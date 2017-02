Siete cosas que puedes hacer y siete que no con los nuevos Nokia 3310

Navegar por internet: la preinstalación de Opera mini permite que los usuarios del nuevo Nokia 3310 puedan navegar por internet. Cuidado, porque la conectividad 2G que se ofrece por defecto hará que esta experiencia sea desaconsejable a no ser que naveguemos por páginas "ligeras". No queda claro si es posible aprovechar la conectividad Bluetooth del Nokia 3310 para hacer tethering con un móvil que suministre una conexión con mejor ancho de banda, pero claro, eso haría que tuviésemos que cargar con dos móviles, algo que no parece tener mucho sentido cuando lo que se pretende con este dispositivo es contar con un móvil que casi podría considerarse "de batalla".