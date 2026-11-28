



Se acerca diciembre y, como siempre, llega el momento de hacer balance sobre el año que se va y tomar decisiones para el que llega. Es habitual que elijamos algún nuevo hábito que queramos implantar para cuidar más de nuestra salud física o mental. Es frecuente que lo elijamos. No tanto que lo cumplamos. Está claro que no es sencillo y que hay muchos hándicaps que pueden impedir que lo logremos. La falta de tiempo, la pereza, el estrés… Sin embargo, según ha explicado en un artículo para The Conversation la profesora de medicina conductual de la Universidad de Loughborough Amanda Daley, hay otra razón mucho menos intuitiva por la que puede que no logremos nuestros objetivos: la costumbre de empezar en enero.

Cuanto antes, mejor. La experta recomienda empezar con los nuevos hábitos cuando tomemos la decisión. Si decides empezar a cuidarte a finales de noviembre, ¿por qué esperar hasta el 1 de enero? Es ahora cuando tienes más motivación y desde este momento hasta principios de año tienes más de un mes para pensártelo y buscar excusas para no hacerlo. Y es que la impulsividad no es siempre nuestra mejor compañera, pero cuando se trata de empezar algo que será bueno para nuestra salud sí que viene bien un poco de impulso.

Enero no es el mejor mes. En enero acabamos de volver al trabajo después del periodo navideño, que puede ser muy agradable para unas personas y muy estresante para otras. Tanto salir de una situación de estrés como volver a la rutina después de algo que nos encanta puede dejarnos con un humor que no es propicio para empezar nuevos hábitos. Además, el frío y las pocas horas de luz en el hemisferio norte pueden afectar a nuestro estado de ánimo, disminuyendo la constancia y la fuerza de voluntad. Por otro lado, el calor intenso del hemisferio sur tampoco ayuda.

Pequeños hábitos. Daley recomienda empezar cuanto antes y hacerlo primero con pequeños hábitos. Si tu objetivo es ejercitarte más en el nuevo año no se trata de que corras 10 kilómetros a la primera o que vayas diariamente al gimnasio. Puedes comenzar por ir al trabajo andando, subir a casa por las escaleras en vez del ascensor o hacer algunas sentadillas mientras cocinas.

Así, poco a poco, irás creando el hábito y en enero, cuando tenías pensado empezar, tendrás ya mucho camino recorrido.

No son 21 días. A menudo se dice que se tarda 21 días en crear un nuevo hábito. En España incluso tuvimos hace años un programa de televisión que se llamaba así, en el que en cada episodio la presentadora pasaba 21 días inmersa en alguna nueva actividad. Sin embargo, la ciencia suele apuntar a periodos más largos. Depende mucho de la persona y del hábito que se quiera crear; pero, de media, la autora del artículo de The Conversation habla de 66 días.

No te preocupes por la Navidad. A menudo, decidimos empezar con los nuevos hábitos en enero porque pensamos que la Navidad nos va a impedir mantenerlos. Y puede que sí si nuestro objetivo inicial es muy extremo. Pero pasear o subir por las escaleras es algo que podemos hacer en cualquier época del año. Además, incluso si durante el periodo navideño descuidamos la alimentación y el ejercicio físico no estaremos perdiendo tanto como pensamos. El equilibrio es importante, como también lo es disfrutar sin culpas de lo que nos ofrecen estas fechas. De hecho, a veces sobreestimamos los efectos de la Navidad en este sentido.

Esto es algo que se vio en un estudio publicado en el año 2000 por científicos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Al seguir a 195 adultos antes, durante y después de la Navidad vieron que en el periodo festivo ganaron 370 gramos de media. Esto es muy poco en comparación con lo que solemos estimar. En otro estudio publicado en 2016 con 2.924 adultos de Estados Unidos, Alemania y Japón, se vio que el peso era aproximadamente un 0,5% mayor diez días después de Navidad que diez días antes. Eso para una persona de 70 kg son unos 350 g. Esto no quiere decir que debamos comernos 20 polvorones diarios durante dos meses (la Navidad empieza cada vez antes en los supermercados), pero con mesura se puede disfrutar sin problema y seguir forjando hábitos. Entonces, ¿qué? ¿Vas a empezar ya?

Imagen |Akram Huseyn (Unsplash)

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