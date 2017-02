Sony Xperia XZ Premium, primeras impresiones: Snapdragon 835 moverá un móvil 4K con super slow motion

La presentación del Sony Xperia XZ Premium en este MWC 17 de Barcelona nos trae una noticia reveladora, una confirmación que esperábamos y una nueva edición de un reto para los japoneses: el Snapdragon 835 no lo monopolizará ningún fabricante con Sony poniendo un móvil con él en la calle esta primavera, los japoneses apuestan a por dos gamas altas al año como mínimo volviendo a su costumbre y llega al mercado un sensor fotográfico muy prometedor que tendrán en exclusiva.

Antes de su presentación hemos podido pasar dos horas con el Xperia XZ Premium, hemos hablado también largo y tendido con el equipo de Sony y así os podemos traer no sólo sus características sobre el papel sino también unas primeras impresiones. Dentro vídeo…

El Sony Xperia XZ Premium en vídeo

Especificaciones

Sony Xperia XZ Premium, características técnicas Dimensiones físicas 156 x 77 x 7,9 mm (195 gramos) Acabado y resistencia Trasera y frontal de cristal, marcos frontales y trasero en cristal Pantalla IPS 5,5 pulgadas Resolución 4K HDR Procesador Snapdragon 835 GPU Adreno 540 RAM 4 GB LPDDR4 Memoria 64 GB (ampliables hasta 256 GB más vía MicroSD) Versión software Android 7.1 con capa de personalización de Sony Conectividad Bluetooth 4.2, USB-C (USB 3,1), NFC, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Cámaras Trasera dual, un sensor de 19 Megapíxeles (Sony Exmor RS, f/2.0). Cámara frontal de 13 Megapíxeles (f/2.0) Otros Audio de alta resolución Batería 3.230 mAh con carga rápida 3.0 Precio No disponible

Cuando la gente de comunicación de Sony empezaba a explicar las características del Snapdragon 835 no les cabía la sonrisa en el rostro. Y es que los rumores de que Samsung se iba a quedar en exclusiva con nuevo soc de Qualcomm han sido muy comentados… para llegar este contundente desmentido. Sony lo tendrá también en un móvil con fecha de salida "primavera de este año".

A partir de ahí podemos deducir como va a ser gran parte de la experiencia: la fabulosa fluidez del teléfono la hemos podido comprobar, pero esto es algo que a un gama alta se le presupone; luego tenemos la variable de la eficiencia que redunde en más autonomía (aspecto crítico si observamos el tamaño y resolución de la pantalla) y también la del calor, algo importante ya que el cristal disipa peor que el aluminio (aunque mejor que el plástico).

Le acompañan cuatro gigas de RAM y 64 gigas de memoria, que apuntan a ser la línea de los gama alta de este año. En el aspecto de la RAM ya se sabe el dicho "nunca más RAM es demasiada RAM"… en el caso de un móvil como el Xperia XZ Plus puede tener especial justificación pensando en la cantidad de información gráfica que tiene que mover por su pantalla (aunque esto caiga más en la GPU). No olvidaría el soporte de tarjeta microSD hasta 256 gigas, que por memoria no sea.

Mención aparte merece la batería que llega a 3230 mAh, con carga rápida 3.0 (el 835 admite hasta 4.0 pero Sony no ha confirmado cual será la final del XZ Preimum, con más posibilidades de la primera) vía USB type-C (mantiene el jack de auriculares, que no cunda el pánico). No es demasiado pensando que su pantalla va a ser una máquina devora autonomía cuando esté con los 4K HDR a tope, de hecho Sony ha calculado que viendo vídeo en esa calidad y resolución la autonomía del móvil es de 135 minutos.

Por supuesto en el uso normal se irá mucho más lejos. En capacidad no va mal, sumamos que el 835 optimiza más el consumo que anteriores versiones y que en caso de emergencia Sony ofrece el modo stamina. En todo caso es uno de los aspectos que habrá que mirar con lupa en el análisis, toda vez que los japoneses han abandonado su mensaje de marketing de "dos días de autonomía" sabedores de que para un usuario intensivo eso no lo consigue casi nadie en el mercado. Esta vez hablan de "un día holgado", habrá que comprobarlo

En el caso del Sony XZ Premium hay una primera variable que se impone como la más llamativa, la vuelta al cristal

Primeras impresiones: un vistazo en profundidad al diseño del Xperia XZ Premium

En un primer contacto, la faceta en la que uno puede tender a ser más concluyente es la del diseño. Autonomía, fotografía, rendimiento… son aspectos que requieren pasar bastantes días con el teléfono. Es en el diseño el punto en el que ese primer vistazo y agarre del terminal más te dicen sobre la valoración final. ** En el caso del Sony XZ Premium hay una primera variable que se impone como la más llamativa, la vuelta al cristal**. Si con el XZ teníamos un estupendo acabado metálico, esta vez se ha impuesto la herencia de premium en busca de un "efecto espejo". Y es que este terminal es un heredero en parte de la línea que estrenó el Z5 Premium y del último Xperia XZ, imponiendo el primero una búsqueda de una solución estética que haga el terminal conquistar un efecto "wow" en detrimento de la practicidad y sobriedad.

Y es que hablar de cristal es hablar de huellas. Los modelos de preproducción que hemos probado eran un imán para ellas, aunque aquí deberemos esperar a la versión final (en ocasiones hay un añadido y mejora de la capa oleófuga) para medir el grado de este problema. Y decimos grado porque por muy bien que Sony utilice los cristales Gorilla Glass 5 y añada dicha capa, el cristal siempre refleja más huellas que el plástico o el metal bien tratado. Eso sí, entre los dos colores en los que va a venir el Xperia XZ Premium, el "luminous Chrome" es más agresivo en la búsqueda del efecto espejo (y por tanto huella) y el "Deep sea black" es más sobrio y comedido. Personalmente me quedo con el último, Sony me parece la mejor marca en la elección de colores en sus teléfonos de gama alta (los verdes que ha puesto en el mercado en las últimas temporadas me resultan de lo más atractivo), aunque por otro lado el tipo de público que apuesta por la gama premium sospecho que se decantará por "luminous Chrome"

En dimensiones (no definitivas, podría variar algún centímetro y algún gramo) el Sony Xperia XZ Premium resulta un móvil contundente, alejado de la tendencia de la extrema delgadez y ligereza. Entre este aspecto y la solución de bordes redondeados a los lados se consigue paliar la elección del cristal (siempre un poco más resbaladizo) y proporcionar una experiencia en mano de bastante buen agarre.

Este año apunta a un giro en el diseño de las gamas altas hacia un estilo "casi casi sin marcos". Lo vimos en el espectacular Xiaomi Mix, lo hemos visto en el no menos llamativo LG G6 y lo esperamos también ver en el s8 de Samsung y, quizás en Apple. Sony, como Huawei, empiezan el año con una filosofía continuista: el XZ Preimum es un gran heredero de la línea de diseño Omnibalance y a quienes nos ha gustado históricamente nos reconocemos en ella

En todo caso el debate sobre el diseño se resuelve entendiendo que esta gama no está dirigida tanto a un usuario "práctico" sino a quien tiene preferencia por una estética y diseños que sacrifican unos aspectos en favor de otros. Personalmente soy más partidario de una solución de aluminio que de una tan aplacanda en el cristal en la que al final una funda (por protección pero también por huellas) se hace casi obligatoria.

La cámara

Y llegamos a un punto siempre clave es un smartphone de gama alta, especialmente cuando hablamos de Sony. Como viene siendo marca de la casa, toca sensor puntero que los japoneses han desarrollado y presentado y que estará en exclusiva en los Xperia durante varios meses.

En slow motion el Xperia XZ premium llega a unos nada desdeñables 960 fps en HD

El punto clave del nuevo sensor de Sony es que añade una "capa DRAM" a las dos capas CMOS de sus antecesores, lo que junto al conjunto de novedades que incorpora proporciona varias mejoras importantes a la experiencia fotográfica: por un lado una lectura de imágenes mucho mayor (a 1/120 sec la de 19 megapíxeles), por otro la capacidad de grabar en slow motion nunca vista en una cámara de teléfono móvil.

En slow motion aunque las especificaciones del sensor apuntan a más alto, el Xperia XZ premium llega a unos nada desdeñables 960 fps en HD. La experiencia con la que hemos podido jugar un poco permite empezar a grabar en 30 fps, activar el super slow motion en un momento dado de la grabación un máximo de dos segundos (que luego son seis en el vídeo final) y volver a 30 fps después… hasta que volvamos a activar el modo super slow motion si así lo deseamos. Aunque el sensor a priori permite más resolución y llegar a 1000 fps es probable que el cuello de botella para no alcanzar esas cotas se encuentre en otro punto de la arquitectura (la ram convencional, la CPU/GPU o la escritura en disco final).

Además de esto el sensor promete mejor reducción de ruido (aquí esas fotos en las que Sony tiende a subir la ISO deberían quedar menos granuladas), mientras que nos prometen que la solución fotográfica completa nos va a dar un enfoque predictivo que mejora / completa la anterior apuesta por el enfoque híbrido predictivo que ya pudimos catar en el XZ. A la hora de la práctica el teléfono, cuando detecta que en la imagen hay movimiento lanza una mini ráfaga de hasta cuatro fotos en el modo automático (aquí pesa la mejora de velocidad del sensor), para que poder tener el momento justo y los siguientes.

Sony sigue su línea tradicional de fotografía móvil. Nada de doble cámara, apertura que se queda en f 2.0, una luminosidad menor que la de sus competidores y una resolución que, aunque disminuye de los 23 a los 19 megapíxeles

En todo caso, más allá de estos modos y el sensor nuevo, Sony sigue su línea tradicional de fotografía móvil. Nada de doble cámara, apertura que se queda en f 2.0, una luminosidad menor que la de sus competidores y una resolución que, aunque disminuye de los 23 a los 19 megapíxeles, sigue siendo de las mayores del sector. En este punto sí hay cierta aceptación por parte de los ingenieros de Sony de que convenía aumentar el tamaño del píxel (de 1.12 nanómetros a 1.22) en lugar de buscar más resolución aunque, ante nuestra pregunta, defendían no bajar del f 2.0 porque si no "se generan distorsiones".

De las primeras pruebas que hemos podido hacer con la cámara es difícil concluir algo: apenas un rato en interiores sin un buen set de pruebas. Algo que sí hemos notado con el XZ Premium es que esa velocidad del sensor junto a las mejoras en el resto del terminal posibilitan que aunque trabajemos a la máxima resolución (19 megapíxeles en formato 4/3) ya no se producen esos tiempos de espera entre que se dispara y se tiene la fotografía final que sí teníamos en generaciones anteriores.

En la cámara frontal, sin novedad en el frente: las mismas especificaciones que la del XZ incluido su OIS

Software

Escasas novedades en el aspecto software. Capa de Sony ligera sobre Android 7.1 (bien ahí el Xperia XZ Premium), el modo stamina como punto más valioso añadido por el fabricante japonés (amén de la aplicación de cámara con los modos para aprovechar las posibilidades del sensor nuevo) y las "Xperia Actions" como gran novedad

Detrás de ese nombre se esconde una especie de asistente inteligente de Sony que en lugar de recibir peticiones en lenguaje natural como está tan en boga, actúa sólo proactivamente para reconfigurar el teléfono a partir de lo que detecta que estamos haciendo a partir de nuestro patrón de uso. Un ejemplo, por geolocalización y horario pueden entender que estamos en el trabajo y ahí desconectar las notificaciones; otro, por la noche aprende cuando nos vamos a la cama y desactiva la luz led de notificaciones, recuerda si queremos alarma, reduce el brillo….

Sony no tiene claro cuántos de estas "Xperia actions" tendrá el día de lanzamiento (nos ha hablado de cuatro, las dos anteriores más un modo matutino y otro de viaje en el extranjero), pero sí que serán configurables a mano y en todo caso activables y desactivables para mantener el control (infelizmente los ingenieros japoneses todavía no nos ofrecen la posibilidad de poner en modo nocturno o el modo no me jodas en el metro el móvil de los demás)

Primeras impresiones del Xperia XZ Premium

A vista de las especificaciones y de lo que hemos podido probar, el Xperia XZ Preimum es un teléfono de extremos: apuesta por un diseño muy optimizado para unas preferencias estéticas muy determinadas, una pantalla superlativa en resolución con 4K HDR y un sensor nuevo que apunta a dar un gran paso para la fotografía móvil.

Sony avanza en una línea por la que va en solitario: la pantalla de 4K en el teléfono, el diseño basado en cristal con efecto espejo y una filosofía de cámara que mantiene la alta resolución y ahora suma el super slow motion

Por supuesto, tanto para lo que preveemos como muy positivo (el sensor) como para lo que nos genera muchas más dudas (el valor del 4K en una pantalla de este tamaño, el diseño apostando por cristal) y para lo que apenas hemos podido rozar (ese modo super slow motion, también el audio Hi Res con soporte de altar resolución con auriculares bluetooh que lo permiten) toca esperar sobre el análisis.

Mientras tanto nos queda un primer movimiento de Sony en el año - a buen seguro que para IFA a vuelta de verano volveremos a tener terminal de gama alta por su parte - que avanza en una línea por la que va en solitario: la pantalla de 4K en el teléfono, el diseño basado en cristal con efecto espejo y una filosofía de cámara que mantiene la alta resolución y ahora suma el super slow motion. Mucho que analizar, pero al menos toca subrayar que en la gama alta este año no todos van a seguir el mismo camino de tendencias.