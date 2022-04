Así es Air-One, el primer aeropuerto para taxis voladores: se desarrolló en 15 meses y su creador ya planea 200 terminales en todo el mundo

A los aerotaxis les queda aún un complejo camino por delante para sobrevolar nuestros tejados cargados de pasajero; pero si algún día quieren alcanzar ese ambicioso objetivo necesitarán algo tan básico como esencial: “paradas”. O al menos terminales donde puedan operar. Urban-Air Port acaba de dar un paso en esa dirección con el que, asegura, es el primer aeropuerto urbano del mundo pensado específicamente para eVTOL, como taxis voladores, y drones de reparto.

La infraestructura se ha bautizado Air-One y ha abierto sus puertas como una demostración temporal en un parking de Coventry, a dos horas y media de Londres. Su objetivo es básicamente didáctico y busca, como recalca la empresa, servir a modo de ejemplo. Con él, Urban-Air Port quiere dejar claro que en un futuro abrir espacios similares en Reino Unido y otros países sería sencillo.

La compañía insiste en que ha tardado poco más de un año —15 meses, para ser precisos— en dar forma y desarrollar la estructura, desde su planificación hasta su apertura de puertas esta misma semana. Durante al menos un mes operará en Coverty para mostrar a sus vecinos y empresas su potencial; luego —detalla Financial Times— emprender una gira por otras ciudades.

Objetivo: carga, pasajeros y emergencias

Como reconoce la propia Urban-Air Port, sus planes pasan por montar 200 aeropuertos para eVTOL —vertiports, los llama— repartidos por diferentes puntos del planeta. Por lo pronto, mira ya a Reino Unido, EEUU, Australia, Corea del Sur, Francia, Escandinavia y el Sudeste Asiático.

La nave, compacta, con forma de carpa, tiene una superficie de 1.600 metros cuadrados y gracias a sus piezas prefabricadas la empresa asegura que la ha levantado en apenas 11 semanas.

A nivel estructural, se divide en áreas similares a las de un aeropuerto o estación de buses común: sala para pasajeros, cafetería, tienda, centro de logística y carga, hangar para vehículos eléctricos e hidrógeno, control de seguridad y centro de mando. Para las maniobras, incluye una plataforma elevada desde la que los eVTOL pueden impulsarse con ayuda de sus rotores.

El modelo de terminales de Urban-Air Port está diseñado para operar de forma completamente autónoma con ayuda de una pila de combustible de hidrógeno. En el exterior incorpora cargadores para coches eléctricos. “La inauguración es el pistoletazo de salida de una nueva era del transporte, de viajes sin congestión y emisiones”, señala Ricky Sandhu, responsable de Urban-Air Port.

Welcome to #AirOne--the world’s first fully operational @UrbanAirPort for electric air vehicles. We're in Coventry, U.K. with our initial concept vehicle for the grand opening.



Follow us for live coverage from the event this week!#AdvancedAirMobility #eVTOL #UrbanAirMobility pic.twitter.com/2dBsXL74Xe — Supernal (@Supernal_aero) April 25, 2022

A principios de 2022 la startup china AutoFlight, especializada en eVTOL, montó un equipo en Alemania con la intención precisamente de expandirse en el mercado europeo. Su objetivo, señalaba entonces, es estar operativa ya en 2025. En París quieren disponer también de un servicio para las Olimpiadas de dentro de dos años. A día de hoy se han completado vuelos de prueba tripulados con éxito, pero el proceso de certificación para la explotación comercial de los aerotaxis es complejo.

Otra línea de negocio que avanza también, aunque con retos importantes, es el de los drones de reparto, en los que también tiene puesta su vista Urban-Air Port. Amazon ya ha invertido por ejemplo más de 2.000 millones de dólares en Prime Air y otras grandes multinacionales del transporte y comercio online, como UPS o Walmart, han mostrado su interés en ese campo.

A la espera de que el escenario se despeje, Urban-Air Port ha logrado ya aliados valiosos, como la administración británica o la firma Supernal, impulsada en 2021 por Hyundai Motor con el propósito de impulsar la “movilidad futura” y el desarrollo de un eVTOL. Para la puesta de largo del Air-One de Coverty el fabricante a aportado de hecho uno de sus vehículos S-A1.

De momento, los vertiports diseñados por Urban-Air Port quieren ir haciéndose un hueco en un sector en el que, aseguran, ya han identificado cuatro mercados: los taxis aéreos de pasajeros, los drones de entrega autónomos y la gestión de emergencias o logística de defensa.

