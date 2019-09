Un nuevo exploit amenaza con ofrecer el jailbreak definitivo para todos los iPhone (hasta 2018)

Un experto en seguridad informática con el alias de axi0mX ha descubierto un exploit para iOS que podría plantear la solución definitiva para quienes desean hacer jailbreak en sus iPhone.

El exploit, bautizado como 'checkm8' ('jaque mate'), es una vulnerabilidad de la memoria de arranque que no podría ser corregida o parcheada por Apple con futuras actualizaciones software. Todos los iPhone a excepción de los nuevos modelos estarían expuestos a este problema.

El problema con la vulnerabilidad que aprovecha este exploit es el hecho de que reside en la memoria ROM (Read-Only Memory) del dispositivo, y ésta no se puede sobreescribir ni parchear. Es la primera vulnerabilidad de este tipo que se descubre desde que la última apareciera en el iPhone 4 hace casi una década.

El exploit permitirá a todos los usuarios de iPhone hasta el iPhone X hacer jailbreak a sus dispositivos sin problemas y sin tener que instalar viejas versiones de iOS para poder aprovechar vulnerabilidades de esas versiones.

No todos están expuestos al problema: Apple corrigió ese defecto con los procesadores Apple A12, lo que significa que los iPhone XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro y 11 Pro Max no estarían afectados.

De momento no ha aparecido un jailbreak como tal que permita aprovechar el exploit, pero los expertos aseguran que eso no tardará mucho. Eso abrirá las puertas a todos los que quieren saltarse las protecciones de Apple por ejemplo en cuanto a restricciones de instalación de software de terceras partes, pero también plantea riesgos de seeguridad.

EPIC JAILBREAK: Introducing checkm8 (read "checkmate"), a permanent unpatchable bootrom exploit for hundreds of millions of iOS devices.



Most generations of iPhones and iPads are vulnerable: from iPhone 4S (A5 chip) to iPhone 8 and iPhone X (A11 chip). https://t.co/dQJtXb78sG