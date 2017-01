ASUS Zenfone 3 Zoom y Zenfone VR, primeras impresiones: las cámaras en móviles se vuelven protagonistas

ASUS quiere que sus smartphones se vuelvan importantes en un mercado por demás competido, y hasta saturados dirán algunos, donde las opciones se reducen y se vuelve necesaria la tan mencionada innovación. ASUS parece que lo tiene claro, y en esta ocasión ha presentado la renovación de su gama Zenfone, donde la característica más importantes son las cámaras. Sí, en plural.

ASUS presentó hoy los nuevos Zenfone 3 Zoom y Zenfone VR, ambos centrados en experiencia fotográfica y realidad aumentada en el caso del VR. Una apuesta interesante centrada en fotografía móvil que sigue ganado terreno y donde la compañía taiwanesa busca posicionarse ante la competencia. Hemos tenido oportunidad de probar por unos minutos ambos dispositivos, y a continuación tienen nuestras primeras impresiones.

Zenfone 3 Zoom: 12 aumentos para dominar la fotografía móvil

Vayamos primero con el Zenfone 3 Zoom. Este dispositivo cuenta con un diseño discreto y sobrio, con materiales en plástico sin ninguna seña especial. La trasera es plana y por momentos se siente resbaladizo, pero hay que mencionar que las cámaras no sobresalen, esto a pesar de su batería de gran tamaño. Sus dimensiones se mantienen en la media de los smartphones con 5,5 pulgadas, es decir, no es el más grande pero se maneja bien a una mano.

La pantalla cuenta con resolución Full HD y de igual forma no está pensada para romper récords, cumple con su trabajo aunque al aumentar el brillo veremos como los colores se desvanecen ligeramente, al igual que en ciertos ángulos de visión.

Dentro del rendimiento, el Zenfone 3 Zoom se siente fluido, con transiciones rápidas y cambios de menús ágiles. Lo que más llama la atención es la activación de la cámara desde reposo, la cual apenas se percibe ya que en menos de segundo la cámara estará lista para capturar, algo que hasta cierto punto es obvio debido a que se trata de un móvil centrado en fotografía.

Pero lo que sin duda es la parte más atractiva es su cámara doble, la cual posee todo lo necesario para un control manual de la escena, menús intuitivos, captura en RAW, y un zoom fácil de usar que supera levemente lo mostrado por el iPhone 7 Plus. Entre las opciones de zoom, tenemos disponible hasta 2,3 aumentos, pero si tiramos del digital nos vamos hasta los 12 aumentos, con su respectiva pérdida de calidad y presencia de ruido en las fotos.

En las primeras pruebas que realizamos con la cámara obtuvimos buenos resultados, pero aquí hay que mencionar que se trataba de condiciones idóneas creadas por ASUS para que su móvil luciera, así que tendremos que ver los resultados en otras condiciones en el día a día. La autonomía es otro de esos factores que tendremos que probar a fondo en un futuro análisis, ya que la batería de 5000 mAh promete.

Zenfone VR: ASUS se atreve con una tecnología en pañales

Interesante apuesta la que está haciendo ASUS al atreverse con un móvil equipado con Tango, la tecnología de realidad aumentada de Google, convirtiéndolo en el segundo móvil en el mercado. Decimos que es una decisión atrevida ya que esta tecnológica se antoja interesante en un futuro, no hoy, ya que sólo tenemos 35 aplicaciones que aprovechan todo el potencial, donde el funcionamiento y rendimiento sigue siendo bastante errático.

Eso sí, hay que destacar que el Zenfone VR es mucho más atractivo que aquel enorme e imposible de manejar Lenovo PHABP2 Pro, porque aquí las dimensiones se reducen hasta las 5,7 pulgadas de pantalla, se siente ligero, y está más estilizado que el de Lenovo e incluso con mejor aspecto que el Zenfone 3 Zoom.

La parte trasera posee un acabado atractivo que simula cuero, lo que hace que tengamos mayor fricción y sea más sencillo de manipular a una mano. Incluso tenemos una leve curvatura trasera que aporta valor a la ergonomía.

Al igual que en el Zenfone 3 Zoom, la pantalla es Full HD y cumple sin ser espectacular. El rendimiento es destacable y se nota una buena optimización de la capa sobre Android, ya que las transiciones entre menús y pantallas son fluidas. El problema viene cuando queremos usar aplicaciones optimizadas para Tango, que es cuando el móvil sufre, se calienta, e incluso cierra la aplicación.

Es curioso como ASUS no tuvo disponibles aplicaciones Tango para mostrar en las demos a prensa, ya que la única que estaba disponible no funcionaba bien, por ello se centraron en mostrar el dispositivo como un smartphone más y algunas funciones bajo Daydream. Aquí nuevamente vemos, como en el caso de Lenovo, que este Zenfone VR es más un experimento que un dispositivo que traerá un cambio significativo al mercado, y ojo, no decimos que Tango no sea revolucionario, al contrario, el punto es que aún no está listo y se siente más como un desarrollo que no ha salido de la fase beta.

Habrá que darle tiempo al tiempo, y esperar que el Zenfone VR llegué al mercado para poder analizarlo a fondo y así conocer su verdadero potencial, ya que en estas primeras impresiones su desempeño como pieza de cambio es apenas anecdótica, ya que el elemento clave que es la realidad aumentada aún no estaba disponible.