Que los jóvenes tienen más problemas de ansiedad que las personas de más edad es algo que tenemos más que comprobado. Si los millennials ya veníamos pisando fuerte en ese sentido, los más jóvenes (porque los millennials también somos jóvenes, ¿vale?) lo tienen aún más crudo. En España los trastornos de ansiedad son el problema de salud mental más registrado en la adolescencia, con 34,6 casos por cada 1.000 habitantes. Pero no es solo una cuestión española.

En Estados Unidos, por ejemplo, también se está dando cada vez más esta tendencia. Por eso es tan importante el estudio realizado recientemente por un equipo de científicos de la Universidad de Columbia. Y es que, tras analizar cómo ha evolucionado un importante factor psicológico a lo largo de los años, han comprobado que puede ser el quid de la cuestión. Se trata de la intolerancia a la incertidumbre y conocerla es muy importante.

El término. La intolerancia a la incertidumbre (IU por sus siglas en inglés) hace referencia a la tendencia a angustiarse, preocuparse o evitar situaciones cuando no se sabe qué va a pasar. Aunque no se sabe con seguridad quién lo acuñó, se le atribuye ampliamente a un grupo de investigadores canadienses de la Universidad Laval, por el artículo “Why do people worry?”, publicado en 1994 en la revista Personality and Individual Differences. Textualmente, ellos lo describieron como una serie de “reacciones cognitivas, emocionales y conductuales ante la incertidumbre en situaciones cotidianas”.

Todo esto está muy vinculado a la ansiedad y los trastornos asociados a la misma y desde entonces se ha considerado como uno de sus principales factores de riesgo.

Cada vez peor. Los autores del estudio de la Universidad de Columbia realizaron un metaanálisis de 138 artículos con más de 35.000 estudiantes universitarios de Estados Unidos y Canadá, realizados entre 1992 y 2023. Con ello, no solo querían saber cuál es la incidencia de los trastornos de ansiedad en este grupo poblacional. También esperaban comprobar si la situación ha mejorado o empeorado con el tiempo. Y lo cierto es que, al menos en lo que a IU respecta, parece que ha empeorado.

Cada año los niveles de IU en los estudiantes eran mayores, pero ese aumento era más rápido cuanto más cerca de la época actual. Concretamente, entre 2012 y 2023 el aumento fue unas tres veces más rápido que entre 1992 y 2011.

Los motivos. Los autores de este estudio y otros estudios sobre el tema consideran que las causas de este hecho son multifactoriales. En primer lugar, influye la constante exposición en redes sociales, ya que los jóvenes se ven en la obligación de documentar todo y quedan a la expectativa de lo que el resto pueda comentar. Dependen mucho de esa valoración externa. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 paralizó de golpe buena parte de la educación y vida social de muchos de estos jóvenes, generándoles esa sensación de incertidumbre por el futuro. Y por si eso no fuese suficiente, los conflictos políticos y la crisis climática generan una gran desconfianza sobre el futuro del planeta en el que vivimos.

Algunos de estos factores, como la pandemia en pleno desarrollo social, están mucho más vinculados a las generaciones más jóvenes. Otros, como la crisis climática o los conflictos políticos nos influyen a todos, aunque hay motivos por los que ellos los sufren más. Uno de ellos es el horizonte temporal. Una persona de 18 años sabe que va a pasar prácticamente toda su vida sumida en la crisis climática. Alguien de 65 años ha tenido una proporción muy grande de su vida sin el peso del cambio climático. Además, al ser tan jóvenes sienten que tienen menos poder para cambiar las cosas, por lo que experimentan más desasosiego.

Cambian las tornas. Tradicionalmente, la felicidad humana se había descrito con una gráfica temporal en forma de U, donde los mayores niveles de la misma se presentan al principio y al final de la vida y los más bajos en la mediana edad. Ahora, en cambio, la gráfica ha cambiado, pues este tipo de estudios demuestran que los niveles de felicidad están bajando en adolescentes, a la vez que aumentan los de ansiedad.

Hay solución. Por suerte, cada vez hay más enfoques terapéuticos centrados en la IU, por lo que los jóvenes pueden recibir atención psicológica dirigida a este parámetro que tanto influye en su malestar. Lógicamente, cada caso es único y debe estudiarse de forma individual, pero plantarle cara a la IU puede ser una buena manera de empezar.

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