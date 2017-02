¿Es el LG G6 suficiente para recuperarse del paso en falso del LG G5?

Muchas empresas se juegan estos días buena parte de su futuro a corto plazo en el terreno de la movilidad, pero hay una que tiene aún más que ganar y perder: se trata de LG, que tras presentar ayer el LG G6 se enfrenta ahora al debate sobre el acierto o no de este smartphone.

La empresa surcoreana destaca por su valentía, algo que ya demostró el año pasado con un LG G5 que nos gustó pero que no logró cuajar en el mercado. Aquel paso en falso se quiere corregir ahora con una apuesta que también es valiente en otros apartados. ¿Conseguirá LG tener éxito este año?

El LG G6 cambia una vez más de personalidad

En Xataka hemos tenido la oportunidad de pasar unas horas en exclusiva con el dispositivo que se ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona, y las impresiones son excelentes. Su "gigantesca" pantalla de 5,7 pulgadas no parece tan grande gracias a ese diseño con marcos mínimos, pero es que además el formato 18:9 hace que la función de pantalla dividida cobre nuevo sentido en el terminal de LG.

Uno puede dudar de si ese modo de pantalla dividida puede o no ser más útil en un smartphone, pero en LG han decidido demostrarlo con una idea curiosa: la de ofrecer previsualizaciones directas de las fotos una vez las vamos sacando, algo que desde luego ahorra tiempo frente al ciclo de uso normal de hacer la foto y hacer un gesto para comprobar qué tal ha salido. No solo eso, porque en esa pantalla dividida para las previsualizaciones también se pueden ir aplicando efectos de forma inmediata a las fotos.

Esa no es la única novedad importante del dispositivo, que además llega con resistencia al agua y al polvo, algo que garantiza la certificación IP68 y que se le demanda cada vez más a terminales tope de gama. En LG no podrán presumir de Snapdragon 835, pero el Snapdragon 821 es una excelente apuesta para garantizar un gran rendimiento en todos los escenarios.

Y luego está su cámara dual, que mejora todo lo conseguido con el LG G5. Como veíamos en nuestro análisis de esa nueva configuración, una de las claves es que los dos sensores son de 13 Mpíxeles, algo que incrementa el nivel de detalle en lugar de combinar dos sensores de distinta resolución como ocurría en la versión anterior.

LG arriesga, pero ya no tanto: adiós a la apuesta modular

Cuando se presentó el LG G5 quedó claro que el protagonismo lo cobraba esa modularidad que permitía ampliar las capacidades del móvil con accesorios acoplables al teléfono en diversas circunstancias.

Por entonces ya nos preguntábamos si apuestas tan arriesgadas tenían sentido, y meses después teníamos la respuesta de la propia LG: los teléfonos modulares no han dado resultado. Al menos no en el terreno económico, donde LG salía perdiendo con una inversión que no logró ser rentable.

Eso ha hecho que en LG hayan abandonado esta idea —otros curiosamente la han reforzado— para centrarse en una propuesta "más conservadora" que apuesta sobre todo por una cámara móvil aún más llamativa, un buen rendimiento, un diseño de marcos reducidos y, cómo no, esa pantalla dividida que es la gran diferenciadora de este terminal frente a otras propuestas de este año.

LG necesita competir también en precio

Una de las grandes incógnitas de este dispositivo es cuál será su precio y fecha concreta de lanzamiento, datos que no se desvelaron en la presentación del dispositivo y que aparecerán —esperamos— en los próximos días.

A falta de saberlo, lo cierto es que nos encontramos con una propuesta que parece acertar en la mayoría de apartados —veremos si cumple en autonomía de batería, por ejemplo— pero que nuevamente va a competir con rivales muy llamativos en los próximos meses.

LG no podrá rivalizar en potencia con toda la hornada de modelos que aparecerán con el prometedor Snapdragon 835, pero su diseño, sus cámaras , su resistencia al agua y su software (pantalla dividida y ojo, Google Assistant como destacados) deberían ponerle entre los mejores... si los responsables del producto afinan con el precio, un factor decisivo ahora que parece que nos enfrentamos a una gama alta que se acerca (y supera) los 1.000 euros de precio.

