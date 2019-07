La DGT utilizará drones para poner multas por infracciones en carretera a partir del 1 de agosto

Los helicópteros han sido una de las principales herramientas de la Dirección General de Tráfico para captar infracciones desde el aire en la carretera. A partir de ahora se suman también los drones para multar, que comenzarán a sobrevolar las carreteras de España para detectar infracciones de tráfico.

Según informado DGT, mañana comienza su segunda operación de verano, coincidiendo con el inicio del mes de agosto. Para esta ocasión incorporarán también drones a la vigilancia en carreteras. Indican que se utilizarán especialmente para la vigilancia de distracciones al volante y en tramos donde el riesgo de accidente puede ser mayor.

La forma en la que operarán los drones será similar a la de los helicópteros o cámaras de seguridad. Dado que disponen de una cámara montada, capturarán imágenes de la infracción, que podrán ser notificadas o bien a un agente de Tráfico o bien a las autoridades competentes que corresponda.

Uno de los drones de Dirección General de Tráfico.

11 drones de momento, 20 más en camino

Dirección General de Tráfico dispone actualmente de un total de 11 drones, de los cuales tres de ellos han sido certificados por el Centro Español de Metrología para poder operar con ellos legalmente. Por lo tanto, de momento se utilizarán estos tres drones para a las denuncia de infracción y los otros ocho para gestionar el tráfico.

DGT espera adquirir pronto otros 20 drones más para comenzar a operar con ellos en actividades de vigilancia y gestión de tráfico.

Los drones operarán de forma similar a los helicópteros para captar imágenes de infracciones desde el aire.

No queda claro cuál es la marca de drones que utiliza DGT, no obstante indican que su autonomía es de 20 minutos. En cuanto a distancias, pueden alcanzar los 500 metros en su radio de acción y una altitud máxima de 120 metros. De la cámara con la que vienen equipados sí que no hay datos, aunque capta y envía las imágenes "de alta definición" al piloto en tierra para que se envíen a las oficinas de DGT si se comete una infracción.

Lo cierto es que estos drones llevaban unos meses ya operativos. Sin embargo, dado que no estaba regulados, no podían multar a pesar de detectar las infracciones. Ahora que tres de ellos ya han sido certificados DGT los utilizará como apoyo en carreteras.

Vía | Motorpasion

Más información | DGT