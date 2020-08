ASUS Zenfone 7 y Zenfone 7 Pro: los nuevos buques insignia de ASUS asaltan la gama alta con una triple cámara rotaria

El año pasado ASUS lanzó un dispositivo de lo más curioso: el ASUS Zenfone 6. En un momento en el que el notch, los agujeros en las pantallas y los mecanismos pop-up estaban de moda, la firma taiwanesa decidió apostar por una cámara rotatoria motorizada y un frontal todo pantalla. Ahora la compañía retoma esa idea para su nueva hornada de smartphones de gama alta premium, y sí, hablamos en plural, porque no es un solo móvil, sino dos: el ASUS Zenfone 7 y el ASUS Zenfone 7 Pro.

Son dos smartphones bastante parecidos entre sí, hasta el punto de que comparten gran parte de su ficha técnica. Las diferencias básicas son a nivel de procesador, de capacidades máximas de memoria RAM y almacenamiento interno y de cámara principal. Conozcámoslos mejor.

Ficha técnica de los ASUS Zenfone 7 y ASUS Zenfone 7 Pro

ASUS ZENFONE 7 ASUS ZENFONE 7 PRO DIMENSIONES Y PESO 165,08 x 77,28 x 9,6 mm

230 gramos 165,08 x 77,28 x 9,6 mm

230 gramos PANTALLA AMOLED de 6,67 pulgadas

Resolución FullHD+

Formato 20:9

Tasa de refresco: 90 Hz

Tasa de sampleo: 200 Hz

Gorilla Glass 6 AMOLED de 6,67 pulgadas

Resolución FullHD+

Formato 20:9

Tasa de refresco: 90 Hz

Tasa de sampleo: 200 Hz

Gorilla Glass 6 PROCESADOR Snapdragon 865

GPU Adreno 650 Snapdragon 865+

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 6/8 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB UFS 3.1

Compatible con tarjetas microSD 256 GB UFS 3.1

Compatible con tarjetas microSD CÁMARA Flip Camera

64 MP f/1.8 EIS (IMX686)

12 MP gran angular 113º

8 MP telefoto x3

Flash LED dual

Vídeo 8K@30FPS, 4K@60FPS Flip Camera

64 MP f/1.8 OIS+EIS (IMX686)

12 MP gran angular 113º

8 MP telefoto x3 OIS

Flash LED dual

Vídeo 8K@30FPS, 4K@60FPS BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida 30W

PD 3.0 5.000 mAh

Carga rápida 30W

PD 3.0 SISTEMA OPERATIVO Android 10 con ZenUI 7 Android 10 con ZenUI 7 CONECTIVIDAD 5G

4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Triple SIM híbrida 5G

4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

NFC

GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS

Triple SIM híbrida OTROS Altavoces estéreo

Triple micrófono

Lector de huellas lateral

Botón lateral Altavoces estéreo

Triple micrófono

Lector de huellas lateral

Botón lateral PRECIO Por determinar Por determinar

Cristal trasero y la pantalla como protagonista

Empezamos repasando el apartado estético. Tanto el Zenfone 7 como el Zenfone 7 Pro comparten dimensiones, peso y características, así que estamos ante dos terminales con 9,6 milímetros de grosor y 230 gramos de peso, por lo que no son precisamente ligeros ni delgados, aunque tiene sentido si miramos la capacidad de la batería. La parte trasera está hecha de cristal, protegida por Gorilla Glass, y lo que más llama la atención es la Flip Camera, de la que hablaremos más adelante en profundidad.

No hay lector de huellas trasero ni bajo la pantalla, sino que la firma ha decidido llevárselo al lateral. De hecho, el lector de huellas se ha integrado en el botón de inicio que es, a su vez, la Smart Key. Este botón nos permitirá mapear acciones para, por ejemplo, iniciar una aplicación, invocar a Google Assistant, etc. Por lo demás, tenemos puerto USB tipo C, altavoces estéreo y tres micrófonos repartidos a lo largo del chasis.

ASUS ha dejado de lado las pantallas IPS y ha apostado por un panel OLED con 90 Hz de tasa de refresco

Si le damos la vuelta y le echamos un vistazo a la pantalla, veremos un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ y formato 20:9, por lo que es más grande que la del Zenfone 6. Según ASUS, la pantalla es capaz de reproducir el 110% del espacio de color DCI-P3 y tiene una precisión de color Delta-E<1. Es compatible con HDR10+, su brillo máximo es de 700 nits y se suma a la moda de los 90 Hz de tasa de refresco, algo que se combina con una tasa de muestreo de 200 Hz.

Lo último de Qualcomm bajo el capó

Si en el apartado estético y multimedia son iguales, en lo que a potencia se refiere no lo son tanto. El ASUS Zenfone 7 monta el procesador Snapdragon 865, mientras que el Zenfone 7 Pro apuesta por su versión overclockeada, el Snapdragon 865+. Las diferencias fundamentales entre ellos son un 10% más de potencia y de velocidad de renderizado, pero a efectos prácticos el rendimiento no debería diferir mucho.

Por otro lado, el ASUS Zenfone 7 monta seis o ocho gigas de memoria RAM LPDDR5 y 128 GB de almacenamiento interno UFS 3.1, mientras que el modelo Pro solo tiene 8 GB de memoria RAM LPDDR5 y 256 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Ambos modelos son compatibles con tarjetas microSD de hasta 2 TB de capacidad. Por lo demás, exactamente iguales.

Ambos modelos son compatibles con 5G NSA y SA, WiFi 6 y Bluetooth 5.1

Eso incluye la capacidad de la batería, que es de 5.000 mAh. ASUS, como ya hizo en el modelo anterior, ha decidido olvidarse de la carga inalámbrica y apostar por una tecnología de carga rápida de 30W (cargador incluido). Según ASUS, es suficiente para ofrecer dos días de autonomía, pero tocará esperar al análisis para salir de dudas. Todo esto será gestionado por Android 10 con ZenUI 7, la capa de personalización de ASUS que busca ofrecer una experiencia similar a Android Puro, pero con algunos añadidos propietarios.

La cámara rotatoria ahora tiene tres sensores

Llegamos así al elemento más diferencial de los ASUS Zenfone 7 y ASUS Zenfone 7 Pro: su cámara rotatoria, o Flip Camera. El módulo de la cámara está hecho de metal liquido y ASUS asegura haberlo hecho más preciso, algo que debería traducirse en una angulación más exacta. Como en la generación anterior, el módulo se puede mover a placer manualmente, pero en este caso ASUS también ha llevado a su app de cámara una serie de ajustes predeterminados que moverán la cámara a ciertas posiciones concretas.

Evidentemente, estamos ante la misma cámara tanto para tomar fotos de paisajes como selfies y, en ese sentido, ASUS ha apostado por la siguiente configuración. El sensor principal es un Sony IMX656 de 64 megapíxeles que, en la práctica, tomará fotos de 16 megapíxeles gracias a la tecnología Pixel Binning. El sensor es el mismo para el modelo estándar y el modelo Pro, solo que en el Pro tiene OIS y en el estándar EIS.

El sensor secundario es un Sony IMX363 gran angular de 12 megapíxeles con 113º de campo de visión. ASUS ha explicado que el dispositivo corregirá la distorsión de lente en tiempo real y que se podrá usar como macro, pudiendo enfocar a una distancia máxima de cuatro milímetros. El tercer sensor, finalmente, es un telefoto de ocho megapíxeles con zoom óptico de tres aumentos y 12 aumentos digitales. De nuevo, la diferencia es que el modelo Pro tiene OIS y el estándar no.

Las diferencias a nivel de cámara entre ambos dispositivos está en la presencia o no de OIS

La cámara rotatoria, además de poder rotar para sacar un selfie, también tiene ciertas funciones automatizadas para explotarla. Dos ejemplos sencillos son la panorámica automática, que pivotará el módulo 180 grados para sacar una foto panorámica sin que tengamos que mover el móvil, o el seguimiento de sujeto en vídeo, que intentará mantener al sujeto en el centro mientras se mueve rotando el módulo.

¿Y qué pasa si el móvil se cae y el módulo está abierto? Los dispositivos tienen un sensor de gravedad que, junto al acelerómetro, detectan cuándo el móvil se está cayendo y lo cierra automáticamente. Este mecanismo ya fue implementado en el ASUS Zenfone 6 y funcionaba bastante bien, así que tocará esperar a poder probarlo para salir de dudas.

Versiones y precio de los ASUS Zenfone 7 y ASUS Zenfone 7 Pro

En la caja se incluye una funda transparente y una funda "activa" para hacer deporte.

ASUS, por el momento, no ha desvelado el precio de sus nuevos smartphones. Cabe esperar que haya dos versiones del ASUS Zenfone 7 (6/128 GB u 8/128 GB) y una del ASUS Zenfone 7 Pro (8/256 GB), pero actualizaremos cuando sepamos la información concreta. Estarán disponibles en color azul oscuro y blanco perla a partir del 1 de septiembre.