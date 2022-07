Google Pixel 6a, análisis: la fórmula ganadora de los Pixel estaba en la gama media

Llegó el día: el Google Pixel 6a se encuentra oficialmente después de que se presentara en el anterior Google I/O. Este móvil encarna la apuesta más barata de la empresa, debería de ser la elección a tomar para el que busque las tres "BBB" en un teléfono. Aunque la pregunta es: ¿cumple con lo que promete? Lo analizo para comprobarlo.

Me enfrenté al Google Pixel 6a con la experiencia de tener el Google Pixel 6 como móvil personal desde el primer día del lanzamiento. No se diferencian demasiado entre sí vistos desde fuera más allá del tamaño, los dos ofrecen un hardware con más similitudes que diferencias y hacen de la "experiencia Pixel" su apuesta personal para erigir su estandarte dentro del abarrotado catálogo de Android. Veamos cuál ha sido mi experiencia con el móvil más barato de Google de este 2022.

Ficha técnica del Google Pixel 6a

Google Pixel 6a Pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas

Ratio 20:9

FullHD+ a 2.400 x 1.080

Refresco de 60Hz

HDR10+

Gorilla Glass Class 3 Procesador Google Tensor

Coprocesador de seguridad Titan M2 Memoria y

almacenamiento 6 GB LPDDR5/ 128 GB UFS 3.1 Cámaras traseras Principal de 12,2 megapíxeles con tecnología Dual Pixel, apertura f/1.7, ángulo de visión de 77º, OIS, EIS

Ultra gran angular de 12 megapíxeles, apertura f/2.2, ángulo de visión de 114º Cámara frontal 8 megapíxeles, apertura f/2.0, ángulo de visión de 84º, enfoque fijo Batería 4.410 mAh

Carga rápida de 18 W (no incluye cargador) Sistema Android 12 Conectividad Dual SIM (eSIM)

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

USB tipo C Dimensiones y peso 152,2 x 71,8 x 8,9 milímetros

178 gramos Otros Lector de huellas en pantalla

Grado IP67 de resistencia al polvo y al agua

Altavoces estéreo duales Precio 459 euros

Diseño: robusto, sólido y bastante compacto para lo habitual

No hay mejor manera de definir el diseño del Google Pixel 6a: es una reducción de tamaño con respecto al Pixel 6. Como si Google quisiera protagonizar la película "Cariño, he encogido al teléfono". Y sin que esto sea malo, más bien al contrario: acostumbrado como estoy a mi Pixel 6, me he encontrado mucho más cómodo con el nuevo modelo. De hecho, he descubierto que prefería dejar en casa el grande para llevarme fuera el pequeño; todo a pesar de que el hardware del Google Pixel 6a implica una reducción de características, como detallaré más adelante.

El nuevo móvil mantiene el sólido cuerpo de aluminio y las líneas que hacen únicos a la familia Pixel 6. Con un aspecto cargado de carisma, el Pixel 6a ofrece cantos metálicos muy redondeados que facilitan en gran medida el agarre, su cara trasera es de plástico (imita tan bien el cristal que hasta me engañó el tacto), resbala en la mano (bastante) y retiene la grasa, todo con un exquisito contraste de color entre las variaciones de verde. Y qué decir de la franja para las cámaras posteriores, es el elemento más distintivo de la familia. Dicha franja sobresale bastante menos que en el Google Pixel (por debajo del milímetro). Y queda bastante expuesta a los arañazos.

Izquierda, Google Pixel 6a; derecha, Google Pixel 6

Google mantiene los botones físicos en el costado derecho con el orden alterado con respecto a lo que es habitual en Android: volumen abajo y encendido arriba. Personalmente me parece algo molesto, aunque todo es cuestión de acostumbrarse (la mayor parte de las veces trato de encender el teléfono apretando el botón de bajar volumen; lo que me obliga a localizar con la vista el botón correcto).

Costados limpios igual que el borde superior (aquí se enclava uno de los micros del teléfono; tiene dos), marcos muy generosos alrededor de la pantalla (las zonas superior e inferior no son simétricas entre sí), agujero para la cámara delantera en el área superior central del panel y un borde inferior con el USB C y la salida principal de los altavoces duales estéreo (la bandeja de la nano SIM queda en el costado derecho). El otro altavoz queda localizado arriba, en el auricular de llamadas.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm²) Volumen (cm3) Google Pixel 6a 152,2 71,8 8,9 178 6,1 4.410 mAh. 109,28 97,26 Google Pixel 6 158,6 74,8 8,9 210 6,4 4.600 mAh. 118,63 105,58 iPhone 13 146,7 71,5 7,7 174 6,1 3.227 104,89 80,76 Samsung Galaxy S22 146 70,6 7,6 168 6,1 3.700 103,07 78,33 Realme GT 2 162,9 75,8 8,6 99,8 6,62 5.000 123,48 106,19 Xiaomi Mi 12 Lite 159,3 73,3 7,29 173 6,55 4.300 116,77 85,24 Nothing Phone (1) 159,2 75,8 7.6 193,5 6,55 4.500 120,67 91,71 Oneplus Nord 2T 159,1 73,2 8,2 190 6,43 4.500 116,46 95,5

No es un móvil pequeño y engaña en la mano: parece más reducido de lo que en verdad es (tampoco es demasiado ligero). Igual que ocurre con los modelos superiores, Google no ha reducido mucho los marcos alrededor de la pantalla, esto hace que el móvil no aproveche el tamaño del panel. Aunque eso sí: sus dimensiones son algo menores de las habituales en la mayoría de Android. Y la excelente construcción del cuerpo regala la sensación de extrema solidez, también un toque premium al Pixel 6a le sienta muy bien.

El Google Pixel 6a destaca por su sólida construcción y por la sensación premium que ofrece en mano. Además, ofrece resistencia al polvo y al agua IP67

Muy bonito, distintivo, mantiene la estética de los modelos más caros, se nota a la legua que pertenece a la familia Pixel 6 y transmite una sensación de calidad muy superior a la gama media/alta a la que pertenece. Me parece todo un acierto.

Pantalla: vibrante, colorida y de gran calidad

El descenso en categoría con respecto al Pixel 6 no afecta demasiado a la pantalla: nuestro protagonista ofrece un panel AMOLED que reduce las dimensiones hasta las 6,1 pulgadas. Mantiene la resolución Full HD+, el agujero para la cámara frontal, ofrece HDR10+, está protegido por cristal Corning Gorilla Glass y la tasa de refresco se queda en 60 Hz.

Stray en la pantalla del Google Pixel 6a

La menor diagonal del teléfono no hace que la experiencia visual caiga: el Google Pixel 6a se ve a las mil maravillas. Reproducción de color natural y personalizable en tres configuraciones, correctamente ajustado en saturación, muy nítido, con un alto nivel de detalle, excelente contraste y con una respuesta al toque similar a la del Pixel 6.

Ajustes de pantalla en el Google Pixel 6a

La pantalla fluye a la perfección y ofrece un brillo máximo adecuado para la mayoría de situaciones (bajo el sol sí echo de menos un poco más de brillo). El brillo mínimo molesta en plena penumbra, aunque siempre se puede reducir acudiendo a los ajustes de accesibilidad. En lo que respecta al cambio automático en los niveles de iluminación, no me he encontrado con problemas: el brillo se ajusta bien por sí solo a los distintos entornos y situaciones.

El Google Pixel 6a ofrece un escáner óptico de huellas bajo la pantalla. Accesible a golpe de pulgar, dicho escáner se muestra efectivo en casi todas las ocasiones, guarda una nueva huella tras un proceso de menos de un minuto y no suele necesitar una segunda lectura si se coloca bien el dedo sobre el icono de lectura (me da la impresión de que es algo más resuelto que el lector de huellas del Pixel 6). El tiempo que transcurre entre poner la huella y el desbloqueo de la pantalla suele ser de un segundo, aproximadamente. No es de los más rápidos, aunque Google asegura que es por seguridad.

Sonido: calidad excelente en inalámbrico y sin conector de auriculares

El Google Pixel 6a es la evolución del Google Pixel 5a, un teléfono que mantenía el conector de auriculares como una reminiscencia de la gama media a la que apunta la familia "a". Pero con el Pixel 6a Google cambia de estrategia en lo que a audio se refiere para retirar el conector de auriculares. Sin jack de 3,5 mm nuestro protagonista pierde puntos; sobre todo porque el USB C no ofrece salida de audio analógica (hace falta un conector o adaptador USB C a jack de 3,5 mm con DAC incorporado). Tampoco incluye salida de vídeo: no se le puede conectar un monitor externo o una tele mediante un cable HDMI/USB C.

He estado usando el Google Pixel 6a con unos auriculares Bose 700 NCH y no he tenido problemas de conexión ni de estabilidad en el audio. La música suena con muy buena calidad, la fidelidad es correcta, equilibrado en agudos, buen refuerzo de graves y cargado de matices. Echo en falta la personalización del sonido por software y el realce del mismo: Google no incluye mejoras de audio para los auriculares (ni en el pixel 6a ni en el esto de teléfonos).

El móvil viene cargado de códecs Bluetooth y es compatible con el audio en HD. Ofrece SBC, AAC, LDAC, aptX y aptX HD (no incluye soporte para aptX Adaptive ni aptX TWS).

La pareja de altavoces estéreo duales que incluye el Pixel 6a eleva la media en audio del dispositivo. Suena muy potente, no chirría apenas a máximo volumen, ofrece muy buena calidad y alcanza los 88 dB. Ver películas y series en el teléfono es una gozada, tanto con los altavoces externos como usando auriculares.

Potencia: el Google Tensor tiene rendimiento de sobra

El procesador incluido en el Pixel 6a es exactamente el mismo que Google ofrece con los modelos superiores, los Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro: el Google Tensor. Éste es un SoC fabricado y codiseñado por Samsung que mantiene un rendimiento solvente sin llegar a los niveles de la gama Snapdragon 8 de Qualcomm (o de los mejores MediaTek). Aun así, no me he encontrado con problemas arrancando juegos ni aplicaciones.

Se muestra veloz en todo momento, salta entre las apps de manera fluida y al instante, permite el ajuste máximo en gráficos 3D para títulos como Genshin Impact y los mueve sin dificultad: nada que objetarle en el día a día. No he apreciado un excesivo calentamiento, sí se eleva la temperatura cuando sufre cierto abuso de sus capacidades; siempre sin que se haga molesto el calor en las manos, ni siquiera durante largas sesiones de juego.

Izquierda, 3D Mark Wild Life Unlimited; derecha, PC Mark Work 3.0

A continuación tienes una muestra de benchmarks con los que puse a prueba el rendimiento máximo del Google Pixel 6a. Los resultados son similares a los del resto de la familia Pixel 6.

Google Pixel 6a Google Pixel 6 iPhone 13 Samsung Galaxy S22 Realme GT 2 Xiaomi Mi 12 Lite Nothing Phone (1) Oneplus Nord 2T PROCESADOR Google Tensor Google Tensor Apple A15 Bionic Exynos 2200 Snapdragon 888 Snapdragon 778G Snapdragon 778G+ Mediatek Dimensity 1300 RAM 6 GB 8 GB 4 GB 8 GB 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 5 (SINGLE/MULTI) - 1.039 / 2.925 1.728 / 4.510 1.165 / 3.543 1.136 / 3.493 757 / 2.855 812 / 2.787 530 / 2.626 3D MARK Wild Life Unlimited 6.967 7.150 - - - 2.470 2.847 4.596 PCMARK WORK 9.739 10.455 - 12.425 12.523 11.379 15.207 9.240

No me he topado con diferencias de fluidez, rendimiento o potencia con respecto al Google Pixel 6, la experiencia que tengo con el 6a es la de un gama alta (me despierta ciertas dudas que sólo traiga 6 GB de memoria RAM, en un futuro pueden hacerse cortos). El rendimiento es una de las mayores ventajas del teléfono, clave también para Google: según la empresa, el Pixel 6a es un "dispositivo de entrada premium". No puedo estar más de acuerdo.

Batería: aguanta bien el trote, no se carga tan bien

4.410 mAh de batería en un teléfono suficientemente contenido en la diagonal de pantalla, sobre el papel el Pixel 6a aguantaba más que de sobra el trote diario. Y fue tal que así: no me dejó atrás en ninguna de mis jornadas, incluso tras volver de noche después de haber salido bien pronto. No tiene una autonomía sobresaliente, pero se basta y se sobra para que no haya echado de menos más mAh. Con un uso moderado, y la mayor parte del tiempo conectado a WiFi, los dos días no son una quimera (incluso algo más).

La decisión de prescindir del cargador me parece muy injusta, sobre todo tratándose de un móvil que, según Google, no deja de ser "de entrada". Igual que sus hermanos mayores, el Google Pixel 6a viene con un cable USB C como único medio de carga (aparte de un adaptador USB A a USB C). Dispone de carga rápida a 18 W y es compatible con Power Delivery 3.0. Como contrapartida tras el recorte de precio, el Pixel 6a no dispone de carga inalámbrica.

Para la prueba de carga utilicé un cargador de Asus de 30 W compatible con Power Delivery 3.0, el mismo estándar que soporta el Google Pixel 6a. Los tiempos de carga (del 0 al 100 %) fueron los siguientes:

5 minutos de carga : 8 % de batería.

: 8 % de batería. 10 minutos de carga : 16 % de batería.

: 16 % de batería. 20 minutos de carga : 31 % de batería.

: 31 % de batería. 30 minutos de carga : 46 % de batería.

: 46 % de batería. 50 minutos de carga : 69 % de batería.

: 69 % de batería. Total: 1 hora y 44 minutos.

Software: la experiencia Android más limpia y actualizada

Es un Pixel, se sobreentiende lo que ello implica para aquellos que aprecian la versión de Android más "limpia y pura": el Pixel 6a parte actualizado a Android 12, posee el parche de seguridad más reciente y mantiene la promesa de ir recibiendo las nuevas actualizaciones conforme Google las vaya liberando. La empresa garantiza tres años de actualizaciones clave de Android y cinco años de actualizaciones de seguridad.

La limpieza es una de las claves del software: Google no abusa de las apps preinstaladas, tampoco incluye una excesiva cantidad de extras en forma de ajustes o configuraciones (esto puede ser una desventaja). Interfaz sencilla con el widget incluido "De un vistazo", Material You con la personalización de colores de acento, reconocimiento de la música que suena en el ambiente ("Está sonando"), subtítulos automáticos que muestran la transcripción a texto de todo lo que suena en el teléfono (se encuentra disponible el español) o la Transcripción instantánea para convertir el audio ambiente en palabras.

Una de las opciones incluidas en el Pixel 6a es el Borrador mágico de Google Fotos: aparte de la eliminación de objetos indeseados, en este nuevo móvil la herramienta permite camuflar los elementos con sólo señalarlos. De esta manera se integran mejor con el fondo.

Fotografía: de las mejores cámaras de su gama

El móvil ofrece una combinación doble de cámaras traseras embutidas en un módulo con forma de franja. La cámara primaria es similar a la que monta el Google Pixel 5: un sensor de 12,2 megapíxeles con apertura f/1.7, estabilización mecánica OIS, estabilización digital EIS para grabación de vídeo, enfoque PDAF Dual Pixel y un tamaño para cada píxel de 1,4 µm.

Por su parte, la cámara gran angular monta un sensor de 12 megapíxeles con apertura f/2.2, ángulo de visión de 114º, el tamaño de cada píxel es de 1,25 µm, alcanza los 60 fps en la grabación de vídeo en 1080p y 4K en 30 fps (la delantera graba en FHD). Estas características y limitaciones son comunes con el Pixel 6.

Es un Pixel con todas las de la ley, esto atañe especialmente a la aplicación de cámara: el Google Pixel 6a hace gala de la célebre Google Camera ofreciendo todo el potencial computacional de la empresa. Que no es poco: no se nota una bajada enorme de calidad con respecto a los hermanos mayores. Sí que aprecio un procesado algo más oscuro: las imágenes acusan cierta subexposición de manera general.

El disparo y guardado no se demora apenas tiempo, todo se sucede de forma bastante rápida. La aplicación sigue el movimiento de los objetos una vez se pulsa sobre ellos, es una de las funciones que más me gustan de la cámara de Google: es muy difícil obtener un desenfoque, incluso en situaciones tan difíciles como un perro corriendo por una pradera. El seguimiento de enfoque funciona en las tres cámaras; aparte de la detección automática de los rostros, un añadido que va genial en los retratos.

Excelente rango dinámico para una escena complicada. incluso mantiene detalle en el fondo

El nivel de detalle es bueno a simple vista, aunque puede apreciarse cierto pixelado y acuarelas al practicar algo de zoom sobre la imagen, incluso en primer plano. El procesado tiende a la subexposición en exteriores y con abundante luz, también suele acusar una temperatura de color algo cálida. El rango dinámico suele encontrarse a muy buen nivel.

El gran angular desciende ligeramente en nitidez y prestaciones manteniendo la temperatura de color y balance de blancos con respecto a la cámara principal. El procesado no corrige toda la deformación óptica producida por la lente. Y mantiene suficiente nivel de detalle, casi al nivel de la cámara principal.

La app de cámara permite compensar la exposición, el contraste y la temperatura al fijar el enfoque. Además, resulta posible aplicar el modo nocturno (el Google Pixel 6a rescata una notable cantidad de luz hasta de escenas en penumbra) y recibir avisos con el mejor encuadre para las tomas. En los iconos de zoom la interfaz permite dar el salto entre el gran angular (0,6x) y la cámara principal (1x). Además, Google incorpora su zoom digital "sin pérdida": hasta 7x haciendo uso de los algoritmos de la empresa. Entre 2 y 4x no se aprecia excesivo pixelado, más allá de ahí la cosa cambia.

Aunque parezca mentira, esta escena estaba a oscuras

El modo retrato es tan bueno como Google acostumbra en todas las cámaras que llevan su sello (incluso en las Gcam modificadas). Recorte natural del sujeto con respecto al fondo, bokeh suave, notable nitidez y mantenimiento de la tonalidad de la piel: el Pixel 6a no retrocede en calidad a pesar de la reducción de precio. Eso sí, sólo es compatible con la cámara principal trasera y con el sensor delantero: el gran angular se queda fuera (como en los modelos superiores).

Modo retrato con la cámara trasera

La cámara delantera se comporta a muy buen nivel, sobre todo en el modo retrato: hacerse selfies es una delicia. Suficiente detalle en la mayoría de situaciones (a media y baja luz se aprecian algunas acuarelas y ruido), balance de blancos y temperatura de color acertados, respuesta inmediata a la pulsación sobre el botón de disparo y con opción a seleccionar captura en gran angular (1x) o con un ligero zoom digital (1,2x). Los resultados son buenos con ambas modalidades.

Modo retrato con la cámara delantera

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con el Google Pixel 6a. Sin quieres verlas en su tamaño original y sin editar, las tienes en este álbum de Google Fotos.

En la grabación de vídeo el Google Pixel 6a tampoco escatima recursos: la calidad se mantiene al nivel de la fotografía; con el extra de la estabilización mecánica y digital de la cámara principal trasera: permite grabar vídeo cámara en mano con una reducción impresionante de las trepidaciones.

El Google Pixel 6a ofrece cuatro modos de estabilización, igual que en los Pixel 6 y Pixel 6 Pro: estándar, fija (con zoom 2x para grabar de lejos), activa (para cuando el movimiento es elevado) y efecto barrido (perfecto para crear tomas con desplazamiento horizontal). El estabilizador funciona en 1080p y 4K hasta en 60 fps; con unos resultados que no suelen verse en un móvil de su categoría. Además, Google refuerza las opciones lúdicas de vídeo con la secuencia animada (grabación uniendo tomas estáticas cada ciertos segundos) y cámara lenta (hasta 1/8x).

Google Pixel 6a, la opinión de Xataka

Las semanas que llevo con el teléfono han pasado volando, me ha encantado la forma en la que Google ha reducido el Pixel 6 manteniendo la mayor parte de características; al tiempo que también encogía el precio. Esto hace al Pixel 6a un móvil muy recomendable: tanto para alguien que aprecia la fotografía como para quien busque la experiencia Android más cercana a la auténtica (con muchos matices, que el Android de los Pixel no es "stock"). Incluso me parece apto para el que quiera lo mejor dentro de un presupuesto con ciertas limitaciones: no se me ocurre una recomendación más acertada y carismática por lo que cuesta el Pixel 6a.

Izquierda, Google Pixel 6; derecha, Google Pixel 6a

Es veloz, muy fluido, tiene potencia más que de sobra, arranca cualquier juego, su pantalla es exquisita, la cámara es sensacional, se hace contenido y, pese a que Google podría aprovechar mejor sus dimensiones finales, la excelente calidad de construcción está fuera de toda duda. El peligro de rayar el área de objetivos me preocupa, ya me ocurrió con el Pixel 6. Tampoco me gusta que no ofrezca jack de 3,5 mm ni audio analógico a través del USB C. Además, el cargador debería venir incluido.

Por los 459 euros que cuesta, el Google Pixel 6a mantiene el tipo ante la competencia ofreciendo excelente fotografía y actualizaciones de software inmediatas. Aunque teniendo el Pixel 6 tan cerca la recomendación se hace más difícil

Uno de los problemas del Pixel 6a es su hermano mayor, el Google Pixel 6: la diferencia de precio no es tan exagerada como para no dar el salto a la gama alta, sobre todo cuando Google ha rebajado más de una vez este modelo (de forma puntual). Aun así, el Pixel 6a es una excelente recomendación: se ha subido al podio de los móviles "compactos" por derecho propio.