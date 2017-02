LG G6: características y análisis tras un día con el móvil que se quiere comer los marcos

LG se la juega con el G6. En un mercado tan frenético y competido como el de la telefonía móvil se puede tener un año fallido tanto por evolucionar demasiado poco - véase HTC - como por pasarse de frenada, como le ocurrió al LG con el G5. Un grande puede no acertar un año - un pequeño siquiera eso - pero dos sería comprar un billete de bajada a los infiernos. Los coreanos son conscientes y por eso con el G6 se han envainado la modularidad con la que arriesgaron el año pasado (bravo por aquél movimiento y las marcas que arriesgan) y han apostado por darle el máximo empuje a un aspecto en lo que destacaron desde el G2 al G4: la relación pantalla / tamaño.

Hemos pasado un día entero con el G6, con una unidad casi definitiva de preproducción (sólo le falta la actualización de software final), antes de su presentación oficial en Barcelona. Estamos por tanto en condiciones de contaros no sólo las características del teléfono, el diseño y sus tripas, sino también todo lo que hemos podido probar y las respuestas que desde los equipos de diseño e ingeniería de LG.

Especificaciones del LG G6

LG G6, características técnicas Dimensiones físicas 148,9 x 71,9 x 7,9 mm (163 gramos) Acabado y resistencia Cuerpo de metal con trasera de cristal / Resistencia al polvo y agua IP68 Pantalla IPS LCD 5,7 pulgadas. HDR 10 y Dolby Vision. Relación de aspecto 18:9 Resolución QHD+ 2880x1440 (564 ppp) Procesador+GPU Snapdragon 821 (4x2,4 GHz) + Adreno 530 RAM 4 GB Memoria 32/64 (microSD hasta 2 TB) Versión software Android 7.1 Conectividad BT 4.2, NFC, USB-C Cámaras Cámara trasera normal de 13 MP (f1.8) con estabilización óptica. Cámara trasera gran angular de 13 MP (f2.4) y 125º. Cámara frontal de 5 MP Batería 3300 mAh con carga rápida Quick Charge 3.0 Precio Por confirmar

El G6 llega a un compromiso muy meritorio atendiendo a, según LG, conciliar por primera vez dos exigencias de los usuarios: una pantalla de gran diagonal a lo "phablet" junto a un tamaño que permita manejar con comodidad el dispositivo con una mano en un gama alta

Diseño

Se puede colocar al LG G6 en la línea de diseño que inauguró Sharp y que elevó de forma brillante Xioami con su Mi Mix. Aunque los otros dos conseguían ser más agresivos en la desaparición del marco superior, el G6 llega a un compromiso muy meritorio atendiendo a, según LG, conciliar por primera vez dos exigencias de los usuarios: una pantalla de gran diagonal a lo "phablet" junto a un tamaño que permita manejar con comodidad el dispositivo con una mano en un gama alta que no renuncie a nada a estas alturas.

En mano, tras las horas pasadas con el G6, puedo afirmar que me ha resultado... pequeño. Y es que uno viene de estar abonado a la gama de los mayores (Note, Mate, alguna incursión algo más abajo pero siempre vuelvo al teléfono grande), por lo que el efecto de este terminal es todavía más llamativo. He tenido la sensación todo el rato de que tenía en las manos un terminal de a lo sumo 5 o 5.2 pulgadas cuando ofrece 5.7; de hecho que también sea "estrecho" con unos marcos laterales adelgazados aumenta esa percepción de tamaño contenido.

Claro que, a pesar de la pretensión de LG, el G6 no permite un uso en todo su esplendor con una sola mano. No al menos la de un servidor - mido 1.76, una mano de tamaño normal - con la que no acabo de cubrir la diagonal completa con el pulgar. Sí se queda cerca, por lo que es probable (aquí me gustaría darle unos días de uso) que la experiencia sea en todo caso bastante mejor que en cualquier terminal que parta de las 5.5 pulgadas de pantalla. Al menos nos podremos olvidar de las técnicas de "vistas empequeñecidas" mediante software que, sospecho, nadie ha utilizado de forma regular.

En mano, tras las horas pasadas con el G6, puedo afirmar que me ha resultado... pequeño

En materiales tenemos el cuerpo en aluminio con una trasera de cristal... que casi no parece de cristal gracias a la capa de pintura que le han añadido. Hemos jugado con terminales de dos colores, el negro (Astro black según LG) y el de color metal (Ice Platinum, según también LG que además ofrecerá el "Mystic white"), siendo el primero el que más efecto "imán de huellas de las traseras de cristal" ha cosechado... mientras que el segundo con el que hemos pasado el día nos ha sorprendido por el tacto y color tan asimilables a una trasera de aluminio y la escasez de huellas que se quedan en ella. El negro, eso sí, consigue un efecto todavía más llamativo de "terminal sin marcos" al confundirse el lateral con la pantalla.

Hay un pequeño detalle de diseño en el que creo que merece la pena detenerse. La pantalla tiene las esquinas redondeadas, como el cuerpo del terminal. Esto crea un efecto de simetría bastante estético, a la vez que, defiende LG, reduzca el estrés de la pantalla en las caídas y se proteja frente a roturas de la pantalla... aspecto que hemos decidido poner a prueba ¡de momento! Por lo demás, anotar la estrenada resistencia al agua de LG en un modelo para todo el mundo (ya lo tenían en algún teléfono local) cumpliendo IP 68 (resistencia al polvo y a salpicaduras y a inmersiones de hasta metro y medio, 30 minutos en agua dulce)

Snapdragon 821, memoria, batería...

Uno de los puntos que debate ha generado antes del MWC 2017 ha sido el de la exclusividad del último soc de Qualcomm, el Snapdragon 835. Tras hablar con varios fabricantes podemos afirmar que no habrá exclusividad de Samsung durante la primera mitad del 2017, ya que al menos tenemos confirmación al 100% de que otro fabricante lo va a llevar. ¿Por qué entonces LG se queda en el 821 entonces?

La respuesta del equipo de diseño del G6 es que cuando pusieron en marcha el proyecto del terminal era el soc disponible y esperar suponía retrasar un móvil que quieren que vea la luz casi inmediatamente después del de la feria de Barcelona. Además de que el 821 monta un procesador lo suficientemente bueno como para competir en fluidez y potencia, máxime cuando lo acompañas de cuatro gigas de RAM. Siendo una unidad de preproducción nos han advertido que los resultados de los benchmarks no es fiable, por lo que esperaremos a la versión final del software en el análisis con más tiempo para compartir sus cifras.

No es cierto que el móvil no pierda en algunos aspectos frente a los que sí montarán el 835. El nuevo ofrece mejoras en el procesamiento fotográfico, ahorra en consumo y deja más tamaño para otros componentes, soporta carga rápida 4.0 (sensiblemente mejor a la 3.0 que trae el LG G6) y, pensando en el largo plazo, es posible que por rendimiento pueda actualizarse durante algo más de tiempo a futuras versiones de Android. En todo caso, en el día a día durante los próximos meses no esperaría grandes diferencias en un uso convencional del terminal, la fluidez incluso con mucha multitarea del G6 es pasmosa.

La batería no es extraíble, por lo que LG deja así a los usuarios que reclaman esta posibilidad un tanto huérfanos, eran los últimos que resistían

En el resto de "tripas" del teléfono nos encontramos 32 o 64 gigas de memoria más soporte de microSD. Cambiando su tendencia, la batería no es extraíble, por lo que LG deja así a los usuarios que reclaman esta posibilidad un tanto huérfanos, eran los últimos que resistían. Los coreanos afirman que esperan compensar esto con una batería generosa de 3300 mAh que crece un 18% respecto a la del G5. Apuntan a que dará de manera holgada el día de autonomía, algo que parece plausible... aunque con esa pantalla y su resolución habrá que esperar al análisis de varios días.

Como no podía ser de otra forma, el LG G6 se carga y conecta mediante USB tipo-C, aunque han tenido el detalle de no "matar el jack de auriculares" que sigue presente. Donde la propuesta de LG es más discutible es en la carga rápida y en el Quad DAC para el sonido Hi-Fi que ya vimos en el LG V20 no estarán en todas las regiones: tanto Europa como Latinoamérica se quedan sin ellos, ya que la primera es exclusiva de Estados Unidos y el segundo sólo estará en algunos países. No es un caso tan clamoroso como el del LG G5 SE descafeinado que aterrizó en México y otros países en lugar del G5, pero no deja de ser una decepción que en muchos países se queden sin características tan interesantes.

Con todos ustedes, la relación de aspecto 18:9

Del diseño no sólo se derivan aspectos estéticos, el LG G6 rompe una lanza por la relación de aspecto 18:9 (o 2:1 si lo preferimos así) y una resolución QHD+ (2880 x 1440). Por tanto, como se puede ver en el vídeo y las fotos del móvil, tenemos el doble de alto que de ancho (o al revés según giremos el terminal), con la posibilidad de que la pantalla se divida en dos ventanas cuadradas de idénticas dimensiones.

¿Aporta ventajas este "ratio" o produce problemas? De entrada un poco de todo. No es un formato utilizado de forma masiva en el sector de los contenidos, aunque varias de las últimas series de Netflix y Amazon sí lo han adaptado (Transparent, House of Cards, Stranger Things). En todo caso, con su auge y el buen compromiso que ofrece respecto al más popular "2.39:1" del cine, LG defiende su adopción como el mejor camino para acercar la experiencia multimedia del G6 a una más cinéfila. Se trata de una elección a priori por optimizar los contenidos de más calidad que pueden producirse cada vez más en esa relación de aspecto frente a los de calidad DVD, hdtv, streaming... que andan anclados en los anteriores 16.9

En la parte de "posibles problemas" tenemos la necesidad de adaptar el interfaz y las aplicaciones al 18:9. En este caso la capa de LG cumple muy bien, así como las apps preinstaladas, en las que destaca la de cámara que aprovecha la posibilidad de tener dos ventanas cuadradas a la vez muy bien como veremos. Una duda que nos suscitaba era si las aplicaciones necesitarían una adaptación o de serie funcionarían bien o quedarían raras en la nueva interfaz. El caso es que adaptadas para aprovecharlas por completo no están, pero entre el escalado y que el interfaz "rellena" la zona queda libre, la experiencia no es negativa.

En la pantalla anotamos el soporte de HDR y de Dolby Vision, puntos que refuerzan el que estamos ante un móvil que maximiza la experiencia de ver cine y series... siempre que dicho contenido venga preparado. Como siempre, hay algunas fuentes apostando fuerte: Netflix, Amazon, también Youtube... en el análisis final le daremos una vuelta para comprobar cuanto mejora en una pantalla de 5.7 pulgadas.

Doblando la apuesta por la doble cámara

Donde no pierde el paso LG respecto al G5 es en la cámara. No sólo no se baja del planteamiento de dos cámaras sino que lo potencia: ambas serán de 13 megapíxeles. La que permite el gran angular - que se va a los 125º - tiene una apertura de f2.4, mientras que la normal - 71º - mantiene la de F1.8 y la estabilización óptica que tan buenos resultados diera en el G5.

Se trata por tanto de una mejora incremental respecto al buen nivel que ya consiguieron el año pasado. ¿Suficiente como para escalar posiciones en nuestras comparativas de fotografía móvil? Habrá que probarla mucho más, pero a priori debe suponer una mejora que se hará notar. Con el cambio de cámara hemos percibido una mejora en las imágenes cuando usamos el gran angular (que sigue siendo una delicia), amén de que la transición entre el modo "normal" y el gran angular es más suave.

De hecho conceptualmente LG sigue con su modelo frente al de Huawei y Apple en la doble cámara, mejorando bastante la distorsión y calidad de la cámara respecto a la anterior de 8 megapíxeles. Por su apuesta es más arduo lograr esos efectos "bokeh" (poder se puede si nos vamos al modo manual) o trabajar simulando un zoom óptico. Es de los aspectos que más queremos probar a fondo.

Donde sí podemos asegurar una mejora sin duda alguna es en los modos nuevos que ofrece LG en el G6 para aprovechar la nueva relación de aspecto: Guide shot (ayuda a conseguir fotografías con la misma composición, una imagen de la galería sirve como molde sobre el que se superpone), Grid shot (se puede ver el collage según lo vas haciendo, también para vídeo), Match Shot (poder unir dos fotografías en una composición que puede llegar a ser muy creativas.

A todo ello sumamos el poder disfrutar de la galería mientras disparamos o dividir pantalla entre la ventana de la cámara y la de la última foto realizada. Junto al cambio fácil e intuitivo entre fotografía normal y de gran angular y el modo avanzado con el control completo de exposición, redondea LG una muy buena experiencia de cámara que sólo podría ser mejor con un modo retrato para bokeh más integrado (se puede conseguir pero como explicábamos, hay que irse al modo manual)

Os dejamos en todo caso con una galería de nuestras primeras sesiones de fotos con el LG G6 en Barcelona

Inteligencia con Google Assistant

La penúltima filtración no podía sino acabar de confirmarse, el LG G6 vendrá con Google Assistant integrado. Eso sí, parece que dependerá de mercados, en la unidad de preproducción que hemos probado era necesario configurar el teléfono en inglés para que aparezca el asistente... ya sabemos que de momento la voz de Google Assistant, por ejemplo en Home, en español es, cuando menos, "curiosa".

En el software sólo resaltar que el interfaz y las aplicaciones preinstaladas son las que aprovechan el ratio de aspecto del LG G6. En el resto podemos ver en el vídeo como el teléfono mete la barra de navegación y los iconos de notificaciones para completar el 18:9

Por último subrayar que el teléfono aparecerá con Android 7.1, aunque la versión con la que hemos hecho esta prueba ha sido la 7.0 y tiene por tanto pendiente una actualización.

Un día de análisis con el LG G6 no da para todo pero sí para atisbar un muy buen teléfono

Si habéis leído todo el artículo hasta llegar hasta aquí ya habréis anotado un buen montón de aspectos en los que nos hemos citado con el G6 a futuro para poder desentrañar todo su valor. Autonomía, cámara, asistente de voz (si es que lo consiguen traer en español), valor del HDR y Dolby... por supuesto un día no es suficiente para valorar bien un dispositivo de esta complejidad.

En todo caso sí que es suficiente para atisbar que el LG G6 es una apuesta mucho más segura que su antecesor. Un diseño y planteamiento que avanza por completo en otra dirección, una primera impresión en mano fantástica, un reafirmar lo mejor que tenía su cámara fotográfica y los suficientes avances y cambios para que a los que nos gusta debatir sobre innovaciones tengamos muchos temas de conversación.

2017 va a ser muy largo y el sector está muy pero que muy reñido. Es pronto para aventurar quienes serán los mejores y LG, además del G6, es probable que lance un V30 en los próximos meses. En todo caso, el teléfono que tenemos ahora en el bolsillo apunta maneras para ganar este MWC 17 y para estar en esa lucha por ser el mejor smartphone de primera mitad del año.