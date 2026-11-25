Tidal empieza el 9 de diciembre a borrar de su catálogo todas las canciones generadas íntegramente con IA, unos 27 millones de temas en total. La purga es enorme pero, a juzgar por los datos que proporciona la propia plataforma, casi ningún suscriptor va a notar los cambios: el 96% de lo que tiene etiquetado como IA registró cero reproducciones en tres meses. Que quizás sea el dato más escalofriante de toda esta historia.

Cero escuchas. Tidal anunció el 24 de noviembre que a partir del 9 de diciembre rechazará cualquier pista generada en su totalidad con IA y retirará las que ya tiene. También veta a los distribuidores: si los metadatos de una entrega declaran que la grabación salió solo de herramientas de IA, no entrará en su catálogo. Eso sí, cuidado con este matiz: la música en la que la IA ha ayudado pero no es la única autora sí que pasará el filtro. Tidal habla de unos 27 millones de pistas etiquetadas, un 6,3% de toda su música disponible; Robert Andersen, responsable de Tidal dentro de la empresa de tecnología financiera que posee la plataforma Block, eleva el borrado a 29 millones.

Avalancha. En los últimos 90 días, el 43% de las pistas que llegaron a Tidal estaban generadas por completo con IA, y el 6 de noviembre la proporción superó el 60%. Andersen calcula que la plataforma rechazará entre 80.000 y 85.000 canciones al día. Deezer, que publica su recuento desde 2025, traza la misma curva: unas 75.000 pistas diarias, el 44% de las subidas en abril, y cerca de 90.000 en junio. En noviembre seguía en esas cifras.

Sin pedirla. En el último barómetro de Deezer con Ipsos, el 57% de los más de 53.000 usuarios que se dieron de alta en octubre ya tenía al menos una pista íntegramente generada con IA en sus listas. Todas estas cifras hacen pensar que la música de este tipo aparece en las listas con mucha más frecuencia de la que se reproduce. En mayo lo veíamos ya en Spotify: casi nadie busca este tipo de canciones, aunque la plataforma lo incluye a veces en sus listas de descubrimiento algorítmico.

Cinco meses de etiqueta. Tidal ya había intentado solucionar el problema por las buenas: en junio estrenó una insignia junto a cada pista detectada como íntegramente artificial y no le proporcionaba regalías, a lo que se sumó la opción de silenciarlas desde los ajustes. Tony Gervino, vicepresidente ejecutivo y director editorial, escribió entonces que el dominio de la IA sobre la industria musical "no es inevitable". Desde entonces, Tidal ha retirado más de 65.000 pistas por suplantar nombres de artistas, pero Andersen reconoce que hacía falta "algo más drástico".

Casi todo de Suno. Tidal atribuye el 94% de las pistas con su insignia a Suno. Hace justo un año, Warner Music cerró su pleito con Suno y pasó a ser su socio: el acuerdo preveía que la plataforma de IA lanzara en 2026 modelos entrenados con licencia, retirara los anteriores y reservara las descargas a las cuentas de pago. El 9 de septiembre presentó v6, la primera familia de modelos desarrollados con Warner, BMG y Believe. Como contamos en su día, el giro de la demanda a la alianza se había producido en solo dieciocho meses. Robert Kyncl, consejero delegado de Warner, celebró el pacto como "una victoria para la comunidad creativa".

Juez de silicio. La etiqueta de "100% IA" la coloca Ircam Amplify, filial comercial del instituto parisino IRCAM, que promete un 99% de aciertos con menos de un 1% de falsos positivos. En su política de IA, Tidal admite que la detección es imperfecta: por eso solo actúa sobre lo generado de principio a fin y da la opción de recurrir la etiqueta mediante un formulario. Solo por aclarar con cifras: esa tasa de falsos positivos aplicada al catálogo total de Tidal nos da entre 30.000 y millón y medio de canciones humanas señaladas por error como creadas por IA.

El resto qué. Andersen presenta Tidal como la primera plataforma de streaming que veta la música de IA y anima a sus rivales a seguirle. Pero Bandcamp, tienda y reproductor a la vez, lo hizo en enero y con un criterio más amplio, prohibiendo lo generado "en su totalidad o en parte sustancial" con IA. Spotify tiene una relación más conflictiva con el fenómeno: persigue la música con IA que le envían terceros mientras prepara un producto propio de IA generativa. En septiembre de 2025 aseguraba haber retirado más de 75 millones de pistas basura en doce meses y anunciaba un filtro antispam y normas contra los clones de voz. Sin embargo, en mayo firmó con Universal una herramienta de pago para que los suscriptores Premium generen versiones y remezclas con IA de canciones de los artistas que deseen participar en el proyecto.

Dentro o fuera. Con el veto de Tidal y la herramienta de Spotify se va dibujando una línea entre la música generada con IA que terceros suben a través de distribuidores y la que los usuarios crean con licencia dentro de la plataforma. The Velvet Sundown o el rciente caso de Antonio Roma demostró en el verano de 2025 que artistas sintéticos pueden encontrar oyentes, y con los modelos licenciados de Suno sus usuarios podrán usar las voces de los artistas de Warner que lo autoricen. Siguiente cuestión de vital importancia: ¿cómo clasificará Tidal una canción hecha con uno de esos modelos cuando le llegue con todos los permisos en regla?

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Cabecera | José Antonio Carmona