Durante décadas, los científicos han atribuido al cerebro el control del comportamiento sexual, relegando a otras partes del sistema nervioso a un papel fundamentalmente ejecutor. Sin embargo, un grupo de neurocientíficos ha descubierto que, al menos en ratones, las cosas funcionan de una manera bastante más sofisticada.

El cerebro no manda tanto como creíamos. Hasta ahora, el modelo clásico del comportamiento sexual masculino establecía una división de tareas aparentemente sencilla: el cerebro gestionaba la excitación y la conducta sexual, mientras que la médula espinal se encargaba de desencadenar la eyaculación.

Una investigación publicada en septiembre de 2025 en Nature Communications por científicos vinculados a la Universidad de Burdeos y al Centro Champalimaud de Portugal cuestiona esa interpretación. Sus resultados apuntan a que la eyaculación es el resultado de un intercambio continuo de información entre el cerebro, la médula espinal y los órganos genitales, en el que ninguno de los protagonistas actúa de forma completamente independiente.

Dos fases y muchos protagonistas. Para entender el descubrimiento hay que distinguir las dos etapas de la eyaculación. La primera, denominada emisión, implica la contracción de la musculatura lisa de los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata, que permite trasladar el semen hasta la uretra.

La segunda, conocida como expulsión, depende de las contracciones rítmicas de músculos como el bulboesponjoso, situado en la base del pene. Los investigadores centraron su atención en unas neuronas localizadas en los segmentos lumbares L2 y L3 de la médula espinal que producen galanina, una molécula implicada en la comunicación neuronal.

El experimento que desconcertó a los científicos. Mediante una técnica denominada optogenética, que permite controlar la actividad de determinadas neuronas mediante la luz, los científicos estimularon las células productoras de galanina en ratones. Esperaban desencadenar una eyaculación, tal y como habían conseguido anteriormente otros investigadores en ratas.

Sin embargo, ocurrió algo inesperado: los músculos bulboesponjosos se contrajeron, pero no se produjo la expulsión de semen. Utilizando ratones modificados genéticamente con neuronas fluorescentes, el equipo consiguió demostrar la conexión directa entre estas células y las neuronas motoras que gobiernan dicha musculatura.

El cerebro también pone el freno. Uno de los experimentos más reveladores consistió en desconectar la comunicación entre el cerebro y la médula espinal de los ratones. Al estimular el pene, los investigadores comprobaron que las neuronas productoras de galanina y las encargadas de controlar el músculo bulboesponjoso seguían activándose. Es más, la respuesta era todavía más intensa en ausencia de las señales cerebrales.

Esto sugiere que el cerebro ejerce también una función inhibidora, mientras la médula espinal recibe y procesa directamente información sensorial procedente de los genitales. Lejos de ser una orden unidireccional, la eyaculación emerge de una comunicación constante entre diferentes partes del organismo.

La médula espinal tiene memoria. Los científicos descubrieron otro fenómeno inesperado cuando estimularon repetidamente las neuronas productoras de galanina: las contracciones musculares eran cada vez más débiles. Además, los circuitos espinales respondían de forma diferente dependiendo de si los ratones habían mantenido relaciones sexuales o acababan de eyacular.

Es como si la médula espinal conservara un registro temporal de lo sucedido. Este mecanismo podría contribuir a explicar el período refractario, ese intervalo posterior a la eyaculación durante el cual resulta difícil o imposible volver a eyacular. Los investigadores todavía desconocen los mecanismos celulares exactos que lo producen.

Mucho antes del orgasmo. Para comprobar hasta qué punto estas neuronas intervenían en el comportamiento sexual, los investigadores eliminaron selectivamente las células productoras de galanina de doce ratones y compararon su comportamiento con el de otros siete ejemplares. Los animales intervenidos tardaban más en eyacular y presentaban alteraciones en el ritmo de la cópula.

El equipo también encontró indicios de que estas neuronas estaban activas desde las primeras etapas de la actividad sexual. Dicho de otra forma, todo apunta a que la médula espinal no espera pasivamente a que el cerebro dé luz verde, sino que participa en la regulación de la excitación y en la coordinación de la respuesta sexual.

Un nuevo horizonte para la sexualidad humana. Según explica la neurobióloga Constanze Lenschow, coautora del estudio, los ratones podrían constituir un modelo especialmente interesante para comprender cómo se desarrolla la excitación sexual y cómo se regula la eyaculación humana.

Aunque los resultados todavía no se han demostrado en personas, abren nuevas vías de investigación para abordar problemas como la eyaculación precoz o retardada. El equipo también pretende estudiar estos circuitos en las hembras e identificar las neuronas cerebrales con las que se comunican. Después de décadas estudiando el cerebro para comprender la sexualidad, resulta que buena parte de las respuestas podría encontrarse unos cuantos centímetros más abajo.

Imagen | Picryl, Angela Llop

En Xataka | Si te preocupa la calidad de tus espermatozoides, la ciencia tiene una receta clara para ti: eyacula más

En Xataka | El orgasmo es una explosión de placer sexual. En este caso histórico de la medicina venía con otra sorpresa explosiva



