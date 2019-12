Notch: qué es y los distintos tipos que traen los teléfonos móviles

Vamos a explicarte qué es el Notch de un smartphone y qué tipos puedes encontrar en tu teléfono móvil. Si alguna vez has oído o leído hablar sobre si un teléfono tiene o no un notch y no terminas de saber a qué se refieren, hoy vamos a explicártelo de una manera sencilla para que no te quede ninguna duda.

Vamos a empezar a hablar sobre qué significa exactamente que un teléfono móvil lleve o no ese notch, y para qué se utilizan exactamente. Luego, pasaremos a decirte qué tipos de notch puedes encontrarte en un dispositivo, y cómo ese tipo puede afectar a las capacidades del smartphone.

Qué es el 'Notch' y para qué sirve

El notch de un smartphone, al que también nos podemos referir como muesca, es esa especie de cámara integrada directamente a la pantalla que puedes ver en algunos dispositivos. Es como una ventana dentro de la pantalla que puede quedar más o menos estética, y que siempre se utiliza para integrar por lo menos la cámara frontal del móvil.

¿Y por qué se utiliza el Notch? Pues muy sencillo, porque la tendencia que hemos visto en los fabricantes en los últimos años ha sido la de intentar eliminar los marcos frontales de los teléfonos móviles para dar la sensación de que sólo hay pantalla en la parte central. Y claro, una de las soluciones para poner la cámara es hacer un agujero o una muesca en la parte superior de la pantalla y colocarla allí.

El Notch es un elemento físico del teléfono que no puedes eliminar. No puedes taparlo ni evitar que se vea cuando estás visualizando un vídeo en pantalla completa. Existen algunos fabricantes que lo disimulan por software, pero lo único que hacen es poner negra la parte superior de la pantalla para que el efecto sea a la vista el mismo de si el móvil tuviera un marco en la parte superior.

Actualmente existen otros métodos para integrar la cámara frontal consiguiendo realmente que todo el frontal del móvil sea pantalla, y sin necesidad de que haya Notch. Por ejemplo, puedes encontrarte con móviles que tienen una cámara en modo "pop-up" en la parte de arriba que se pliega y se abre cuando la necesites.

La razón por la que algunos fabricantes están intentando prescindir de los notch y soluciones parecidas para las cámaras frontales es porque pueden llegar a incomodar un poco en el visionado de contenido multimedia. Cuando ves un vídeo a pantalla completa, especialmente en un móvil que es todo cámara, se nota mucho cuando hay una muesca en uno de los lados. Te puedes acostumbrar, pero es mejor cuando no está.

Por lo tanto, el Notch sirve para integrar la cámara frontal en la pantalla del móvil haciendo un hueco para ella en la pantalla. Como veremos a continuación, lo grande que sea puede depender de los sensores que se pongan en esa cámara frontal, o incluso el número de lentes. Con el notch no hace falta tener un marco encima de la pantalla para tener la cámara y los sensores.

Qué tipos de notch te puedes encontrar

Por lo general, sólo se le llama Notch a ese tipo de pestaña alargada que hay en la parte superior del móvil, como por ejemplo la muesca para la cámara que puedes ver en los últimos modelos de iPhone. Sin embargo, también hay otras alternativas que son en esencia lo mismo pero en formato más reducido, como los agujeros que podemos ver en algunos móviles.

Podemos diferenciar dos tipos de notch entre los más utilizados. En ambos casos se suelen colocar centrados en la parte superior de la pantalla, uniéndose con el marco del lateral superior. Uno de ellos es el notch estirado o rectangular como el que vemos en los iPhone y otros dispositivos, y otro es un notch pequeño y circular mucho más discreto.

Un pariente cercano de los notch son los agujeros en la pantalla. Estos ya no están pegados a la parte superior de la pantalla, sino que es un agujero perfectamente visible que está en la parte superior o en una de las esquinas superiores del dispositivo, pero que nunca están pegados a uno de los bordes de la pantalla.

El tamaño de los notch puede llegar a condicionar la tecnología que se utiliza en la cámara frontal de un móvil. Por ejemplo, un iPhone no sólo tiene el sensor de la cámara, sino que se aprovecha el espacio para insertar también otros sensores que ayudan a tareas como el reconocimiento facial. Otros fabricantes también aprovechan el espacio para otros tipos de sensores e incluso una segunda cámara frontal.

En cambio, cuando el notch es muy pequeño no suele haber demasiado espacio, por lo que los dispositivos que sólo tienen un puntito como notch o incluso un agujero en pantalla sólo suelen tener una cámara frontal sin demasiados sensores extra, y en algunos casos una segunda cámara si agrandan un poco el agujero.

El Lenovo Z5 Pro desplegado para mostrar su cámara frontal

Con el tiempo veremos cuánto duran los notch en los dispositivos móviles, ya que sólo muy pocos fabricantes están contrarrestando la molestia que provocan incorporando en ellos sensores para potenciar las opciones y características de sus dispositivos. Como ves en la imagen de arriba, algunos dispositivos están lanzando sistemas alternativos como cámaras desplegables para acabar con el reinado de los notch, e incluso hay fabricantes que mantienen los marcos superiores para poner todos los sensores que necesiten en la parte frontal del móvil.