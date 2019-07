Estados Unidos comenzará a emitir licencias a las empresas que quieran vender a Huawei: sigue en la lista negra

Wilbur Ross, el Secretario de Comercio de Estados Unidos, ha dado a conocer cuál será el siguiente paso del país americano frente a Huawei. La administración comenzará a ofrecer licencias a las empresas que quieran vender productos estadounidenses a Huawei. Siempre y cuando consideren que no supone un riesgo para la seguridad nacional. Eso sí, de momento Huawei se mantiene en la lista negra. La decisión llega después de que a finales de junio el presidente de Estados Unidos, Donald Turmp, anticipase el final del bloqueo.

Las empresas que reciban una licencia podrán volver a vender productos y servicios americanos a Huawei. El veto actual, entre otras cosas, consiste precisamente en no permitir a ninguna empresa seguir colaborando con Huawei debido a posibles amenazas de seguridad, según las autoridades Estados Unidos.

Licencias provisionales a la espera de una norma final

El anuncio se ha realizado en una conferencia anual del departamento de Comercio de Estados Unidos en Washington. El secretario Wilbur Ross ha comentado que la empresa seguirá en la lista de entidades baneadas, lo que significa que probablemente las licencias sean denegadas en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, comentó que habrán algunas aprobaciones.

Según indico el secretorio, esta medida se toma "para implementar la directiva de la cumbre del G20 del presidente hace dos semanas". Wilbur Ross dijo que la agencia emitiría una norma final interina (norma final que no requiere la aprobación previa) a mediados de octubre para implementar la orden ejecutiva de Donald Trump. Las normas finales interinas entran en vigencia de inmediato.

No queda muy claro cómo se van a aplicar estas aprobaciones provisionales. No hay ni una lista de requisitos públicos ni la opción de conocer qué licencias han sido concedidas y cuáles no. Por lo tanto, no podremos saber por ejemplo si Google volverá a ofrecer Android a futuros teléfonos de Huawei. Aunque hay que recordar que se seguirá ofreciendo soporte a los dispositivos actuales.

Según CNBC, después de que se aplicara el veto a Huawei la industria presionó al gobierno de Estados Unidos para que los excluyeran y así poder vender productos no sensibles. El motivo, según afirman, es que si no Huawei los podría comprar fácilmente en el extranjero, perjudicando así la competencia de las empresas americanas. Algunas empresas encontraron el método para seguir vendiendo a Huawei.

Independientemente del veto, el departamento de Comercio de Estados Unidos emitió una licencia general temporal que permite a las empresas seguir operando "con normalidad" con Huawei para mantener las redes, servicios y productos existentes. Esta licencia temporal vence el 19 de agosto, aunque se puede extender.

Un Huawei cada vez más independiente

El veto de Estados Unidos le ha servido a Huawei para sacar pecho y reforzar su capacidad de independización frente a otras empresas como Google, Qualcomm o más tecnológicas. El gigante chino indica que tiene preparado su propio sistema operativo que ya está en pruebas en más de un millón de dispositivos. El sistema operativo llamado Hongmeng OS es incluso más rápido que Android, según Huawei.

En una entrevista reciente que concedió Pablo Wang (Director de Consumo de Huawei España) a Xataka afirmó que los planes de la empresa eran "seguir en este mercado sí o sí". Creen que tienen la suficiente capacidad y potencia para enfrentar cualquier cosa, incluido el veto de Estados Unidos a empresas estadounidenses que quieran negociar con ellos.

