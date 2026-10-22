Michael O'Leary, CEO de Ryanair: "Vamos a ver las mayores subidas de precio de la historia. Hasta un 20%"

Un crecimiento disparado de los precios de los vuelos. Es, según Michael O'Leary, CEO de Ryanair, lo que vamos a ver en los próximos 12 meses como consecuencia del encarecimiento del precio del combustible. El aviso llega aprovechando que la compañía va a recortar más rutas comerciales en Europa, en lo que es un claro repliegue para priorizar los trayectos más rentables.

"Hasta el 20%". Es la amenaza previsión que ha lanzado Michael O'Leary, CEO de Ryanair, sobre el aumento de precios que se va a vivir en Europa en los próximos 12 meses. "Las tarifas aéreas subirán el próximo año en Europa, creo que en un 10, 15, tal vez un 20%. Vas a ver el mayor aumento en las tarifas aéreas, ⁠yo diría, en la historia en Europa durante los próximos 12 meses", aseguró O'Leary en una rueda de prensa recogida por Reuters.

El motivo, evidentemente, es la Guerra de Irán que ha provocado un encarecimiento sostenido del combustible desde que el conflicto afectara el tránsito normal de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Con constantes interrupciones, el precio del petróleo se ha disparado y el combustible de los aviones es especialmente sensible a estos vaivenes.

Marzo de 2027. Si hasta ahora no hemos visto tanto incremento en el precio de los billetes es porque las aerolíneas europeas, según O'Leary, tenían bien cubierta su posición durante 2026 pero esto cambiará el próximo año. Y es que asegura que cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán por primera vez en febrero de 2026, las aerolíneas ya tenían bloqueado buena parte del precio al que pagarían su combustible durante un año.

El problema, según aseguró el CEO de Ryanair y recogió Reuters, es que la compañía tiene bloqueado el 80% del combustible que compraba en 2026 a un precio de 67 dólares por barril. Esto cambiará a partir de marzo de 2027 cuando afirma que el bloqueo de estos precios se termina.

Menos vuelos. Con el precio del combustible disparado, Ryanair ya empezó en septiembre a tomar medidas. Medidas que, por supuesto, apuestan por priorizar las líneas más rentables. Para el año que viene, la compañía ha anunciado que esperan una reducción de dos millones de pasajeros.

De hecho, estas declaraciones del CEO de la compañía llegan en Bruselas durante una conferencia de prensa en la que anunciaba recortes de rutas comerciales en Bélgica aunque, como en España, aseguraba que el recorte de 20 vuelos y hasta un millón de asientos se debía a un aumento en las tarifas aeroportuarias.

Lo que es seguro es que parte de esos vuelos se irán a aeropuertos donde menos riesgo de asientos vacíos encuentren pero también que la compañía planea sacar del mercado algo de oferta.

Un 15% cubierto. O'Leary también aprovechó la rueda de prensa para lanzar otro aviso: sólo el 15% del combustible que necesitan para 2027 está bloqueado a un precio de 85 dólares. Dicho acuerdo expira en marzo de 2027 por lo que la compañía habrá tenido que ir bloqueando combustible a un precio muy superior en los últimos meses. Esa cifra no se ha publicado.

Las consecuencias del aumento en el precio del combustible de este año debería empezar a notarse en el segundo trimestre del año que viene, dadas esos bloqueos con meses de anticipación que realizan las aerolíneas. Y si el conflicto continúa los aspectos adversos serán todavía más notables en invierno, justo cuando las aerolíneas tienen menos tráfico y la necesidad de sacar más dinero por pasajero.

Un problema que se arrastra. La subida en el precio del combustible ha puesto en riesgo las operaciones de las compañías aéreas. Con el coste del petróleo disparado, el sector es especialmente sensible a esta subida porque su refinado para ser utilizado en los aviones es especialmente costoso.

Además, a las aerolíneas les supone el mismo problema que a las gasolineras low cost. Aquellas empresas que tienen comprometido menos cantidad de combustible para jugar con los precios son las que más expuestas están a estos incrementos. Compañías gigantes como Ryanair son las que mayor margen tienen para aguantar el golpe pero las pequeñas, se lleva avisando desde hace meses, están en riesgo existencial.

Foto | Polish presidency of the Council of the EU 2025 editada con ChatGPT

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