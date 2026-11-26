En una misma clase de primero de primaria conviven niños que nacieron el 2 de enero con otros que llegaron al mundo el 30 de diciembre del mismo año. Sobre el papel comparten curso, deberes y normas de comportamiento, pero en la práctica les separan casi doce meses completos de desarrollo cerebral, que no es poca cosa. A los seis años, ese margen equivale a cerca de un 15% de toda su vida y supone una brecha que hace que los alumnos más pequeños de la clase tengan más probabilidades de acabar siendo diagnosticados de TDAH.

En declaraciones. Esta idea resurgió recientemente gracias a las declaraciones del psicólogo Rafael Guerrero, que apuntaba en sus redes sociales que "los niños nacidos en diciembre tienen un 39% más de probabilidades de ser diagnosticados de TDAH que aquellos niños nacidos en enero".

Se ha estudiado. Uno de los trabajos de referencia que puso cifras precisas a este fenómeno fue publicado en 2012 en una revista canadiense. En este caso, el equipo analizó los historiales del sistema público de salud de Canadá de 937.943 niños de entre 6 y 12 años seguidos entre 1997 y 2018.

Con esta información hicieron una comparación de los niños nacidos en diciembre con los que nacieron en enero, que eran mayores, y vieron que había una disparidad que afectaba a ambos sexos, aunque con diferente intensidad.

Resultados. En concreto, se vio que los niños nacidos en diciembre tenían un 30% más de probabilidad de recibir el diagnóstico que los nacidos en enero. En las niñas, esta probabilidad se iba hasta el 70%.

Pero esta diferencia era aún más pronunciada al mirar el tratamiento, puesto que los niños nacidos en diciembre tenían un 41% más de probabilidad de recibir medicación para el TDAH, mientras que en las niñas la cifra subía hasta un 77% más.

Un patrón global. Lejos de tratarse de una peculiaridad del sistema educativo canadiense, el sesgo se repite prácticamente allá donde los niños se agrupan por fecha de nacimiento. En 2019, una revisión sistemática publicada en Journal of Child Psychology and Psychiatry recopiló 19 estudios realizados en 13 países distintos, abarcando una muestra conjunta de más de 15,4 millones de niños.

Y lo que se vio es que, en la inmensa mayoría de las investigaciones analizadas, los estudiantes más jóvenes de cada promoción presentaban una tasa significativamente mayor de diagnóstico y medicación por TDAH que sus compañeros de mayor edad dentro del mismo curso.

En nuestro entorno. En España, donde el curso escolar agrupa a todos los nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, también se ha documentado este fenómeno. Un estudio publicado en 2015 examinó los registros de 20.237 niños de entre 6 y 12 años adscritos al departamento de salud de La Plana, en Castellón.

El análisis mostró que los menores nacidos entre agosto y diciembre recibían tratamiento farmacológico para el TDAH entre 2,5 y 3 veces más que sus compañeros nacidos en enero. El problema es que se trata de un estudio transversal que mide la prescripción y dispensación de fármacos, no el diagnóstico clínico formal en sentido estricto. Aun así, la magnitud de la diferencia apunta en la misma dirección que las grandes cohortes internacionales.

Imágenes | Gustavo Fring

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