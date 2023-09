Opel cruza el Rubicón: por primera vez, una gran marca europea sólo lanzará coches eléctricos a partir de 2025

16 meses. Ese es el plazo que se ha dado Opel para que todos sus nuevos modelos se muevan, exclusivamente, con motores eléctricos. Los germanos serán la avanzadilla de Stellantis hacia un futuro que, al menos en Europa, se plantea sin motores de combustión. O, al menos, que estos aparezcan de manera puramente testimonial en los nuevos lanzamientos.

Así lo ha confirmado la firma en el IAA Mobility 2023, la feria de movilidad de Múnich. Para Opel, el futuro es "eléctrico, sencillo y excitante", en las propias palabras de Florian Huettl, CEO de la firma. La apuesta por el mercado del coche eléctrico será total para Opel, que ha puesto sus esfuerzos en el salón germano en los Opel Corsa eléctrico y en el Opel Astra Sports Tourer, de nuevo, completamente eléctrico.

El primero cuenta con una versión completamente eléctrica que ya conocemos pero para el segundo se han abierto ahora los pedidos. La versión familiar del Opel Astra eléctrico llega con una batería de 54 kWh que promete autonomías WLTP de hasta 413 kilómetros, según ciclo WLTP, junto a un motor de 115 kW (156 CV).

En cuanto a la carga del coche, el Opel Astra Sports Tourer eléctrico admitirá 11 kW en corriente alterna y hasta 100 kW en corriente continua, que promete rellenar el 80% de la batería en 30 minutos. El gran atractivo, por tanto, de este familiar es su maletero de 516 litros que, en gran medida, se consiguen a que mide 60 centímetros más que la versión compacta, alcanzando los 4,64 metros de largo y 1,86 metros de ancho. En Alemania, su precio de salida será de 43.490 euros (quedan por desvelarse los precios para nuestro país).

Acompañaba a estos dos modelos el Opel Experimental, un prototipo que ya fue presentado hace unas semanas y que debería adelantar al muchas veces mencionado Opel Manta eléctrico. Esta vez, se presentó por primera vez en sociedad, como ya sucediera con el BMW Neue Klasse, presentado en el pasado CES pero enseñado estos días en Múnich.

Adelantando los planes

Hasta ahora, sabíamos que Opel, como tantas otras marcas en el mercado europeo, estaban dando importantes pasos para electrificar fuertemente su oferta y, en el futuro, vender vehículos exclusivamente eléctricos. En Opel, este futuro estaba más alejado en el horizonte.

Sin embargo, su presencia en la feria IAA Mobility 2023 ha llegado con la sorpresa de que, a partir de 2025, todas las novedades que lleguen a la marca lo harán con motorización exclusivamente eléctrica. Es decir, en apenas 16 meses todos los coches que presenten y lleguen a los concesionarios de los germanos lo harán sin motores de combustión de ningún tipo, tampoco híbridos enchufables.

Esto no quiere decir que en 2026 o 2027 no podamos encontrar vehículos impulsados por motores de gasolina (más o menos electrificados) en los concesionarios de Opel. De momento, los vehículos actuales cumplirán su ciclo comercial pero ya es seguro que no veremos una nueva generación de Opel Astra o Corsa, por poner dos ejemplos, con motores de combustión. Ni si quiera como híbridos enchufables.

El anuncio también su pone un cambio de estrategia en la marca, que ha pisado el acelerador en los últimos meses, en lo que a planes eléctricos se refiere. En 2021 anunciaron que a partir de 2028 sólo producirían vehículos completamente eléctricos y que a partir de 2024 (dentro de cuatro meses) todos sus vehículos contarán con, al menos, una versión exclusivamente eléctrica. Ahora, el planteamiento apunta a que todas sus ventas en 2028 sean exclusivamente eléctricas.

Ahora, Opel servirá de avanzadilla en los planes de Stellantis hacia una electrificación completa de sus vehículos. El movimiento es similar al que Mercedes hizo con Smart, firma que se convirtió en exclusivamente eléctrica ya en 2020. Sin embargo, el volumen de Opel es mucho más importante que el de Smart y, por las decisiones que se quieren tomar, los vehículos pequeños de combustión están en la cuerda floja.

La firma también servirá para adentrarse en el mercado de los coches eléctricos más "asequibles". Como hemos venido contando, la industria empieza a plantear un suelo para el coche eléctrico de unos 25.000 euros y es ahí donde quiere competir Opel con un nuevo lanzamiento en 2026 que se mueva en esa frontera.

"Con las plataformas puramente eléctricas de Stellantis, podremos ofrecer precios que nos permitirán llegar a un público mucho más amplio", ha apuntado Florian Huettl en palabras recogidas por Automotive News, donde apuntan que este nuevo lanzamiento puede ser el hermano del Citroën ë-C3 que conoceremos en unas semanas y que se venderá el año que viene.

