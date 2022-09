El Pixel 7 Pro se ha filtrado en vídeo. Repetirá el mayor pecado del Pixel 6 Pro

El 11 de mayo, Google aprovechó el marco de su I/O para mostrarnos un adelanto de sus Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro. Tan solo se mostraba la parte trasera y laterales de estos dispositivos, pero no había noticias sobre su frontal.

Como es habitual con los Pixel de Google, semanas antes de su presentación se filtran al completo. Ahora es turno de Pixel 7 Pro y sus leaks, y es que alguien ha subido un unboxing mostrando su diseño en toda su gloria.

Google continues to be the worst at preventing leaks 🤦🏽‍♂️ Here’s a full unboxing of a real retail unit of the Google Pixel 7 Pro 😂 pic.twitter.com/zvLBAiSaED