolución 8K llega a los ordenadores: Toshiba Dynabook prepara dos PC de sobremesa que apostarán por un panel 8K

El ecosistema de dispositivos con panel 8K continúa creciendo poco a poco. Muchos usuarios estamos convencidos de que la resolución 4K UHD todavía no ha alcanzando una madurez plena, pero buena parte de los fabricantes de televisores ha confirmado su apoyo a la tecnología que aspira a imponerse a este último estándar. Algunos, como Samsung o Sony, incluso ya han colocado en las tiendas televisores equipados con un panel con resolución 8K (7.680 x 4.320 puntos).

Lo sorprendente es que, al parecer, los paneles 8K no son patrimonio exclusivo de los televisores. Dynabook, la marca con la que Sharp vende los equipos de Toshiba después de que el año pasado comprase a esta última empresa su división de PC, acaba de anunciar en su conferencia de IFA 2019 que está trabajando en dos ordenadores de sobremesa que incorporarán un panel con resolución 8K. Sí, aunque parezca sorprendente, tienen entre manos dos PC con pantalla 8K.

Ahora es un concepto, pero «verá la luz» en 2020 y 2021

En la fotografía de apertura de este artículo podéis ver que los dos equipos que nos propone Dynabook son, por el momento, conceptuales. Pero esa misma imagen refleja varias características interesantes de estos ordenadores, como son su formato y el año en el que presumiblemente llegarán a las tiendas. En 2020 estará disponible un equipo de gama alta que incorporará un monitor con panel 8K, y en 2021 Dynabook lanzará un ordenador en formato «todo en uno» que también apostará por una pantalla 8K.

El formato del primero de estos equipos, el que llegará en 2020, no está del todo claro porque, como podéis ver, en la imagen esta compañía no lo especifica. Aun así, es probable que se trate de un ordenador en formato de torre tradicional porque si se tratase de un «todo en uno» posiblemente lo habrían descrito de la misma forma en la que se han referido al segundo equipo. Las características de este último son mucho más evidentes porque, al parecer, es el que podemos ver en la imagen. Curiosamente no se desmarca de los «todo en uno» tradicionales únicamente por la resolución de su panel, sino también por la posibilidad de permitirnos extraer la pantalla o modificar su orientación con mucha flexibilidad.

El anuncio de estos equipos nos invita a preguntarnos si realmente necesitamos un PC con una pantalla 8K. Es evidente que la distancia a la que habitualmente miramos el monitor de un ordenador es mucho más reducida que la distancia que suele separarnos de un televisor, pero, aun así, no está claro que un monitor 8K realmente aporte valor añadido. Cuando lleguen estos ordenadores al mercado tendrán que demostrarnos si consiguen mejorar nuestra experiencia en los escenarios de uso que quizá puedan sacar partido a una resolución tan elevada, como son el diseño gráfico, el retoque fotográfico o la infografía. Pero hasta entonces su interés es razonablemente dudoso. Os contaremos más cuando tengamos nuevos detalles acerca de estos equipos.

Más información | Dynabook