Verano en Benidorm, temporada baja: cómo el calor extremo está transformando ya al turismo en España

El clima ha sido desde siempre una de las principales razones para elegir España como destino de viaje. Tierra de sol y playa , se ha ganado la fama alrededor del mundo por ser una región en la que casi nunca está nublado, llueve o hace frío. Ahora, todo eso se está volviendo en nuestra contra. El aumento de las temperaturas está llevando a España a un punto de no retorno en su industria más potente: la del turismo. Porque el calor se ha vuelto ya en muchas circunstancias demasiado insoportable.

Tanto, que las instituciones de algunos municipios ya hablan de cambiar su modelo turístico por volverse sitios poco agradables a los visitantes. Y, si el problema del calor se extiende cada vez más hacia mayo y abril , España va a tener un problema. Uno bastante grande para nuestra economía.

Calor insoportable. Europa está experimentando actualmente un episodio de calor extremo. Pero dentro del continente, España es uno de los países que más lo están sufriendo. En los próximos días, más de 20 millones de personas se verán afectadas por una ola de calor que amenaza con superar el récord nacional, tal y como hemos explicado en Xataka . Los termómetros en gran parte de la península se acercan a los 40ºC. Un horno ibérico del que no se libra prácticamente ninguna comunidad. No es algo de este año: el pasado, la Aemet registró 42 días de olas de calor en verano.

Eso supone un gran problema para el turismo. Este clip de un programa británico es bastante ilustrativo: en Benidorm hay gente entrando al agua y volviendo diciendo que es una sopa. La propia alcaldesa dice que tienen que cambiar el modelo turístico porque en verano ya no es un sitio apacible. Otros medios internacionales hablan del mismo problema. Un artículo de Sky , titulado "Esta zona de España podría volverse demasiado calurosa para los turistas", comenta las inusuales temperaturas de abril en Andalucía. Y este otro de The New York Times de que este calor da pistas de lo que está por llegar en el futuro.

Tourism bosses have said it may become too hot to have the peak holiday season in July and August.



With Europe currently experiencing an extreme heatwave, officials in Spain say they're planning what measures they need to protect tourism from the effects of global warming. pic.twitter.com/mr6fo7ET05