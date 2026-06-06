Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 6 de junio

Este fin de semana se pone en marcha una vez más el programa Hoy No Circula sabatino, la estrategia mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) regula el tránsito vehicular con el objetivo de mitigar las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Ante esto, los conductores que planeen realizar trayectos en sus automóviles deberán verificar el dígito final de su matrícula y el tipo de holograma que portan antes de emprender el viaje. Cabe destacar que estas medidas restrictivas no se limitan en exclusiva a las 16 demarcaciones territoriales de la CDMX, sino que se extienden de igual manera a diversas zonas periféricas del Estado de México. La normativa tiene validez legal en las siguientes demarcaciones.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Por lo tanto, hay que tener claro que si tu ruta contempla cruzar por alguno de estos puntos geográficos, quedarás sujeto a las disposiciones del Hoy No Circula sabatino.

A qué vehículos y matrículas afecta el Hoy No Circula sabatino

El propósito central de esta iniciativa es reducir el número de coches en la calle para atenuar los niveles de polución. Así los días sábados cuentan con una serie de reglas particulares que complementan el calendario habitual. La restricción no impacta a todos los automovilistas por igual cada fin de semana, ya que la autorización para circular o la obligación de permanecer detenido se determina mediante el holograma asignado, el último dígito numérico de la placa y la posición del sábado (si es considerado par o impar dentro del mes).

Hay que señalar que las limitaciones del Hoy No Circula sabatino no permanecen vigentes durante las 24 horas del día. El periodo de restricción comprende estrictamente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas, lo que significa que durante el horario nocturno y de madrugada el tránsito es libre para cualquier unidad, siempre y cuando las autoridades no activen una fase de contingencia ambiental u otra medida extraordinaria que modifique las condiciones generales.

Para la jornada correspondiente al 6 de junio de 2026, el calendario oficial indica que nos encontramos en el primer sábado del periodo mensual, catalogado como "semana impar". En este caso, los coches que posean el holograma 1 y cuyas placas de circulación concluyan en un dígito impar tendrán estrictamente prohibido moverse en el horario de operación señalado.

En este caso, deberás mantenerlo estacionado en casa hasta que concluya la restricción a las 22:00 horas. Por el contrario, los vehículos que cuenten con holograma 0 y 00 pueden circular con total libertad. Por último, los automóviles que porten el holograma 2 tienen una restricción absoluta y no podrán circular ningún sábado del año.

Más allá de las restricciones descritas con anterioridad, el reglamento contempla las siguientes excepciones:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

Los conductores que incumplen las pautas del Hoy No Circula pueden ser castigados con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Sam Kusko

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