El hecho de dormir es algo realmente placentero para muchas personas, pero también es fundamental para mantener un cerebro sano a largo plazo. Esto es lo que defiende el psiquiatra Daniel Amen, que se ha convertido en una voz muy mediática en Estados Unidos y que apunta a que "dormir menos de siete horas diarias produce, a la larga, pérdidas de memoria y niebla mental".

Los hábitos de sueño. La primera premisa de Amen es que un adulto necesita dormir al menos siete horas cada noche y mantener unos horarios estables incluso durante el fin de semana. Esa cifra exacta no es una ocurrencia personal, sino el umbral oficial que se estableció en 2015 a través de diferentes estudios donde se concluyó que dormir de forma habitual menos de siete horas se asocia con un deterioro sostenido de la salud metabólica, cardiovascular y cognitiva.

Algo similar ocurre con lo que Amen bautiza como "atardecer digital", es decir, evitar dispositivos electrónicos durante la hora previa a acostarse. Y aunque el término sea de cosecha propia, el mecanismo fisiológico detrás de la recomendación está bien documentado.

El estudio. En un ensayo clásico publicado en 2015 en la revista PNAS, el equipo de Anne-Marie Chang comparó el efecto de leer antes de dormir en un libro electrónico retroiluminado frente a hacerlo en un libro impreso. Y quienes utilizaron la pantalla tardaron más en conciliar el sueño, sufrieron una supresión significativa en la secreción de melatonina, desplazaron su reloj circadiano hacia horas más tardías y mostraron un peor estado de alerta a la mañana siguiente.

Generando el daño. Amen asegura en su relato que durante la noche el cerebro se "lava" para eliminar residuos acumulados que se crean mientras estamos despiertos. Esto es algo que surgió cuando el sistema glinfático comenzó a tener protagonismo, sobre todo en el campo del alzhéimer, al limpiar el beta-amiloide, que es una proteína responsable de esta enfermedad.

Años más tarde se pudo ver que en humanos es posible detectar ondas lentas de LCR acopladas a la actividad eléctrica del sueño profundo no REM, aunque aquel experimento no midió directamente la expulsión de estos desechos metabólicos. Es por ello que todavía hay muchas dudas alrededor de cómo el cerebro consigue 'limpiarse' de desechos durante la noche.

La pérdida de memoria. Este es uno de los argumentos más importantes que hay detrás de estas palabras, y la verdad es que está respaldado. Como referencia tenemos un estudio de 2021 que siguió a 7.959 participantes de la cohorte británica Whitehall II durante 25 años. Sus resultados mostraron que dormir seis horas o menos a los 50 años se asociaba con un riesgo de demencia 1,22 veces mayor, una cifra que subía hasta 1,37 veces cuando la falta de sueño se registraba a los 60 años, situando el incremento global de riesgo en torno al 30 % para quienes mantenían un sueño corto de forma persistente.

Suplementos. El último bloque de recomendaciones de Amen entra en el terreno farmacológico y nutricional al sugerir el uso de suplementos como la melatonina, el magnesio, el 5-HTP o el GABA para mejorar el descanso. Pero la realidad que vemos en los estudios es que estos complementos reducen el tiempo en apenas siete minutos el tiempo necesario para quedarse dormido y añaden unos ocho minutos al tiempo total de sueño.

Imágenes | Kampus Production

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