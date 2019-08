Cuantas más cámaras, ¿mejor? Las locas y llamativas soluciones de los fabricantes de móviles para integrar cámaras traseras

Las modas son inherentes a la fotografía móvil como lo son a tantos aspectos de un smartphone y una de las más recientes y llamativas es la de poner triple cámara trasera, aunque estamos viendo cuatro e incluso más en terminales de este año. Aunque lo realmente llamativo más allá de las ópticas son los diseños actuales y futuros de las cámaras traseras, que al parecer no dejarán de sorprendernos.

En panal, en "semáforo", sobresaliendo... Las opciones son diversas con tal de superar ese reto tan actual de encajar tanto componente en tan poco espacio (como nos explicaron en OnePlus) y también para diferenciarse. Hacemos un repaso a lo que podemos ver en el mercado y a lo que las filtraciones nos muestran de cara a los futuros diseños para las cámaras traseras múltiples.

Uno de los fabricantes que más ha empujado esta moda de la múltiple cámara trasera es Huawei, con un Huawei P20 Pro que en 2018 presumía de triple cámara seguido de un Huawei P30 Pro que lo hace con cuatro este año. El diseño nos era familiar, dado que esa tercera cámara seguía el esquema vertical para la doble cámara que habíamos visto en muchos smartphones anteriormente, si bien el Huawei Mate 20 Pro lo cambió optando por una especie de baldosa central incluyendo el flash y quedando como un dado.

La cuarta cámara, protagonizada por la integración de un sensor Time of Flight o ToF (otra de las modas más recientes) no ha forzado de momento al fabricante a cambiar, dado que en el Huawei P30 Pro vemos un diseño similar al de su antecesor. Pero eso sí, al parecer el próximo Mate 30 Pro volverá a introducir cambios en el diseño de la trasera para quedarse en una forma circular, según el último póster filtrado.

Nokia es un fabricante con solera y parece que en su nueva etapa con HMD aún tiene algo de ese espíritu de innovación y diseño locos. La última muestra es el Nokia 9 Pureview, un dispositivo que confirmó un diseño que las filtraciones nos ponían muy difícil de creer.

Se trata de un hexágono en el que se encajan cinco cámaras, el flash y el sensor de profundidad, de modo que cada una se inserta en uno de los vértices del hexágono y también en el centro del mismo en un esquema de doble rombo. Muy llamativo tanto por forma como por número, pero a diferencia de muchos otros fabricantes no hay protuberancia y todo esto queda a la altura de la cubierta trasera, sin sobresalir y con cierta sutileza y sobriedad dentro de lo que cabe.

Además de este móvil, en los planes de la marca podría figurar lanzar otro con una trasera peculiar. Se trata de un posible Nokia 7.2 cuyas presuntas fotos circulaban hace poco por la red y mostraban un módulo trasero también circular como ese rumoreado Mate 30 Pro y muy al estilo de los Motorola, como ahora veremos.

Quizás aún no tenga la notoriedad que han alcanzado otros fabricantes chinos, pero Vivo se ha ido desmarcando del resto no sólo por ventas. La marca ha creado diseños llamativos como el del Vivo Nex, siendo uno de los primeros con cámara extraíble, pero precisamente el que recoge el testigo de éste tampoco pasa desapercibido con un curioso diseño de su parte trasera.

Así, el Vivo Nex Dual Screen Edition integra un "anillo lunar" que bueno, es decorativo básicamente aunque tiene algunas funciones asociadas como la de notificar mediante el LED o hacer de flash difuminado, y las tres cámaras que integra se colocan en una hilera horizontal. El conjunto es bastante llamativo, la verdad.

Y, hablando de los módulos móviles para cámaras, no podemos dejar de lado otro que les está sacando mucho partido. La solución que OPPO pensó para el OPPO Find X no fue tanto un módulo original, sino todo lo contrario: ocultarlo todo dentro del terminal para sacar la doble cámara cuando fuese necesario.

No es ni mucho menos una novedad, pero la tradicional joroba de Motorola está sirviendo para colocar las distintas cámaras traseras sin que afecte a sus líneas de diseño. De hecho, en cierto modo lo que se rumorea de Huawei es similar a este módulo protubertante y en posición central de Motorola, que ha seguido vigente en la línea Moto G y no en la Moto One, en la que vemos la disposición en vertical que vemos en muchos de los smartphones sobre todo desde 2018.

Hemos comentado ya alguna de las filtraciones en cuanto a estos diseños y la verdad es que son varias las que prometen diseños muy llamativos. Y una de ellas es la de un presunto Motorola One Zoom, cuya trasera muestra cuatro cámaras en forma de cuadrilátero, pero sobre un gran módulo con el logo de la casa que da lugar a una solución llamativa y de estética cuestionable (desde luego, discreto no es).

This is motorola one zoom, to come with quad cameras. pic.twitter.com/m1QhvrY9Yi

Siguiendo con las filtraciones hace poco hablábamos de una bastante llamativa. Este año OnePlus ha sacado dos móviles de gama alta a la vez en su primera ronda, el OnePlus 7 y el OnePlus 7 Pro, cuyo diseño no dista mucho de lo visto anteriormente, pero parece que se avecina un cambio bastante drástico en la trasera de un presunto OnePlus 7T con un diseño muy distinto a lo anterior y mucho más llamativo (aunque podría conservar los sensores y ópticas del OnePlus 7T al haber pasado tan sólo cinco o seis meses).

Hay dos fabricantes cuyos diseños traseros traen más expectación para este año al suponer cambios más drásticos, y casualmente pese a ser némesis al parecer han pensado soluciones muy parecidas. Hablamos de todo lo que se rumorea de los iPhone 11 y lo que se ha filtrado y confirmado de los Pixel 4: ese módulo sobresaliente en forma de baldosa que recuerda un poco a grandes rasgos a una vitrocerámica por su acabado en cristal sobre negro.

En el caso de Google fue la propia compañía la que lo confirmaba el pasado mes de junio con un tweet, aunque sin especificar qué lentes integrará ese llamativo módulo (aparentemente son dos cámaras y un flash). Sobre los próximos smartphones de Apple se dice algo parecido, habiendo ya cientos de renders creados por los usuarios en base a las filtraciones que hablan de una disposición en triángulo dentro de esta baldosa sobresaliente, añadiendo el gran angular a su teleobjetivo y su lente estándar.

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1