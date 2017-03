Al conector de auriculares le queda mucha guerra que dar (afortunadamente)

Ferias como el reciente Mobile World Congress suelen confirmar tendencias o (casi) hacerlas desaparecer. El año pasado veíamos cómo la realidad virtual y el vídeo en 360 grados lo abarcaba todo, pero este año apenas se han visto referencias a ese segmento, como tampoco hemos oído hablar de teléfonos sin conector de auriculares, una polémica decisión que Apple ya tomó con el iPhone 7/Plus pero que no muchos imitarán este año.

Es lo que al menos se deduce tanto de lo que ha ocurrido en el MWC como de todos los rumores que han ido apareciendo sobre los terminales de gama alta que se presentarán en las próximas semanas y meses. Parece que al conector de auriculares le queda mucho que decir en smartphones, y nos alegramos un montón.

Los rumores sobre la muerte del conector de 3,5 mm se han exagerado enormemente

El debate sobre la validez del conector de auriculares dio lugar a acaloradas discusiones entre los usuarios y la industria. De hecho hace menos de un año algunos apuntaban a que el conector USB-C acabaría sustituyendo al de auriculares en terminales Android, imitando así la sustitución que el iPhone había hecho con ese conector y el suyo propio, Lightning.

Algunos terminales sí dieron el paso: los Moto Z y algunos modelos de LeTV fueron los pioneros de una tendencia que de hecho ya se vio en consolas portátiles como la Gameboy Advance SP.

La llegada de los iPhone 7 y iPhone 7 Plus confirmó aquella decisión de una Apple a la que no le tembló el pulso a pesar de las críticas. Un posterior despiece de estos dispositivos permitía conocer en qué habían ganado con el cambio (algo más de batería), y hasta consultoras como NPD confirmaban que los auriculares inalámbricos eran cada vez más populares.

El conector de auriculares, ganador del MWC 2017

Puede que eso convenciese a HTC, una de las pocas firmas que parecen haber seguido con paso firme esa tendencia: sus recientes HTC 10 Evo y HTC U Ultra prescindían del conector de auriculares, algo que como en el caso de Apple fue muy criticado aunque hubiera aún más pegas que ponerle al terminal de gama alta del fabricante taiwanés.

Del resto de fabricantes de terminales basados en Android, lo cierto es que no hemos visto ningún movimiento en este sentido en el Mobile World Congress, y tanto el resurgido y anecdótico Nokia 3310 como la BlackBerry KEYone, el llamativo LG G6 o un sólido Huawei P10 dejaron claro que el conector de auriculares estaba aquí para quedarse.

Nuestros compañeros de Xataka Android precisamente incidían hace unos días en esa misma circunstancia, y destacaban el hecho de que deshacerse del conector de 3,5 mm supone sacrificios importantes que perjudican al usuario. Ni Sony con su Xperia XZ Premium ni Lenovo con los nuevos Moto G5 y G5 Plus quisieron renunciar a ellos (Sony lo dejó especialmente claro), confirmando así que el conector de auriculares era uno de los grandes triunfadores del Mobile World Congress 2017.

Seguirás conectando tus cascos como siempre durante mucho tiempo

No queda nada claro que los terminales que están por venir digan adiós al conector de auriculares. Tenemos al primero de nuestros grandes protagonistas a punto de aparecer: se saben ya muchas cosas acerca del Samsung Galaxy S8, y los rumores más recientes parecen confirmar que el conector de auriculares seguirá estando disponible.

Eso también será realidad en terminales muy esperados como el OnePlus 4 (o OnePlus 5, que el 4 da mala suerte en China) que teóricamente se lanzará en verano y que también es muy posible que mantenga el conector. No parece que los fabricantes chinos como Huawei o Xiaomi vayan a realizar cambios en este sentido

Frente a ellos están modelos que probablemente sí erradiquen ese puerto de auriculares. El HTC 11, el Moto Z2 y por supuesto los iPhone 8 (o 7s, ya no puede estar uno seguro de nada) no dispondrán de este tipo de puerto de conexión, pero se habla además de otro seguidor sorpresa de la tendencia: Google, que según rumores recientes no ofrecerá el conector de auriculares en sus Pixel 2.

Aunque desde luego seguirán llegando modelos que dejarán de usar el puerto de auriculares tradicional, parece que buena parte de la industria seguirá apostando por un conector que funciona perfectamente y que al que no hace falta decirle adiós porque aún le queda mucha guerra que dar. Afortunadamente.

