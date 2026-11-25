En el negocio de los vuelos de bajo coste, pequeños cambios en las condiciones de viaje pueden tener enormes consecuencias. Ryanair, la mayor aerolínea europea por número de pasajeros, acaba de introducir uno de esos cambios sin apenas hacer ruido. Y afecta directamente a quienes tienen por costumbre viajar pagando lo mínimo posible.

Un cambio silencioso. Coincidiendo con el inicio de su temporada de invierno a finales de octubre, Ryanair modificó las condiciones de asignación gratuita de asientos. Hasta ahora, los pasajeros que no pagaban por reservar una plaza descubrían dónde iban a sentarse al completar la facturación online.

¿Qué ocurre? Que ahora, la aerolínea puede retrasar esa información hasta pocas horas antes del despegue, independientemente de cuándo haya facturado el viajero.

Facturar sin saber dónde te sientas. Dicho de otra forma, la nueva política contempla que los asientos gratuitos se asignen entre 72 y dos horas antes de la salida programada del vuelo. En la práctica, Ryanair asegura que actualizará automáticamente las tarjetas de embarque digitales entre tres y cuatro horas antes del despegue.

Esto significa que, por ejemplo, algunos pasajeros podrían encontrarse de camino al aeropuerto sin saber todavía en qué parte del avión viajarán.

El fin de un pequeño truco. Hasta ahora, muchos viajeros habituales recurrían a una estrategia sencilla: aceptar inicialmente la asignación gratuita y pagar únicamente si el asiento que les había tocado no les convencía.

De hecho, incluso existía la posibilidad de conseguir sin coste adicional una plaza con mayor espacio para las piernas que nadie hubiera reservado (no es leyenda). Ahora, qué duda cabe, el nuevo sistema reduce considerablemente el margen para reaccionar y las posibilidades de encontrar una alternativa atractiva.

La explicación de Ryanair. La compañía sostiene que el cambio se debe a que durante el verano recibió numerosas quejas de clientes que querían pagar por un asiento concreto el mismo día del vuelo, pero descubrían que ya había sido asignado gratuitamente a otro pasajero.

Retrasando el reparto aleatorio, Ryanair mantiene durante más tiempo disponibles las plazas de pago. Su argumento es que quienes eligen un asiento gratuito “claramente no les importa dónde se sientan”, han explicado a los medios.

La incertidumbre como incentivo. El cambio, por supuesto, ya ha provocado críticas entre algunos pasajeros, quienes consideran que la aerolínea está introduciendo una nueva presión para que terminen pagando por reservar. No se trata de encarecer directamente el billete ni de eliminar los asientos gratuitos, sino de reducir las ventajas de esperar hasta el último momento.

En una compañía que prevé transportar 214 millones de pasajeros durante su actual ejercicio fiscal, un 3% más que el anterior, incluso un pequeño aumento de las reservas de asiento podría tener un impacto económico considerable.

La excepción de las familias. Según se puede leer en las condiciones oficiales de la página de Ryanair, los niños de entre dos y 11 años que viajen con asignación aleatoria recibirán gratuitamente un asiento junto a un adulto acompañante de la misma reserva.

Sin embargo, hay un “pero”: esta garantía no se extiende al resto de adultos ni a los adolescentes. La propia compañía advierte, además, de que es poco probable que quienes viajen juntos sin reservar asiento terminen sentándose al lado.

Dos formas de viajar. Así las cosas, quienes paguen por elegir asiento podrán seguir facturando desde 60 días antes del vuelo, mientras que quienes opten por la asignación gratuita podrán hacerlo desde 72 horas antes.

El precio de la reserva dependerá de la ubicación de la plaza dentro del avión y no será reembolsable. En definitiva, Ryanair mantiene la posibilidad de viajar sin pagar por el asiento, pero ha cambiado una de las pocas reglas que permitían a sus clientes más ahorradores jugar con “ventaja”.

Imagen | Robot8A, Matt Brown, Cameron Snape

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