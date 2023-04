El subidón de precios en teléfonos ha matado por completo a la gama baja: adiós al móvil de 100 euros

2023 lleva trecho recorrido y aún no me acostumbro a que la gama media (medianamente decente) ahora ronde los 400 euros. No obstante, ha habido un gran perjudicado tras la subida generalizada de los precios: el móvil de 100 euros ha muerto definitivamente.

Hace no demasiado era posible comprar un teléfono por debajo de esta cifra, con especificaciones de lo más básico, pero suficientes para los usuarios más básicos (personas mayores, móviles secundarios para uso sencillo, etc.). Hemos buscado móviles de 2023 por menos de 100 euros. No hemos encontrado prácticamente nada.

La gama de entrada se va a los 200 euros (o más)

Hasta hace apenas dos años, por 200 y poco euros tenías gama media bastante decente. A día de hoy, tenemos gama de entrada que ya supera esta precio. Hemos querido saber si es posible comprar un móvil lanzado en 2023 por menos de 100 euros en España, la respuesta es que no.

Xiaomi aún no ha lanzado su Redmi 12 "a secas" y, cuando lo haga, rondará (o superará los 200 euros), ya que el Redmi 10 2022 costaba 199,99 euros. Tampoco han lanzado miembros de la familia 'A', históricamente económicos. El salió al mercado hace tres años por 99 euros.

TCL, otra de las compañías que ofrecía teléfonos en el rango de los 100 euros, no ha renovado su serie 300. Si queremos algo por este precio tendremos que ir a modelos del año pasado, como detallaremos más adelante.

La gama de entrada de Realme también ha disparado su precio. Hace poco analizamos el Realme C55, un dispositivo con el Helio G88. ¿Su precio? 219 euros. No hay rastro de un posible sucesor del C11 de 2021. Y estamos en 2023.

La búsqueda parecía completamente perdida... hasta que topamos con Motorola. La compañía lanzó recientemente el Moto e13, un dispositivo con un precio de 119 euros, batería de 5.000mAh, Android 13 (GO) y memoria interna de 64 GB (ampliables mediante tarjetas microSD). Lleva un UNISOC y 2 GB de RAM, pero no estamos para pedir mucho más por este precio.

Los móviles de anterior generación son la salvación (una vez más)

Visto el panorama, la solución es la habitual: apostar por modelos del año pasado que han reducido su precio. Por el lado de Xiaomi hay varias opciones, como el Redmi 9C por 109,99 euros o el Redmi A1 por 82 euros, con una ROM más limpia. De nuevo, móviles sencillos a más no poder, pero pensados para usos bastante específicos.

Otro caso llamativo es el del Realme Narzo 50A Prime. Es un móvil que justo cumple un año y que salió en España por 169,99 euros. A día de hoy lo puedes comprar por 94,90 euros en Amazon.

Si estiramos el presupuesto, encontramos propuestas de Samsung como el Galaxy A13 o el M13 rondando los 150 euros. Son teléfonos de gama de entrada con un PVP que supera los 200 euros. En definitiva, encontrar móvil decente por poco más de 100 euros es prácticamente imposible si queremos algo moderno.

