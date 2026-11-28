A la hora de hacer compras online, es bastante común el hecho de ir añadiendo a la cesta aquello que se quiere comprar y justo antes de tramitar el perdido esperar para pedirlo a través del ordenador en lugar de hacerlo en el teléfono móvil. Y aunque esto es algo que se puede achacar a las pantallas pequeñas o a los formularios engorrosos, la realidad es que esta brecha sigue presente pese a que se ha mejorado en estos aspectos.

Está medido. Según el informe 2026 Digital Experience Benchmark Report de Contentsquare, basado en 99.000 millones de sesiones en más de 6.500 sitios web, el ordenador alcanza una tasa de conversión del 3,4 %, un 74 % superior a la de la web móvil, que ronda el 2 %. Y aunque esta diferencia no es una ley universal, el salto de dispositivo sigue siendo habitual cuando toca tomar decisiones de compra reflexivas.

La razón. Una nueva investigación apunta a que el freno no está en el diseño de la tienda o en la confianza del método de pago, sino que está en nuestra cabeza. En este estudio, a través de un estudio piloto, nueve experimentos controlados y un análisis de ventas reales, los autores han visto cómo cambia la psicología del comprador según la pantalla que tiene delante.

Y la conclusión desafía la lógica puramente ergonómica, ya que se han detectado cuatro características propias del uso del smartphone que llevan a las personas a sentir que procesan la información de forma más superficial que frente a un ordenador.

No es todo. Lo llamativo del hallazgo es la desconexión entre la percepción y la realidad, ya que, según explican los investigadores, incluso cuando el rendimiento objetivo de los participantes al evaluar opciones en el móvil es igual o superior al obtenido en un PC, las personas juzgan peor la calidad de su propia decisión por el mero hecho de haberla tomado en el teléfono. Esa duda sobre el propio criterio reduce directamente la probabilidad de completar la compra.

Nos quitan el pensar. Para comprobar si el obstáculo era realmente esa sensación de "pensar peor" en el móvil, el equipo puso a prueba qué ocurría cuando se eliminaba la carga mental de la decisión. Y para ello se analizaron los datos de ventas reales de una tienda online de regalos y se confirmó que los usuarios de móvil compraban significativamente menos que quienes accedían desde un ordenador.

Sin embargo, cuando la plataforma ofreció un servicio de asistente personalizado que seleccionaba el regalo por el cliente, eliminando la necesidad de deliberar internamente, la brecha de compra entre el móvil y el ordenador se redujo a menos de la mitad.

La conclusión. Para el comercio electrónico, las necesidades se centran en optimizar botones, acelerar la carga de la página o integrar pagos en un clic resuelve las barreras físicas, pero no basta para cerrar una venta si el comprador duda de su propio juicio. Cuando una decisión exige comparar especificaciones, asumir un gasto relevante o acertar con un regalo, el usuario no siempre abandona el móvil porque la web funcione mal, sino porque prefiere esperar a sentarse frente al ordenador para sentirse en pleno uso de sus facultades.

Imágenes | Anete Lusina

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