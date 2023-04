El drama de comprar un gama media barato y su inesperada solución: los Google Pixel A

El primer Google Pixel de gama media, el 3a XL, llegaba a España a un precio de 479 euros. A día de hoy, un Pixel de gama media con diagonal de pantalla similar, el Pixel 6a, tiene un precio oficial de 349 euros, tras bajar desde su PVP de 459 euros.

La inflación ha propiciado una importante subida en los precios de los móviles de gama media, algo que juega a favor de una Google que parece estar apostando por la estrategia contraria. Quedará por ver el papel que juega el próximo Pixel 7 en el mercado pero, a día de hoy, Google está consiguiendo lo impensable hace unos años: tener una de las mejores propuestas de gama media con mejor relación calidad-precio del momento.

Los Pixel A, inesperados candidatos a ganadores de la gama media

Pixel 6a frente a Pixel 6

Tras la crisis de componentes y la fuerte subida de precios, la gama media está atravesando una tempestad que no todos los fabricantes están logrando capear. No señalaremos culpables, pero el camino a tomar está siendo el de subir notablemente el precio a cambio de especificaciones relativamente cercanas a la gama alta. La gama "media" de 500 euros es ya un habitual, aunque no dejan de ser teléfonos con especificaciones de su segmento y algún que otro punto diferencial (más megapíxeles en la cámara, AMOLED 120 Hz, etc.).

Una visita al panorama de gama media nos hace perder esperanzas: procesadores reciclados de generaciones pasadas en 2023 (en algunos casos, SoCs de hace dos años), teléfonos que rozan la gama de entrada por más de 230 euros. Sigue habiendo sorpresas como el POCO X5 Pro por 299 euros, aunque los avances respecto a generaciones pasadas no son demasiado contundentes.

Diseño filtrado del Pixel 7a

La subida de precios del resto de terminales sitúa a los Pixel A en un punto en el que nunca habían estado: ahora son más baratos que sus rivales directos

Y aquí llega el papel de Google: los Pixel A. El concepto es claro: móviles con el mismo ciclo de vida de los Pixel de gama alta, un sistema operativo limpio, apartado fotográfico de flagship y, desde hace una generación, un procesador de gama alta. La apuesta propia de Google por los Tensor está permitiendo que cuadren los costes de introducir este tipo de chipsets en móviles más económicos. Si compras un Pixel 6a, estás comprando un móvil con la misma potencia de un Pixel 6. Y todo apunta a que sucederá lo mismo con el Pixel 7.

No hay cabida para el plástico, los sensores macro o las versiones desactualizadas de Android. La filosofía es recortar donde "no duela", como la tasa de refresco, tecnología de Gorilla Glass más moderna, protección frente al agua y poco más. Estos móviles no comparten sensor de cámara con sus hermanos mayores, pero los resultados apenas distan, ya que el procesado es igual de bueno.

El Pixel 7a solo tiene una tarea por hacer: no costar más de 500 euros. Las filtraciones apuntan a un teléfono con 90 Hz de tasa de refresco, Full HD+ y tecnología AMOLED, el diseño de los Pixel 7 y el mismo Tensor G2 de sus hermanos mayores.





