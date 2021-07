Los Google Pixel 6 y 6 Pro ven filtradas casi todas sus especificaciones y apuntan a tener cinco años de actualizaciones

Los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro han sido objeto de filtraciones en más de una ocasión. Tanto Jon Prosser como OnLeaks han publicado sendos renders de los dos dispositivos y dejado caer alguna que otra característica, pero hoy el primero vuelve a la carga filtrando sus principales especificaciones.

Como siempre que hablamos de filtraciones, conviene destacar que la información no es oficial. Todo es susceptible a recibir cambios y no saldremos de dudas hasta que Google salga a escena y los presente en sociedad. Eso, por cierto, todavía no sabemos cuándo será, así que habrá que armarse de paciencia.

Lo que sabemos de los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro

Render del Google Pixel 6.

Lo primero que deslizan las filtraciones es que no veremos un Google Pixel XL. Normalmente, Google usaba el apellido "XL" para referirse al modelo más completo (y más grande), pero parece que la firma estadounidense habría decidido deshacerse del "XL" para apostar por "Pro", algo más común en el mundo de los smartphones.

Dicho esto, vayamos con los terminales. Según Prosser, el Google Pixel 6 tendrá una pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas de resolución y tasa de refresco no determinada. Esto casa con las filtraciones anteriores que, además, señalaban su tamaño: 158,6 x 74,8 x 8,9 mm.

Por otro lado, los renders filtrados dejaron ver su peculiar módulo de cámara, un módulo negro que iría de lado a lado, que tendría cierto relieve y que alojaría las dos cámaras principales y el flash. Aparentemente, el Pixel 6 tendrá un sensor de 50 megapíxeles y un gran angular de 12 megapíxeles a la espalda, mientras que en el frontal montará una cámara de ocho megapíxeles.

Llama la atención que no veamos más cámaras (y más acostumbrados a móviles con cuatro lentes), pero tiene sentido. Google siempre ha apostado por la fotografía computacional, por lo que han sido los algoritmos los encargados de mejorar la foto y no un sensor de profundidad o un sensor monocromático.

Si las filtraciones no se equivocan, los Pixel 6 y Pixel 6 Pro montarán un chip propio diseñado por Google

Bajo el capó encontraremos 8 GB de memoria RAM, 128/256 GB de almacenamiento interno y un procesador desarrollado por Google, al más puro estilo de Apple, Samsung y Huawei. De este chip hemos oído hablar en alguna ocasión y su nombre en clave es Whitechapel / GS101, siendo GS el acrónimo de Google Silicon. No se conocen más detalles, al menos por ahora.

Finalmente, el filtrador afirma que tendrá una batería de 4.610 mAh y, como no podría ser de otra manera, será uno de los primeros teléfonos en tener Android 12 de fábrica. En ese sentido, Prosser afirma que los nuevos Pixel contarán con cinco años de actualizaciones, un ciclo que recuerda al que Apple ofrece en sus productos.

Render del Google Pixel 6 Pro.

Luego tenemos el Google Pixel 6 Pro, el hermano mayor. Este comparte con el Pixel 6 el sistema operativo preinstalado y los cinco años de actualizaciones, así como gran parte de su diseño. No obstante, en el módulo de la cámara vemos tres lentes, y no dos. ¿Por qué? Porque tendrá telefoto.

Así pues, el Pixel 6 Pro montará un sensor principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 48 megapíxeles (ojo a esa resolución, no demasiado común en telefotos) y un gran angular de 12 megapíxeles. La cámara frontal, por su parte, subirá la resolución hasta los 12 megapíxeles.

Este modelo tendrá una pantalla algo más grande, de 6,71 pulgadas y tecnología Plastic OLED. Esta es la nomenclatura de LG para sus pantallas OLED con matriz de plástico en lugar de cristal. Estos paneles son algo más flexibles que las OLED normales, pesan menos y son menos gruesas. No se conoce su resolución ni tasa de refresco.

Render del Google Pixel 6 Pro.

El dato ofrecido por Prosser no concuerda con el que vimos en la filtración de OnLeaks, cuyo registro de aciertos es digno de mención. OnLeaks dijo que el Pixel 6 Pro mediría 163,9 x 75,8 x 8,9 milímetros y que su pantalla sería de 6,67 pulgadas. La diferencia no es demasiado grande, pero la hay.

Finalmente, el filtrador afirma que el Pixel 6 Pro tendrá 12 GB de memoria RAM, hasta 512 GB de almacenamiento interno y el procesador desarrollado por Google. Queda en el aire si habrá dos versiones, una para el modelo estándar y otra para el más potente, o si será el mismo. También tendrá una batería algo más grande, de 5.000 mAh.

Esto es todo lo que "se sabe", entre comillas, hasta el momento. A día de hoy no tenemos constancia de que Google vaya a hacer un evento Made by Google próximamente, pero Prosser dice que los móviles deberían presentarse para octubre de este mismo año. Cuestión de esperar.

Vía | FrontPageTech