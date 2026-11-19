Cuando la lavadora acaba y se saca la ropa para tenderla, hay una pregunta que puede rondar muchas cabezas: ¿hay que dejar la puerta de la lavadora abierta para que 'respire' o es mejor cerrarla? Aquí podemos decir que hay dos filosofías muy diferentes, ya que hay gente que por estética o por el hecho de no tropezar cree firmemente que lo mejor es mantenerlo cerrado.

Es un debate. Ante una pregunta que es bastante recurrente en el día a día, los fabricantes como Miele o Siemens se han pronunciado, al igual que también lo ha hecho la propia OCU. Y aquí la opinión es bastante unánime al apuntar que, tras sacar la ropa mojada, lo mejor es dejar tanto la puerta como el cajetín del detergente abiertos para que se seque todo el interior.

El miedo. El principal freno para muchos usuarios es la presión a la que se someten las bisagras cuando la puerta se queda abierta durante mucho tiempo. Pero aquí los fabricantes apuntan a que estos componentes están preparados para soportar la carga de la puerta cuando está abierta sin ningún tipo de problema.

Pero además de pensar en la puerta, los fabricantes también han tenido en cuenta la posibilidad de que alguien se apoye ligeramente sobre ella al cargar o descargar la ropa. Es por ello que dejarla abierta no supone ningún esfuerzo.

En microbiología. Una vez tenemos en cuenta que la bisagra no va a sufrir por dejar la lavadora abierta, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué? Aquí es donde entra el miedo de que aparezcan unos invitados indeseados en la lavadora, como son los hongos. Pero el problema aquí no es el tambor, que suele quedar prácticamente escurrido, sino que debemos fijarnos en la parte inferior de esa goma donde queda atrapada una pequeña piscina de agua residual mezclada con restos de detergente, suavizante, fibras y hasta grasa.

Y es algo que tiene todo el sentido, porque si se cierra la puerta inmediatamente después del lavado, esa mezcla de agua y materia orgánica se evapora a un ritmo muy lento. Esto hace que los microorganismos tengan un auténtico paraíso para poder proliferar e ir pasando de colada en colada.

Lo que vive. Cuando esa humedad se cronifica, la goma deja de ser un simple aislante para convertirse en un ecosistema complejo dominado por biopelículas, hongos y bacterias. En 2015, un estudio publicado en Fungal Biology analizó 70 lavadoras domésticas en Eslovenia y detectó hongos en el 79 % de ellas, destacando especies como las especies Fusarium, Exophiala o Candida parapsilosis, hongos oportunistas capaces de provocar infecciones en la piel, las uñas o los ojos en personas que estén inmunodeprimidas.

Pero es algo que se ha seguido viendo, ya que un estudio publicado en 2023 elevó la presencia de hongos al 82% de las lavadoras analizadas, señalando los pliegues internos de la goma como el punto de mayor densidad de colonización. Además, un análisis comparativo publicado en Frontiers in Microbiology en 2025 observó que las lavadoras de carga frontal albergan una carga microbiana notablemente superior a las de carga superior, aunque puede existir algún sesgo de fondo.

El olor. En el terreno bacteriano, el protagonista indiscutible del clásico olor a «trapo húmedo» en la ropa recién lavada tiene nombre propio desde que investigadores de la compañía japonesa Kao publicaron un estudio clave: Moraxella osloensis. Esta bacteria sobrevive bien al lavado y metaboliza los restos de sebo y proteínas, liberando compuestos volátiles responsables de ese olor tan característico.

Hay una excepción. Aunque dejar la puerta abierta es el hábito más eficaz para frenar este ciclo, los especialistas apuntan a que si la lavadora está instalada en un sótano húmedo, un garaje cerrado o un cuarto de lavado sin ventilación, dejar la puerta abierta de par en par puede resultar ineficaz e incluso contraproducente si la humedad ambiental es más alta que la del propio tambor.

Pero además, en ambientes muy secos, calurosos o expuestos al sol directo, mantener la goma completamente al aire durante meses sin usar el aparato puede acelerar su resequedad y agrietamiento a largo plazo. En esos escenarios basta con dejar la puerta simplemente entornada para permitir un mínimo intercambio de aire sin castigar el elastómero.

Imágenes | RDNE Stock project

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