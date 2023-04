De tramo, móviles, Pegasus: todos los radares que la DGT utilizará en la Operación Salida del puente de mayo

La DGT pone en marcha un nuevo operativo especial por el Puente del Primero de Mayo. El fin de semana se antoja muy complicado pues es una de las festividades en las que más tráfico se registra, más allá de verano, Semana Santa y Navidades. Este año, además, coincide con el Gran Premio de España de motociclismo y el último fin de semana de la Feria de Abril en Sevilla.

El dispositivo se pondrá en marcha a las 15:00h del viernes 28 de abril y estará activo hasta la medianoche del 1 de mayo. En la Comunidad de Madrid, la DGT mantendrá activo este dispositivo hasta la medianoche del 2 de mayo, ya que es festivo en la región.

Durante los cuatro días en los que la DGT mantendrá las operaciones especiales, se esperan 6,5 millones de desplazamientos que serán vigilados por todos los medios que el organismo tiene a su alcance. Estos son todos los radares y controladores de velocidad que la DGT utilizará para castigar a los infractores.

Todos los radares que la DGT utiliza

A la hora de controlar la velocidad, la DGT utiliza cuatro tipo distintos de controladores. Además de los agentes desplegados por la carretera, el organismo también cuenta con drones para la vigilancia del tráfico pero hay que recordar que éstos sólo castigan maniobras ilegales y que no pueden medir la velocidad.

Radares fijos

Son los más habituales y conocidos. Están presentes en un pórtico o en cabinas junto a las carreteras. La ubicación de este tipo de radares la puedes encontrar en la propia web de la DGT, aunque el organismo ha complicado su visualización en los últimos tiempos. La norma habitual para evitar ser multado por estos radares es la regla del 7, que la DGT asegura no haberla cambiado en los últimos meses.

Si atendemos a los números aportados por la DGT, quienes especifican la ubicación de los radares fijos, de tramo y las más habituales de los radares móviles, el organismo tiene activos 665 cinemómetros fijos en las carreteras españolas. Además, en el verano de 2022 supimos que la DGT tiene en sus planes la llegada de otros 120 nuevos controladores de velocidad.

Radares de tramo

Los radares de tramo son menos habituales pero la DGT quiere aumentar su presencia en nuestras carreteras. De hecho, cuando supimos que la DGT impulsará la instalación de 120 nuevos radares fijos, también conocimos que se espera la llegada de otros 180 radares de tramo. Esta cifra dobla la cantidad de radares de tramo que están activos en estos momentos: 92, según los datos aportados por la DGT.

En este caso, el controlador de velocidad no registra la misma en un punto concreto de la vía. El radar de tramo registra la matrícula del coche y la hora a la que éste ha superado el primer control. Un segundo control, kilómetros más tarde, vuelve a tomar estos datos. Así, se calcula la velocidad media a la que el vehículo ha circulado. Si es superior a la permitida, se tramita la sanción.

La DGT se ha mostrado interesada en aumentar el número de este tipo de controladores pues entiende que son más eficaces que los radares fijos, pues obligan a los conductores a mantener una velocidad dentro de los límites legales durante más tiempo. Además, el organismo reconoció que era uno de los principales motivos para eliminar el margen de 20 km/h en las carreteras secundarias para realizar los adelantamientos.

Radares móviles

Son los controladores que utiliza la DGT para controlar la velocidad de los vehículos en cualquier punto de la geografía sobre la que tienen competencias (exentas están País Vasco y Cataluña). En su página web, la DGT registra 1.325 ubicaciones en las que se suelen apostar los agentes de la Guardia Civil con los radares móviles pero esto no quiere decir que no se sitúen en otros ligares.

Los más conocidos son los Veloláser, pero no son los únicos. La DGT tiene activos 545 radares móviles pero no todos ellos son "invisibles" o Veloláser. En 2022, el organismo contaba con 60 cinemómetros de este último tipo pero también supimos que se había aprobado la compra de 70 nuevos aparatos que irán llegando a nuestras carreteras, aunque desde el organismo nos señalaron que no podían dar una fecha fija y que se irían utilizando conforme las patrullas los fueran recibiendo.

La gran ventaja para la DGT es que los Veloláser son aparatos muy complicados de detectar por los conductores. Sólo necesitan un pequeño trípode o cualquier otro tipo de soporte que los fije a un soporte, como una moto o un coche, y su tamaño es tan reducido que puede sostenerse con una mano. Estas cualidades son las que les han hecho merecedores de ser conocidos como los radares "invisibles".

Pegasus

Desde la puesta en marcha en 2013 del primer helicóptero de la DGT capaz de multar, Pegasus se ha dado a conocer como uno de los sistemas de vigilancia más eficaz del organismo. Aunque se suele señalar que se reparten por diferentes zonas de la Península, la DGT nos confirmó que este reparto simplemente se hace en función de las necesidades de cada momento, por lo que los 13 helicópteros que tienen activos pueden moverse libremente allí donde el organismo tiene competencias.

Para controlar la velocidad, los Pegasus van armados con una cámara MX15 fabricada por la compañía L3 Wescam. Necesita, eso sí, cumplir con algunos requerimientos técnicos para poder multar. Entre ellos, el ángulo vertical no debe superar los 30 grados de inclinación y cuenta con un margen de maniobra de entre 20 y 70 grados de inclinación lateral. Esto es imprescindible para que la matrícula se muestre correctamente.

Sin embargo, la potencia de Pegasus es tal que puede detectar una infracción de velocidad de un conductor desde 300 metros de altura y a un kilómetro de distancia del vehículo, lo que lo convierte en un aparato muy complicado de detectar si los agentes así lo quieren.

Las multas por exceso de velocidad

Contados todos los sistemas que tiene la DGT para controlar la velocidad... ¿de qué multas estamos hablando? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que éstas son progresivas y dependen del tipo de la vía y la velocidad a la que circulemos.

Las sanciones pueden ir desde un castigo económico de 100 euros sin retirada de puntos del carné de conducir hasta los 600 euros y la resta de seis puntos de la licencia. A continuación, te dejamos una imagen que resume todas las multas a las que se enfrenta un conductor en función del tipo de vía y la velocidad a la que circule.

Multas por exceso de velocidad. Fuente: DGT

En Xataka | La DGT quiere tener controlado el tráfico al máximo. Este cono conectado es la mejor prueba

Foto | DGT